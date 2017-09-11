فرج ناصر

في إطار التنسيق والتعاون فيما بين وزارة الأشغال ووزارة الداخلية عقد صباح أمس اجتماع تنسيقي بحضور وزير الأشغال م. عبدالرحمن المطوع وبحضور قيادات وزارة الأشغال العامة ممثلين في الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق م.أحمد الحصان ووكيل قطاع هندسة الصيانة م. محمد بن نخي، وكذلك حضور قيادات وزارة الداخلية ممثلين في الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع ومدير إدارة هندسة المرور سالم الحلواجي وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي لعام ٢٠١٧- ٢٠١٨ لإدارة حركة المرور في مواقع الاختناقات المرورية والتي يتم رصدها من قبل الإدارة العامة للمرور والاطلاع على الطرق البديلة ومدى استيعابها للمرور، والتنسيق في مواقع الطرق الحرجة المتوقع حصول الاختناقات المرورية في بعض الطرق فيها وهي على سبيل المثال لا الحصر.. شارع جمال عبدالناصر وطريق الجهراء وشارع الغوص..

وكذلك مناقشة إمكانية فتح بعض طرق الخدمة التي تم الانتهاء منها للوصول لأفضل النتائج لإدارة حركة المرور مع إمكانية تعديل خطة إدارة المرور في مواقع الاختناقات بحسب ما تقتضيه الحاجة.

راجين من الله عز وجل التوفيق لجميع أبنائنا الطلبة في العام الدراسي الجديد.