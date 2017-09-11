أكثر من 146 ألفاً من الروهينغا فروا إلى بنغلاديش

أطلقت الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي حملة «بورما تستحق العطاء» لإغاثة اللاجئين البورميين في بنغلاديش وفي دول اللجوء المختلفة.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتب شبه القارة الهندية في الرحمة العالمية محمد القصار ان الرحمة العالمية تهدف من هذه الحملة إلى تقديم يد العون ومساعدة المهجرين والمتضررين من الأحداث صحيا ومعيشيا، وتوفير الوجبات الغذائية ومواد الإغاثة الأولية، وهي عبارة عن طرود غذائية وكسوة، ومساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة من مسلمي تلك البلاد الذين ضاقت بهم السبل داخل اراكان فاتجهوا إلى بنغلاديش وبعض الدول الأخرى.



وأوضح القصار أنه وبحسب الإحصائيات التي أصدرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن هناك أكثر من 146 ألفا من الروهينغا فروا إلى بنغلاديش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم كما أشارت إلى أن أعداد الذين وصلوا إلى بنغلاديش خلال الساعات الماضية أكثر من 24 ألف مسلم.



وأضاف القصار أن الرحمة العالمية ستعمل في تلك الحملة على ثلاث مراحل، تتمثل في توزيع سلات غذائية على المسلمين البورميين النازحين إلى بنغلاديش والدول الأخرى، وتوفير خيم لإيواء النازحين البورميين في بنغلاديش وتسيير قوافل وحملات طبية لعلاج المتضررين من الأحداث.

وأضاف القصار أن المعاناة التي يعانيها إخوتنا المسلمون في ميانمار ودول اللجوء أمر يستوجب فزعة لإغاثتهم ونصرتهم والتخفيف من معاناتهم، من خلال توفير متطلبات المعيشة الأولية، حيث إن اللاجئين الروهينغيين يعانون من ضيق العيش في بنغلاديش ونيبال وتايلاند، ولا يجدون ما يقتاتون عليه، ويعيشون في بيئة غير صحية، ويعانون العديد من الأمراض التي تسبب بها سوء التغذية وقلة الأدوية.

وقال إن الرحمة العالمية تطمح إلى توفير جانب كبير من احتياجات إخواننا المسلمين الروهينغيين من إغاثة غذائية وصحية ونوعية، فالمسلمون إخوة وهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، لكي يرفع الله عن المسلمين البلاء.

وناشد القصار كل الجهات الأهلية والمؤسسات وأهل الخير من المواطنين تقديم المعونة للمسلمين الميانماريين، مؤكدا أن الحاجة ماسة لمزيد من المساعدات، موضحا أن الرحمة العالمية تستقبل التبرعات عن طريق فروعها بالكويت، أو بالاتصال على الخط 1888808، كما يمكن التعرف أكثر على جهود الرحمة العالمية عبر موقع «خير أون لاين» www.khaironline.net.