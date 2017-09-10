محللون: الاتصال والرغبة في الحوار بحد ذاتهما مؤشران إيجابيان وتراجع عن «حافة الهاوية»

كما في بداية الأزمة الخليجية، تسبب بيان قطري بثته وكالة الأنباء القطرية بعد منتصف ليل أمس في تعطيل أحدث محاولة لإطلاق الحوار بين الجانبين، حيث جاء ذلك في أعقاب اتصال قام به أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بعد ساعات على انتهاء لقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد والرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الذي شكلت الوساطة الكويتية في الأزمة اهم بنوده.

وأعرب الشيخ تميم بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن استعداده للحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع. وعلى الفور ساد ارتياح وترحيب شعبيين بهذا الاختراق لحالة الانقسام الشديد في الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أشهر والتي تعد الأسوأ في تاريخ مجلس التعاون الخليجي.

إلا أن بادرة الأمل تبددت بسرعة عندما رأت الرياض ان بيانا اصدرته الدوحة حول الاتصال حمل إيحاءات بأن السعودية هي صاحبة المبادرة التي يؤكد السعوديون انها كانت بناء على طلب قطر.

كما ذكر البيان القطري ان «الشيخ تميم وافق على طلب الأمير محمد بن سلمان تكليف مبعوثين لبحث الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول». وذكرت الدوحة أن اتصال الامير تميم جاء بطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تحدث معه هاتفيا بهذا الخصوص.

ورغم استمرار التراشق الإعلامي العنيف بين طرفي الأزمة والذي يعكس الحاجة إلى إعادة بناء الثقة المفقودة، رأى محللون سياسيون دوليون منهم الباحث كريستيان اولريكسن - الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية - ان الاتصال الهاتفي وعرض الحوار يحملان في حد ذاتهما «إشارة لتراجع التوتر فيما يشكل عودة من شفير الهاوية».

وبينما يواصل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وساطته التي تحظى بدعم أميركي ودولي تصر الدوحة على ان اي حوار لابد ان يسبقه رفع لإجراءات «الحصار» واحترام مبدأ السيادة، بينما تتمسك الدول الأربع التي قدمت للدوحة 13 مطلبا منها إغلاق قناة الجزيرة المتهمة بالتربص ضدها وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وخفض العلاقات مع إيران، تتمسك بأن أي حوار يجب ألا يكون مرتبطا بأي «شروط مسبقة».