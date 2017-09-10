أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر اليوم الاحد تعليماته بإتخاذ كل مايلزم لنقل وتأمين مرضى العلاج بالخارج من وزارتي الدفاع والداخلية من ولاية (فلوريدا) بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مناطق آمنه وتقديم التسهيلات كافة لهم للمحافظة على سلامتهم.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان القرار جاء بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح مؤكدة حرصه الدائم على متابعة أوضاع منتسبي الجيش الكويتي داخل البلاد وخارجها وتقديم جميع سبل الدعم لهم وتأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم.



وأوضحت ان المكتب العسكري بالولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن قام بمشاركة فريق الطوارئ التابع لسفارة دولة الكويت في تقديم المساعدات والمساهمات لنقل المواطنين لمناطق آمنه إلى حين انتهاء الأزمة.



وأكدت حرص الوزارة على تقديم المساعدة بالتنسيق مع المكتب الثقافي بشأن اخلاء الطلبة والسائحين الكويتين المتواجدين في المناطق الخطرة عبر تواصلهم على أرقام فريق الطوارئ للمكتب العسكري المتواجد حاليا في أتلانتا جورجيا وهي