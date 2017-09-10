عادل الشنان

أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة العامة للرعاية السكنية م. إبراهيم الناشي أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً في شأن إيقاف صرف بدل الايجار لمن لم يحدث بياناته الشخصية بمهلة أقصاها 15 سبتمبر الجاري عار عن الصحة تماما.

وقال الناشي في تصريح صحافي اليوم إن «السكنية» مستمرة في تحديث بيانات جميع الطلبات الاسكانية القائمة لديها دون تحديد فترة معينة لذلك، مبينا ان الادارات المعنية في المؤسسة تقوم بإستدعاء كل فرد لديه نقص أو تعديل في بياناته لإجراء اللازم.

وأوضح أن وقف صرف بدل الايجار مرتبط بمخالفة أصحاب الطلبات الإسكانية للشروط التي حددها قانون الرعاية السكنية ومنها أن يكون لديه أسرة مكونة من شخصين على الأقل زوجة أو ابن أو بنت ولا يستلم بدل ايجار من مقر عمله، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين وألا يكون سبق شموله برعاية سكنية من قبل الدولة أو متنازل عن «قسيمة او بيت او شقة».

ودعا الناشي أصحاب الطلبات الإسكانية بضرورة مراجعة المؤسسة لمن يستجد عنده أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو ما يرتبط بشروط المؤسسة تجنبا لإيقاف معاملته أو قطع بدل الايجار عنه مناشدا الجميع بأهمية متابعة الحسابات الرسمية للمؤسسة في (تويتر، يوتيوب، انستقرام) PAHWGOVKW للتعرف على أخبار المؤسسة أولا بأول.