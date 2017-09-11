فرج ناصر

صرح وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية م.غالب صفوق أثناء الزيارة الميدانية لموقع المشروع بأن نسبة الإنجاز تجاوزت 50%، كما هو واضح في شكل المشروع الواقع بمنطقة الاستعمالات الحكومية في جنوب السرة.

وأفاد بقرب الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية، وجار صب السقف للدور الثامن وتجهيز سقف الدور التاسع لذات العمل، استكمال أعمال التمديدات الكهربائية بالدور الثالث وأعمال الطابوق بالدور الرابع والخامس، وجار استكمال أعمال تمديدات الصرف الصحي وتركيب خطوط مكافحة الحريق، ليتم استكمال التشطيبات لجميع الأدوار مثل أعمال المساح والأصباغ وتركيب أرضيات السلالم.



المبنى يتكون من 3 سراديب وعشرة أدوار من ضمنها الأرضي، حيث تشكل مساحة مسطحات البناء 144 ألف متر مربع ليخدم الإدارات التابعة للجهة المستفيدة ومنها إدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة الشؤون القانونية وإدارة التسويات العقارية، وتمت مراعاة استحداث الهيكل التنظيمي للجهة بتوفير مساحات للتوسعة المستقبلية بالمبنى، والمشروع هو أحد المباني الخضراء والمستدامة التي يتم تنفيذها عن طريق وزارة الأشغال والتي ستساهم بتوفير استهلاك الطاقة من خلال الأنظمة المستخدمة به مثل Gray Water System وهو نظام إعادة تدوير المياه المستخدمة للري ودورات المياه وSolar System الذي يساهم بتوفير ما يقارب 12% من الأحمال الكهربائية المطلوبة لتشغيل المبنى من خلال توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.