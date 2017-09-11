أعلن مدير إدارة الدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد الجنفاوي بدء انطلاق حملة «سجل» للفصل الدراسي الأول في مراكز دور القرآن الكريم والأترجة للعام الدراسي (2017 ـ 2018م)

وصرح د. الجنفاوي بأن مراكز دور القرآن الكريم والأترجة للرجال والنساء تفتح أبوابها لجميع المستويات ولمختلف الجنسيات.

وأن المراكز للرجال وللنساء مقسمة على فترتين صباحية ومسائية وموزعة على المحافظات الست وشعارنا هو «قريبة من كل بيت».



وذكر د. الجنفاوي أن شروط القبول في دور القرآن الكريم ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاما، وقد استكمل المتقدم الدراسة حتى نهاية المرحلة المتوسطة.

وأما بالنسبة للقبول في معهد الدراسات الإسلامية، فقد أوضح د. الجنفاوي أنه مفتوح لمن ينهي بنجاح الدراسة في دار القرآن الكريم، وتشمل الدراسة فيه قسمين: قسم القرآن الكريم، وقسم الدعوة، ومدة الدراسة فيه سنتان موزعتان على 4 فصول دراسية، وعلى مدى 3 أيام أسبوعيا.

ودعا د. الجنفاوي جميع الرجال والنساء الحريصين على النهل من العلوم الشرعية (القرآن الكريم وتجويده، التفسير، علوم القرآن، الحديث وعلومه، الدورات الشرعية، الدورات الإنسانية) للالتحاق بدور القرآن الكريم والأترجة.



علما بأن التسجيل قد بدأ من الثلاثاء الماضي، ويستمر إلى حين اكتمال الأعداد في جميع مراكز الدور والأترجة، علما بأن التسجيل مجاني وهناك مكافآت مالية لأوائل الدارسين والدارسات.