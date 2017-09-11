أعرب مجلس جامعة الدول العربية عن التهنئة الخالصة للكويت بمناسبة الذكرى الثالثة للتكريم الأممي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني واختيار الكويت مركزا للعمل الإنساني.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس أمس على هامش دورته العادية الـ 148 التي بدأت أعمالها اليوم على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير للدورة على المستوى الوزاري يوم الثلاثاء المقبل.



وأكد أن تسمية سمو الأمير قائدا للعمل الإنساني «أمر مستحق باقتدار وشهادة للتاريخ على دور الكويت أميرا وحكومة وشعبا من خلال ما تقدم من دعم لا محدود للعمل الإنساني».



كما أشاد المجلس بمؤتمرات المانحين التي احتضنتها الكويت خلال 5 سنوات متتالية وترؤسها لمؤتمرات دولية أخرى من أجل إغاثة الشعب السوري الشقيق الذي يعاني الملايين من أبنائه بسبب الأحداث الدموية التي تشهدها سورية.