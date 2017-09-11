صرح مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية وعضو مجلس الإدارة د.نبيل العون عن انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الإنسانية لجمع التبرعات لإيواء مسلمي «الروهينغا» في بورما من المتضررين جراء القتل المتعمد والتهجير القسري للمسلمين في بورما ممن ضاق بهم الحال وتقطعت بهم السبل.



واعتبر العون التهجير الوحشي للمسلمين وما تبعه من ممارسات جسيمة تجاه أقلية «الروهينغا» المسلمة أمرا مريرا وبشعا خلف الآلاف من المشردين بلا مأوى وبلا سكن، ما ضاعف من معاناتهم وزاد من حجم مأساتهم.



ودعا العون جمهور المحسنين في الكويت إلى دعم مشاريع جمعية السلام الخيرية الهادفة إلى وضع حلول ناجعة لمشاكل إخواننا الروهينغا والمتضررين جراء هذا الاعتداء المهول والجريمة الكبرى بحق الآمنين والعزل.