فاز مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بجائزة أفضل مشروع هندسي معماري وأفضل هندسة داخلية في المنطقة العربية والافريقية عن فئة المباني العامة والمقدمة من مؤسسة (انترناشيونال بروبيرتي اواردز) العالمية.

وتسلم رئيس الشؤون المالية والإدارية لدى الديوان الأميري عبدالعزيز اسحق الجائزة العالمية في حفل أقيم بامارة دبي بمشاركة نخبة من قادة البناء والتعمير حول العالم.

وقال اسحق في تصريح لـ «كونا» عقب تسلم الجائزة ان مركز جابر الأحمد الثقافي يعد واحدا من أضخم المشاريع الثقافية الحضارية على مستوى المنطقة «اذ تم تشييد هذا الصرح الثقافي في وقت قياسي وبأحدث تقنيات البناء الحديثة ما يجعله الأكثر ابتكارا من الناحية الهندسية المعمارية».

وأشار اسحق الى ان المركز فاز ايضا بفئة أفضل مشروع من ناحية الهندسة الداخلية بما يتمتع به من مرافق داخلية عصرية وتصاميم جميلة تحاكي الارث الحضاري للكويت وفي نفس الوقت تنافس تصاميمها اشهر المراكز الثقافية حول العالم.

وذكر ان المشروع بعد فوزه بهذه الجائزة تأهل لمنافسات الجائزة العالمية المقدمة من مؤسسة (انترناشيونال بروبيرتي اواردز) وذلك في حفل خاص يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال شهر ديسمبر المقبل.

ووجه اسحق الشكر لجميع من ساهم في إنجاز هذا المشروع «الذي اتى حصيلة للجهود الجبارة المبذولة في تصميمه والإشراف على تنفيذه بالتعاون المثمر مع اعرق دور الهندسة في العالم».

ويعتبر المركز الذي صمم على شكل جواهر تسطع نهارا وتتلألأ ليلا منبرا للتبادل الثقافي بين الكويت وباقي شعوب العالم وتقام فيه مختلف الفعاليات الثقافية والحضارية.

ويتكون المركز من أربعة مبان رئيسية وثلاثة مسارح أكبرها (المسرح الوطني) ويتسع لـ 2000 شخص ومسرح (الدراما) بسعة 700 شخص ومبنى للمؤتمرات وقاعة سينمائية كبيرة إضافة إلى مكتبة للوثائق التاريخية.

كما يحتضن المركز مبنى عملاقا للفعاليات يتسع لـ 1200 شخص ومسرحا فنيا دائريا بسعة 600 شخص والعديد من قاعات المحاضرات المجهزة بأحدث التقنيات لدعم المبدعين والفنانين الكويتيين من مختلف التخصصات.

يذكر ان مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي اشرف على إنجازه الديوان الأميري فاز قبل اقل من شهر بجائزة (ميرت) لأفضل المشاريع العالمية والتي تمنحها مجلة (اي ان ار) الأميركية المتخصصة في قطاع الهندسة المعمارية وسيتم تكريم المشروع في ولاية نيويورك بشهر أكتوبر القادم.