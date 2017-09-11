القاهرة - هناء السيد

تكريما للدور الرائد للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومسيرتها لتعزيز العمل الخيري في كافة دول العالم ومكانة الكويت الرائدة في العمل الخيري والإنساني، أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها السابعة اختيار رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار بالديوان الأميري والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق لتكريمه وتكريم 15 شخصية عربية كرواد للعمل التطوعي في 2017 خلال الاحتفالية التي تحتضنها جامعة الدول العربية في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري وذلك بالتزامن مع يوم التطوع العربي للمرة الأولى في تاريخ الجائزة.

وتقام الاحتفالية بحضور الامين العام للجامعة احمد ابوالغيط وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وإدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية برئاسة علياء غنام.

من جانبه، قال يعقوب بوهزاع المنسق العام للجائزة ان جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي تنظم بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع وإدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، مشددا على أن التحديات التي تشهدها المنطقة العربية في الفترة الراهنة، تتطلب دعم جميع الجهود التطوعية التي لها دور فعال في تنفيذ خطط تنمية شاملة ومستدامة في عالمنا العربي.



وأكد أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة التطوع وإبراز دورها في التنمية الشاملة للمجتمعات الخليجية والعربية، والمساهمة في تطوير الأعمال التطوعية في مملكة البحرين، ودعم الأهداف والبرامج الإنمائية لحكومة مملكة البحرين في إطار المشروع الإصلاحي ورؤية البحرين 2030م وتعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، والمساهمة في توجيه الطاقات الشبابية العربية لخدمة مجتمعاتهم، وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين.