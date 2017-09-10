تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بإدارة رعاية المسنين وضمن رؤية (كويت جديدة 2035) على رعاية المسنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ورعايتهم وقائيا وعلاجيا وتهيئة اسرهم لرعايتهم من خلال نظم الرعاية المختلفة الايوائية والنهارية والمنزلية واللاحقة.

وتضمنت رؤية كويت 2035 العديد من المشاريع التطويرية والانشائية لهذه الفئة الغالية من المجتمع الكويتي فتم انشاء مبنى وحدة رعاية المسنين في منطقة مبارك الكبير إضافة الى البدء بانشاء وحدات أخرى بمنطقتى حولي وإشبيلية.

ومن المتوقع تسلم هذه المباني في عام 2018 كما يجرى العمل على تطوير خدمة رعاية وتأهيل المسنين وتدريب الكوادر العاملة معهم والتوسع في خدمتهم.