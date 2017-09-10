مريم بندق
يرأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين.
وعلمت «الأنباء» من مصادر وزارية رفيعة أن مجلس الوزراء سيحسم في الجلسة موعد الدعوة إلى انتخابات المجلس البلدي.
يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 27 أغسطس الماضي «أن مجلس الوزراء يستعد لإجراء انتخابات المجلس البلدي بتعديل نص المادة الرابعة من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016».
وبحسب ما نشرته «الأنباء»، يصدر المجلس مرسوما بتحديد الدوائر العشر لانتخابات المجلس البلدي- وفق تصور وزارة الداخلية وليس البلدية- شاملا المناطق الخمس ذاتها الواردة في دوائر انتخابات مجلس الأمة، بحيث يشارك جميع الكويتيين ممن تتوافر فيهم متطلبات ممارسة الحقوق الانتخابية.
هذا، وستتم الانتخابات وفقا لجداول قيد الناخبين الخاصة بانتخابات مجلس الأمة.