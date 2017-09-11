وفد عسكري كويتي يطلع على تجربة الإعلام العسكري الأردني

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بمكتبه صباح أمس مع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامه للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار قادة الجيش.

وأطلع الخالد مجلس الدفاع العسكري خلال الاجتماع على آخر المستجدات وأهم الأمور والمواضيع التي تمت مناقشتها خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، في مقر وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون)، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

من جهة أخرى، أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الخضر أمس تعليماته باتخاذ كل ما يلزم لنقل وتأمين مرضى العلاج بالخارج من وزارتي الدفاع والداخلية من ولاية (فلوريدا) بالولايات المتحدة الأميركية إلى مناطق آمنة وتقديم التسهيلات كافة لهم للمحافظة على سلامتهم.



وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان القرار جاء بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، مؤكدة حرصه الدائم على متابعة أوضاع منتسبي الجيش الكويتي داخل البلاد وخارجها وتقديم جميع سبل الدعم لهم وتأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأوضحت ان المكتب العسكري بالولايات المتحدة الأميركية بواشنطن قام بمشاركة فريق الطوارئ التابع لسفارتنا هناك في تقديم المساعدات والمساهمات لنقل المواطنين لمناطق آمنة إلى حين انتهاء الأزمة.

وأكدت حرص الوزارة على تقديم المساعدة بالتنسيق مع المكتب الثقافي بشأن إخلاء الطلبة والسائحين الكويتين المتواجدين في المناطق الخطرة عبر تواصلهم على أرقام فريق الطوارئ للمكتب العسكري المتواجد حاليا في أتلانتا جورجيا وهي: 2028180666/ 3043038335/ 7033108316.

من جهة اخرى، زار وفد عسكري كويتي أمس مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بهدف الاطلاع على تجربة الجيش الأردني في مجال الإعلام العسكري.

وقالت المديرية في بيان صحافي إن مدير التوجيه المعنوي الأردني العميد عودة شديفات استقبل الوفد الزائر برئاسة مدير التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي العميد الركن لافي العازمي في مقر المديرية.