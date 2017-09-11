محمد راتب

اعلن وزير الاوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري انه تم استرجاع مبالغ وتحصيل غرامات تتجاوز 1.7 مليون دينار واعادتها الى ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مبينا انه بذلك تكون الهيئة قد تلافت وتجاوزت اكثر من 80% من مخالفات ديوان المحاسبة التي وجهت اليها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة هيئة الزراعة الذي رأسه الجبري امس للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة وذلك لمتابعة سير عملها والتأكد من تلافيها لملاحظات الجهات الرقابية ايفاء منه بالوعود التي التزم بها امام مجلس الأمة.



والى جانب اشرافه واطلاعه الكامل على اللجنة المقررة، فقد قامت الهيئة بتوجيهات من الجبري بحصر المخالفات وتطبيق الغرامات على المخالفين من المقاولين والمشرفين على اعمال الصيانة الذين قد رصدت عليهم تجاوزات بالاضافة الى اقرار الغرامات المترتبة عن تأخير التصاميم الخاصة بالمشاريع واعمال المكافحة والحجر الزراعي وبعض الاعمال والمشاريع والمزايدات المتعلقه بالهيئة.



وقامت اللجنة بالزام المخالفين من المقاولين والمتأخرين من المستثمرين بتسديد الغرامات المقررة عليهم وذلك طبقا للنظم والقوانين، وقد بلغ اجماليها 1706248 دينارا.