بدء العمل في برنامج «أكاديمية المبدعين» لتطوير الشخصيات الموهوبة من أبناء الشهداء

ندى أبونصر

أكدت مدير مكتب الشهيد فاطمة الأمير ان يوم التاسع من سبتمبر يوم سجله التاريخ للكويت وشعبها لتفخر به الأجيال الحاضرة والمقبلة وتذكره بفخر واعتزاز لأن العالم اعترف في هذا اليوم بما قام به قائد الإنسانية من مبادرات ومسيرات خير وسلام ووفاق على الصعد كافة محليا وخليجيا وإقليميا ودوليا على مدى عشرات السنين ودون منة او طلب شكر او ثناء.



وقالت ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أعلن على منصة منظمة الأمم المتحدة ان الكويت سنت لها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية يرتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للبلدان المحتاجة كافة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والاثنية، وهو الذي نادى بتحويل ثقافة العالم من ثقافة كره وتعصب وحرب الى ثقافة حوار وتعايش وجودا وفكرا.



وأضافت خلال احتفال مكتب الشهداء واسرهم بالذكرى الثالثة لتتويج صاحب السمو الأمير بلقب قائد الإنسانية في احتفال أقامته منظمة الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك في التاسع من شهر سبتمبر من العام 2014، مشيدة بمناقب سموه.



وأشارت فاطمة الأمير الى ان قيام منظمة الأمم المتحدة بجعل الكويت «مركز إنسانيا عالميا» يعد إنجازا عالميا جديدا يضاف الى سجل الكويت وتاريخها الحافل والى التاريخ المجيد لصاحب السمو الأمير وتتويجا للدور الكبير لسموه ومسيرته المباركة من البذل والعطاء من أجل الوطن ومن أجل الإنسانية امتدت أكثر من عاما.



وقالت ان أبناء وأسر شهداء الكويت الأبرار يباركون لصاحب السمو لقب قائد الإنسانية ويعربون عن أسمى معاني الشكر لرعاية سموه الأبوية والدائمة لهم، فمكتب الشهيد تجربة كويتية رائدة للعمل الإنساني تجلت باحتوائها الشهداء الكويتيين وغير الكويتين ممن بذلوا أرواحهم لهذا الوطن ويؤكدون ان تقلد سموه لقب «قائد الإنسانية» لقب مستحق يعترف بمبادرات سموه الإنسانية التي يضطلع بها محليا وخليجيا وإقليميا ودوليا وتكللت كلها وبفضل وعون من الله بمسيرات خير وسلام على كل صعيد.

وأشارت فاطمة الأمير الى ان المكتب احتفل بهذه المناسبة المباركة بإقامة حفل رفع خلاله لوحة على مبنى المكتب تتضمن صورة سمو الأمير وجدارية تتضمن جميع صور شهداء الكويت الأبرار، مشيرة الى ان المكتب أعلن من خلال هذه الاحتفالية أيضا بدء العمل في برنامج «أكاديمية المبدعين» والذي يضم ذوي الشهداء الناشئين وهي أكاديمية تخصصية لتأسيس الأفراد والمجاميع على منهجية علمية لتطوير الشخصيات المبدعة والموهوبة من أبناء الشهداء وجعلهم قدوات مؤثرين في المجتمع على مدى 12 أسبوعا من التدريب العلمي والنظر ومن ثم يتم تخريج المبدعين بمشاريع فردية أو جماعية ويتم تسليمهم شهادات معتمدة من معهد اكسبشن للتدريب الأهلي.