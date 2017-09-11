يشارك وفد من ديوان المحاسبة في زيارة ميدانية للجهاز الأعلى بجمهورية الهند بشأن «تبادل الخبرات في مجال التدقيق تكنولوجيا المعلومات» الذي سيعقد في مدينة أغرا خلال الفترة من 11 الى 14 سبتمبر 2017.

وتأتي هذه الزيارة تفعيلا للمرحلة الأولى من خطة عمل اتفاقية التعاون المبرمة بين ديوان المحاسبة ومكتب مدقق ومراجع عام الهند، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين والاطلاع على آخر المستجدات الرقابية بشأن المعايير الدولية للتدقيق، بالإضافة إلى انفتاح الديوان على التجارب الدولية من خلال مذكرات التفاهم المشتركة ومواكبة أحدث التجارب وآليات التدقيق.

ويضم وفد ديوان المحاسبة كل من كبير مدققين بإدارة الدعم الفني مريم الأنصاري، ومدقق رئيسي بإدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية عبدالعزيز الرشيدي، ومدقق مشارك بإدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية سبيكة التركيت.

وقالت عضو الوفد المشارك كبير مدققين بإدارة الدعم الفني مريم الأنصاري ان ديوان المحاسبة سيقدم 3 عروض مرئية تتضمن محاور عديدة أهمها تقديم دراسات حول الحالات العملية للتدقيق على تقنية المعلومات والتدقيق على نظام تطوير المعلومات، وأساليب التدقيق في المعالجة الآلية للمعلومات.

كما تطرقت الأنصاري إلى نبذة تعريفية حول تاريخ تأسيس ديوان المحاسبة وأهدافه، مشيرة إلى الجهات المشمولة برقابة الديوان واختصاصاته المختلفة وإجراءات التدقيق، بالإضافة إلى الرقابة المسبقة واللاحقة لتقنية المعلومات.



جدير بالذكر ان الاتفاقية تضمنت عددا من البنود أهمها تطوير المهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين، وتنسيق الجهود في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وتشجيع الطرفين بالأنشطة التدريبية، وزيادة الخبرات وتبادل المعلومات الفنية من خلال تنظيم البرامج التدريبية المشتركة بين الطرفين.

من جانب اخر، أكد ديوان المحاسبة أن الأجهزة العربية اهتمت بتسليط الضوء على موضوع النفايات الطبية إدراكا منها بخطورتها وما تسببه من آثار سلبية على البيئة والإنسان حيث برزت مشكلة النفايات الطبية كواحدة من أهم القضايا التي لها تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة.

وقالت المراقب بإدارة ضمان الجودة سلمى العيسى في بيان للديوان انه في إطار تنفيذ خطة العمل في مجال التدريب وتطوير العاملين بالأجهزة التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) يستضيف ديوان المحاسبة ورشة عمل حول موضوع تقييم كفاءة عمليات التخلص من النفايات الطبية خلال الفترة من 11 الى 13 سبتمبر الجاري.

واضافت العيسى انه نتيجة لذلك بدأ المختصون في مجال الصحة العامة وقضايا البيئة بدراسة هذه الظاهرة بكل أبعادها كما بذلت الجهود الدولية لاحتوائها من خلال وضع الأدلة والارشادات والضوابط الصحية والبيئية للتخلص من هذه النفايات بطريقة آمنة ابتداء من مصدر هذه النفايات وهي المنشآت الصحية المختلفة وانتهاء بالمعالجة النهائية لها.