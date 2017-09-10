دعا مسؤول بحري في خفر السواحل اليوم الاحد الى تعزيز العمل المشترك مع القوات البحرية في الدول الشقيقة والصديقة من اجل حفط الامن البحري.

وقال المقدم الركن بحري في خفر السواحل مبارك الصباح على هامش مشاركته في مؤتمر قادة خفر السواحل والقوات البحرية المشتركة في مملكة البحرين ان الامن البحري يشمل تامين الحدود البحرية وحماية المنشات الحيوية ومنع التهريب البحري.



واضاف انه جرى في المؤتمر الذي اقيم بقيادة الاسطول الخامس الامريكي في البحرين استعراض اهم الانجازات بالاضافة الى مناقشة ابرز التحديات التي تواجه المنطقة من الجانب البحري.



واوضح انه بحث على هامش المؤتمر مع قائد خفر السواحل في البحرين العميد ركن بحري علاء سيادي اوجه التعاون المشترك وكذلك الاطلاع على المنظومة الخاصة بمراقبة السفن والمستخدمة لدى خفر السواحل البحريني