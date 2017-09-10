

عبدالكريم أحمد



أخلت نيابة حولي أمس سبيل مواطن عشريني بكفالة 100 دينار بعدما أنهت تحقيقاتها معه على خلفية قيامه بإلقاء جثة فتاة في منطقة سلوى.

وأفاد مصدر بأن وكيل النيابة استجوب المتهم بتهمتي الامتناع عن الإبلاغ عن جريمة وإخفاء أدوات جريمة، غير أنه أنكر الاتهامين، مبينا أنه لم يقصد تضليل العدالة.

بدورها، قالت المحامية حوراء الحبيب إن التهمتين اللتين يواجههما موكلها تختص بها محكمة الجنح لا الجنايات، لافتة إلى أن النيابة عدلت توصيف الاتهام بحقه بعدما ثبت عدم علاقته بوفاة الفتاة.

وأشارت الحبيب إلى أن تحريات المباحث أثبتت أن وفاة الفتاة جاءت نتيجة تعاطيها مواد مخدرة بمفردها ودون مناولة من أحد، وأن هذه المواد عائدة لها، وأن موكلها شاهدها متوفية داخل الشقة دون أن يعلم شيئا عن وفاتها.