بشرى شعبان

عبر وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز عن فخره بالتقدم الذي حققته وزارة الشؤون خلال الفترة الماضية في كل قطاعاتها، مبينا ان «الوزارة حققت انجازات ملموسة في ملاحظات الجهات الرقابية ووصلت الى حد أن شؤون التوظيف لم تسجل سوى ملاحظة واحدة فقط تم تصحيحها وتلاشيها ولكن بقي اثرها، كما ان ملاحظات ديوان المحاسبة تقلصت بشكل ملحوظ.



وأضاف الخراز في تصريح صحافي خلال استقباله عددا من الصحافيين ومسؤولي الوزارة في مكتبه، صباح أمس، ان عملية ميكنة العمل في الوزارة من ضمن اهتماماته والتي انطلقت في قطاع التعاون والرعاية الاسرية وسنتابع سيرها وتطويرها، خصوصا ان تلك القطاعات تخدم شرائح مجتمعية عريضة.



ولفت الى متابعة تطبيق القوانين التي سنت في فترة وزيرة الشؤون هند الصبيح في الجمعيات الاهلية والخيرية والمسنين وقوانين الطفل والاحداث وغيرها، مؤكدا ان «بابي مفتوح وصدري رحب لكل المراجعين والعاملين في الوزارة وأرحب بكل الاقتراحات التي من شأنها النهضة بالوزارة وبلدنا الحبيب».



وأشاد الخراز بأداء الوكلاء المساعدين والعاملين في الوزارة وشكرهم على جهودهم، وخص وكيل وزارة الشؤون السابق د.مطر المطيري بالشكر على ما قدمه من جهود ملموسة في تقدم الوزارة خلال الفترة التي تولى فيها منصب الوكيل بالوزارة.