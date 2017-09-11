وقعت الكويت مذكرة تفاهم مع استراليا لتعزيز التعاون بين معهد (دسمان) للسكري وجامعة كانبرا وتبادل الخبرات في مجال مكافحة مرض السكري.



وذكرت سفارتنا في بيان تلقته (كونا) ان المذكرة ستشكل خريطة طريق وستؤسس لشراكة جديدة بين الطرفين، لاسيما ان مرض السكري من النوع الثاني يعد مشكلة خطيرة على مستوى الدول العربية وبخاصة في الكويت.

ونقل البيان عن المدير العام لمركز (دسمان) للسكري د.قيس الدويري القول ان مرض السكري بات يشكل تحديا كبيرا للعديد من الدول إذ ان الكويت تحتل المرتبة التاسعة عالميا والثانية بين دول الخليج العربي بنسبة تبلغ 1.23% بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاما.

وأكد الدويري أهمية تضافر الجهود الدولية للتعاون في هذا الإطار، مشيرا الى المذكرة التي تتركز أساسا على المساهمة في إنشاء نظام المعلومات الجغرافية لمرض السكري.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة ديب سييني عن تطلعه إلى مساهمة مذكرة التفاهم في اكتساب المهارات ونمو التعاون في المستقبل القريب إلى جانب الاستفادة من الخبرات المشتركة في تطوير سبل البحث العلمي.

من جهة أخرى، عبر سفيرنا نجيب البدر عن الأمل بأن تسهم المذكرة في بناء القدرات وتسهيل من عملية التدريب وتبادل الخبرات البحثية في مجال مرض السكري بالإضافة إلى إعارة الباحثين بين الجانبين.

ولفت السفير البدر إلى النقلة النوعية الذي شهده القطاع الصحي بالكويت والشوط الذي قطعه في طريق التحديث ما أكسبه سمعة طيبة واسعة.

وقع المذكرة عن الجانب الكويتي مدير عام مركز دسمان للسكري د.قيس الدويري في حين وقع عن جامعة كانبرا رئيسها البروفيسور ديب سييني.