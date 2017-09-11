أكد مدير لجنة طالب العلم التابعة لجمعية النجاة الخيرية إبراهيم البدر أن حرمان الأطفال من التعليم يعد كارثة إنسانية، ونحن بدورنا نسعى جاهدين لتعليم أبناء الجاليات الوافدة المعسرين والفقراء وذوي الدخل المحدود لخلق طاقات بشرية يعود نفعها لنفسها ولمجتمعاتها وللعالم أجمع، وتقدم البدر بالتهنئة للطلبة والطالبات والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد متمنيا النجاح والتوفيق للجميع.



وبين البدر أن لجنة طالب العلم منذ التأسيس عام 1993 قدمت مساعدات مالية استفاد منها أكثر من 38 ألف طالب وطالبة داخل الكويت منهم بفضل الله جل وعلا من أصبح طبيبا يعالج المرضى ويخفف معاناتهم وأخر يعمل في الهندسة يشرف على المشاريع التي تساهم في تنمية وعمران البلاد، أو معلم يربي الأجيال على الخلق والفضيلة والقيم، أو ممرضة تحرص على راحة السيدات.



وأعرب البدر عن الشكر والامتنان لجمعية النجاة الخيرية ولجانها التي لا تتوانى في تقديم العون والمساعدة والتنسيق المتبادل لمساعدة هؤلاء الطلبة المحتاجين.



وقال إن حملة (أبشروا بالخير) التي نفذتها الجمعية في بداية رمضان الماضي ساهمت بحد كبير في مساعدة الطلبة المحتاجين، في تسديد الرسوم الدراسية للعام المقبل وكان عدد الطلبة المستفيدين منها 1404 طلاب وطالبات.



وبين البدر أن غاية أهداف اللجنة هي بناء الفرد الصالح لنفسه ولأمته وحماية أبناء الفقراء من الجهل والتخلف في زمن أصبح فيه الغلبة لسلطان العلم، فعندما نحرص على دعم طالب فقير فإننا نساهم بشكل فعال في التنمية البشرية والاستثمار في البشر الذي يعد من أفضل وأنجح أنواع الاستثمار فيغدو ذلك الفرد مكونا فعالا في مجتمعه ولبنة صالحة، لافتا إلى انه يمكن التبرع والتواصل على رقم 1800082 لدعم ومساعدة الطلبة الفقراء سواء كان بجمعية النجاة الخيرية أو بلجنة طالب العلم.