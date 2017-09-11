أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد جابر العلي الصباح باسمه وبالنيابة عن زملائه أعضاء مجلس الإدارة والحركة الرياضية الكويتية عن خالص تهانيه الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لمنح سموه لقب «قائد للعمل الإنساني» وتسمية الكويت «مركزا إنسانيا عالميا».



وأعرب عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة التي جاءت تتويجا لأعمال الخير التي يحرص سمو الأمير عليها، والتي امتدت لشتى بقاع الأرض.



وأشار الى انه تقديرا من الأمم المتحدة للدور الكبير والتميز الذي تقوم به الكويت في تقديم المساعدات والأعمال الخيرية للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم، فقد عمد الأمين العام للأمم المتحدة الى تتويج تلك الجهود بتسميتها مركزا للعمل الإنساني، واطلاق لقب «قائد للعمل الإنساني» على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



ولفت الى ان ذلك يمثل لنا اعترافا مشرفا وشهادة حضارية وتاريخية للكويت ولقائدها سمو الأمير وشعبها ووساما لكل عربي ومسلم، خاصة ان هذا الحدث لم يحدث إلا مرة واحدة منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الكويت وسمو الأمير في الجانب الإنساني على مستوى العالم.



وإننا إذ نشارك أفراح الشعب الكويتي بهذه المناسبة الغالية لندعو المولى جلت قدرته ان يمن على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وان يسدد على طريق الخير خطاه لمواصلة مسيرة العطاء والنماء لبلدنا الحبيب ولجميع شعوب الأرض.