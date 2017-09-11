الحجرف: تمويل البرنامج كاملاً من المؤسسة ووجهنا الدعوة إلى 300 شركة للمشاركة

البرنامج يستمر 6 أشهر ويعد فريداً من نوعه في المنطقة بتسخيره أساليب التعليم المعاصرة

سلمان: نهدف إلى دعم القطاع الخاص الكويتي وتطوير أعماله من خلال مبدأ تعزيز الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا

دارين العلي

أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي برنامج التعليم التنفيذي «تحدي الابتكار» في نسخته الرابعة بالتعاون مع مركز التعليم التنفيذي في كلية أندرسون لإدارة الأعمال بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجيليس (UCLA) والذي يهدف الى تطوير قدرات القيادات التنفيذية الشابة والكوادر الوطنية الواعدة في القطاع الخاص.



وأعلنت المؤسسة عن فتح باب التسجيل للشركات المساهمة في تمويل المؤسسة والراغبة في الانخراط في البرنامج عبر موقعها الالكتروني ليصار بعدها الى اختيار الشركات العشر المؤهلة للمشاركة في الدورات التدريبية المزمعة اقامتها في جامعة كاليفورنيا.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة أمس في مبناها بحضور نائب المدير العام للشؤون العلمية د.سالم الحجرف، ومدير ادارة الشركات والابتكار د.محمد سلمان، ومسؤول البرنامج يوسف عبدالله وممثل عن النماذج المشاركة في البرامج السابقة من شركة ايكويت عبدالرحمن المنيس.



تطوير القدرات

وأكد الحجرف في كلمة له خلال المؤتمر أن برنامج تحدي الابتكار 2018 سيتيح فرصة فريدة للمشاركين فيه لتطوير قدراتهم والاستفادة من خبرات نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مركز التعليم التنفيذي في كلية أندرسون لإدارة الأعمال بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجيليس (UCLA) بالاضافة الى التعرف على تجارب لقيادات أعمال شابة نجحت في تطوير مشاريعهم، الأمر الذي من شأنه أن يعدهم ليصبحوا قادة أعمال يتمتعون بحس الابتكار والإبداع اللذان يقودان للنجاح.



وأوضح الحجرف أن المؤسسة وجهت دعوات الى 300 شركة مساهمة، متمنيا مشاركة أكبر عدد منها ليتم بعدها اختيار 10 فرق فقط تمثل عشر شركات وفق معايير منافسة محددة، حيث ستقوم الفرق المختارة خلال فترة التدريب بوضع حلول ابتكارية لتحديات واقعية خاصة بشركاتهم.



ولفت الى أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تتحمل تكاليف البرنامج الذي يتضمن ورش عمل متعددة يقدمها خبراء وأكاديميون، وفق برنامج زمني محدد، تقام أغلبها في الكويت، ومن المقرر أن يكون الجزء الأخير في لوس أنجيليس بغرض ترتيب زيارات ميدانية لبعض الشركات التي نجحت في توطيد ثقافة الابتكار، على سبيل المثال وليس الحصر شركتا Disney وSnapchat.



أساليب التعليم المعاصرة

وأضاف الحجرف أن هذا البرنامج الذي يستمر لمدة 6 اشهر، يعد فريدا من نوعه في المنطقة بتسخيره لأساليب التعليم المعاصرة، التي تشمل تطبيقات علمية وعملية متعددة الأوجه لشركات عالمية بدأت من أفكار إبداعية صغيرة ونجحت حتى أصبحت في مصاف الشركات العالمية.



وذكر أن هذا البرنامج تبنى وعلى مدى ثلاث سنوات ماضية (المواسم 2015 بالتعاون مع جامعة بيركلي، كاليفورنيا، و 2016 بالتعاون مع كلية جادج لإدارة الأعمال في جامعة كامبريدج، و2017 بالتعاون مع الكلية الملكية للفنون، لندن) واجتاز 113 مشاركا مراحل البرنامج بنجاح ويمثلون قطاعات تجارية ومالية وصناعية مختلفة حيث تم تدريبهم داخل الكويت وخارجها وفي جامعات عالمية مرموقة.



دعم القطاع الخاص

تعزيز الاستثمار في العلومبدوره، قال مدير ادارة الشركات والابتكار د.محمد سلمان ان هذا البرنامج يأتي ضمن ضمن أنشطة المؤسسة المخصصة لدعم القطاع الخاص الكويتي وتطوير أعماله من خلال مبدأ تعزيز الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة والاستفادة منها لتطوير وتنمية العمل التجاري والمالي والصناعي للشركات المحلية.



ولفت الى ان هذا البرنامج أحد البرامج الذي تسعى ادارته من خلالها الى تعزيز منطق الابداع والابتكار لدى شركات القطاع الخاص المساهمة بتمويل المؤسسة بنسبة 1% من ارباحها.



وأكد ان الهدف الرئيسي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي المساهمة في تحفيز إطلاق المبادرات الخلاقة والطاقات البشرية التي تعزز بناء صرح علمي وتكنولوجي متين ونظام حاضن للابتكارات والثقافة في بيئة ممكنة لها.



تجربة مكثفة

وتحدث مسؤول البرنامج يوسف عبدالله عن شروط التسجيل في البرنامج المتاح للإدارة الوسطى من الموظفين الكويتيين في الشركات المساهمة ممن يتمتعون بمستوى متميز في اللغة الإنجليزية، لافتا الى ان أن باب الترشح مفتوح عبر موقع المؤسسة الإلكتروني حتى يوم الأحد 22 أكتوبر المقبل.



وأوضح أن البرنامج سيركز على الاستفادة من نظم المحاكاة والتعليم عن بعد بالإضافة إلى التعلم من خلال دراسات لتجارب مشابهة، ما يساعد المشاركين ويفتح الأفق أمامهم بما ينعكس إيجابا على بيئة أعمالهم وبيئة العمل في القطاع الخاص بالكويت بشكل عام، إلى جانب أن المشاركين في البرنامج سيحصلون على تجربة مكثفة من شأنها أن تعدهم ليصبحوا قادة مبتكرين ومبدعين، قادرين على التعامل مع التحديات المختلفة التي قد تعترض حياتهم المهنية.



أما ممثل شركة ايكويت مدير برامج الابتكار في الشركة عبدالرحمن المنيس فتحدث عن مشاركة ايكويت في البرنامج، لافتا الى مساهمته في تطوير العمل لدى الفرق المشاركة والوصول الى جودة أعلى في نوعية العمل، مشيرا الى أهمية التطبيق العملي في تطوير القدرات، مثنيا على نوعية الجامعات التي تتعاون معها المؤسسة في هذا البرنامج.



شروط التسجيل في البرنامج



من شروط التسجيل في البرنامج:



٭ أن تكون شركة مساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



٭ تشكل فريقا متكاملا من موظفيها لا يقل عن 3 ولا يزيد على 5 موظفين.



٭ الا تقل سنوات الخبرة لدى الموظفين المشاركين عن 5 سنوات.



٭ ان يكون الموظف كويتي الجنسية.



٭ أن يتمتع بمستوى عال باللغة الانجليزية تحدثا وكتابة.