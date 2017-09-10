هكذا قال توني بلينكن، محلل الشؤون الدولية، في إشارة إلى التوترات بشبه الجزيرة الكورية. وأضاف: الوضع الحالي هو باتباع استراتيجية التعمد والهدوء.

النجم براد پيت وأنچلينا چولي ينفيان التقارير التي تحدثت حول عودتهما لبعضهما بعد انفصالهما بالقول إن شيئا لم يتغير بينهما، وإن إجراءات الطلاق تسير حسب الأصول.

تعليق لنقاد الفن السينمائي بعد أن قرر مجلس حكام أكاديمية الأفلام السينمائية والفنون والعلوم منح جائزة أوسكار فخرية للممثل الأسطوري دونالد سذرلاند (82 سنة) الذي كان قد لمع في عدد من الأفلام التي استحوذت على قدر كبير من الشعبية.

«كان ذلك هو الخيار الصحيح الذي تعين عمله في ذلك الوقت، وليس هناك أي مشاعر عدائية بيننا على الإطلاق»