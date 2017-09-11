ليلى الشافعي

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى د.محمد الشرهان إطلاق حملة إغاثة طبية إنسانية لجمع التبرعات لإغاثة مسلمي «الروهينغا» في ميانمار المنكوبين الذين تقطعت بهم السبل وأصبحوا في مرمى الاستهداف اليومي والاضطهاد العرقي من البوذيين الذين يشكلون أغلبية الإقليم.

واستنكر الشرهان في تصريح صحافي الجرائم والاعتداءات والمجازر الوحشية التي ترتكب ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة والتي أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء منهم في إقليم راخين بميانمار، مؤكدا ان هذه الجرائم تعكس عملا وحشيا وإرهابيا يستهدف قتل الأنفس البشرية البريئة.

ودعا د.الشرهان المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية إلى التحرك الفوري لإيقاف الانتهاكات الإجرامية والمجازر البشعة التي يتعرض لها المدنيون المسلمون ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وشدد الشرهان على ضرورة السماح بفتح مكاتب للمنظمات الإنسانية والحقوقية وهيئات الإغاثة داخل إقليم أراكان لتقديم العون والمساعدة لضحايا عمليات الإبادة التي كشفتها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحق الأقليات الدينية والإثنية والعرقية في الحياة دون اضطهاد.

ودعا الدول العربية وحكومات الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف حاسم بالضغط على السلطات في ميانمار لإيقاف تهجير المسلمين والكف عن انتهاك حقوقهم الإنسانية والسماح لهم بالعودة الى أوطانهم ومنحهم حقوقهم التعليمية والمدنية والصحية وفق المواثيق الدولية.



كما دعا الى تنظيم حملات إغاثة عاجلة تتضمن الإغاثات الطبية على وجه الخصوص لإنقاذ الآلاف من الجرحى والمصابين الذين أهدرت حقوقهم، لاسيما حق الحياة، مشيرا الى ان جمعية صندوق إعانة المرضى بصدد إرسال قوافل إغاثة طبية عاجلة لمداواة الجرحى والمصابين من خلال مراكز صحية متنقلة سيتم تزويدها بالمستلزمات الطبية السريعة التي يمكنها تخفيف جراح المرضى والمصابين هناك.