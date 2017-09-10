اعرب رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي في برقية أرسلها لصاحب السمو الأمير، أنه بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وجميع منتسبي الحرس الوطني قادة وقوات يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لمنح سموه لقب «قائد العمل الإنساني» وتسمية الكويت «مركزا إنسانيا عالميا» من قبل منظمة الأمم المتحدة والذي جاء تتويجا لجهود صاحب السمو الجليلة في العمل الخيري والإنساني.



وقال سمو رئيس الحرس الوطني إن نيل صاحب السمو هذا اللقب نابع من الخصال الكريمة والمساعي الحميدة التي يتسم بها سموه، ويعد فخرا لنا جميعا كونه اعترافا دوليا بالجهود والعطاء الإنساني لسمو الأمير حول العالم ولمبادراته الطيبة، ما وضع الكويت على خريطة العمل الإنساني حتى باتت تحظى بمكانة دولية رفيعة واستحقت عن جدارة لقب مركز العمل الإنساني. داعيا الله عزّ وجلّ أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية.