أشاد عمدة العاصمة الكندية أوتاوا جيم واتسون بالدور الثقافي والانساني «المهم» الذي تؤديه الكويت في مختلف انحاء العالم، معربا عن تطلع بلاده الى تعزيز العلاقات مع الكويت في مختلف المجالات.



جاء ذلك في تصريح أدلى به عمدة أوتاوا على هامش زيارته فعاليات الأيام الثقافية الكويتية التي أقيمت في كندا خلال الفترة من الرابع الى الثامن من سبتمبر الحالي ونظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع سفارة الكويت بمناسبة مرور 150 عاما على قيام الاتحاد الكونفيدرالي الكندي.



وقال عمدة أوتاوا وفق بيان صادر عن المجلس الوطني: ان اقامة الايام الثقافية الكويتية تعد فرصة مهمة لتوثيق العلاقات بين البلدين والشعبين وتعزيز أوجه التعاون «المثمر»، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



واضاف ان فعاليات الايام الثقافية التي تزامنت مع الذكرى الثالثة لتكريم منظمة الأمم المتحدة للكويت بتسميتها «مركزا للعمل الإنساني» ومنح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقب «قائد للعمل الإنساني» عكست هوية الشعب الكويتي بتراثه وعاداته وجسدت عراقة تاريخ الكويت.