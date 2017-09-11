دعا عضو نقابة العاملين بوزارة الأشغال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت عاطف الداود وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم إلى التشديد على مزيد من التعاون مع العلاقات العامة في الوزارة بالتعاون مع النقابة من حيث توزيع الإعلانات التي تقوم بها النقابة لخدمة جميع أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف ان هناك تذمرا وشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية وخاصة خارج الوزارة من عدم وصول تلك الإعلانات، لافتا إلى انه متواجد بصفة يومية مع سكرتير النقابة بمكتب النقابة، وذلك لخدمة جميع الموظفين بصفته رئيس المكتب، وقد لاحظ الجميع ذلك من خلال زيادة الاشتراكات خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال إن مجلس الإدارة لا يدخر جهدا ببذل المزيد لخدمة الموظفين مطالبا الموظفين بمتابعتهم من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالنقابة أو من خلال مكتب النقابة بالوزارة خلال ساعات العمل الرسمي او من خلال موقع النقابة في ميدان حولي خلال الفترة المسائية.