قام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية العاصمة بحملة تفتيشية على المطاعم والمحلات التي تتداول المواد الغذائية أسفرت عن غلق 4 منشآت وإتلاف 7213 غالونا من المياه المعدنية المعلبة وتحرير 20 مخالفة.

وأوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة مبارك ناصر العتيبي أن «الأجهزة المعنية ستكثف حملاتها على جميع الأصعدة بهدف الارتقاء بالعمل البلدي»، مشيرا إلى أنه «قد وضعت خطة للكشف على المخازن التي تتداول المواد الغذائية وذلك للحد من ظاهرة تخزين المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت عنوان (بتعاونكم نجملها)».

بدوره، بين رئيس قسم إزالة المخالفات المهندس عبدالله جابر أن «القسم يقوم بجولاته يوميا لتطبيق قوانين ولوائح البلدية»، لافتا إلى أن «الحملة أسفرت عن إتلاف 7213 غالونا من المياه المعلبة منتهية الصلاحية والتي اشتملت على 32460 عبوة سعتتها لتر واحد، إلى جانب إغلاق مخزن يتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، وغلق 3 محلات قاموا بتعديل أوضاع المحل بشكل مخالف للمخطط الهندسي الذي صدر على أساسة الترخيص وعدم التقيد بالنظافة العامة أثناء تداول الأغذية».

وأشار الى «قيام المفتشين بتحرير 20 مخالفة تنوعت ما بين العمل دون الحصول على شهادة صحية، العمل بشهادة صحية منتهية، تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، تشغيل عامل بشهادة صحية منتهية، عدم التقيد بالنظافة أثناء تداول الأغذية، إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص، وعدم تجديد ترخيص الإعلان».