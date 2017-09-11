قال رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «نثق بحكمة قادتنا في تجاوز الأزمة الخليجية بأسرع وقت» وأنه يحذوه الأمل الكبير في عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، مشيرا الى أن هنالك اتصالات في هذا الإطار.

جاءت كلمة رئيس وزراء البحرين خلال لقائه بعدد من كبار العائلة المالكة والوجهاء وعميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى المملكة الشيخ عزام الصباح ومجموعة من السفراء.

وأكد السفير الشيخ عزام الصباح أن الكويت حريصة وأشقاءها الخليجيين على وحدة الصف الخليجي لمواجهة التحديات الكبرى التي تمر بها المنطقة.