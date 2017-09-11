من منطلق العلاقة المميزة التي تجمع بين الكويت وجمهورية استونيا، وتفعيلا لاتفاقية التعاون المبرمة بين الجهازين، يشارك وفد رسمي من ديوان المحاسبة في مؤتمر اليوروساي الثالث للشباب، والذي يعقد خلال الفترة من 11-14 سبتمبر 2017 في تالين – جمهورية استونيا، بحضور ممثلي 44 جهازا رقابيا اوروبيا، حيث تعتبر الكويت هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في المؤتمر.

ويترأس وفد الديوان المشارك مدقق أول بإدارة الرقابة على الشركات فاطمة المنيفي، ويضم في عضويته كلا من مدقق أول ريم المعتوق، ومدقق مشارك عبدالعزيز الماجد من إدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية، ومنسق أول علاقات دولية بإدارة التدريب والعلاقات الدولية إبراهيم الكندري.

وقالت ريم المعتوق ان الجلسة الأولى تتناول كيفية إجراء تدقيق مالي باستخدام البيانات الضخمة، وتحليل وجمع وإدارة البيانات في عملية التدقيق المسبق، بالإضافة الى أهمية استخدام نظام إدارة التدقيق (AMS)، كما تشتمل الجلسة الأولى على موضوع الشفافية والمساءلة في الإدارة لدى الاتحاد الأوروبي وأجهزة الرقابة العليا كوسطاء، علاوة على الجوانب الإدارية لعمليات التدقيق القائمة على البيانات.

وأضافت ان المؤتمر يناقش في جلسته الثانية البيانات الضخمة والتدقيق على الحسابات السنوية، وكيفية الاستفادة من خبرات ومعارف المدققين في البيانات الضخمة والتحديات التي تواجههم، كما يتطرق الى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في عمليات التدقيق، وأساليب معالجة البيانات الهائلة من مختلف المجالات لاستخراج البيانات المتعلقة بعمليات التدقيق.

من جهته قال عبدالعزيز الماجد إنه سيتم استعراض تحديث عملية التدقيق وتحليل البيانات في عمليات تدقيق الأداء في الجلسة الثالثة للمؤتمر، بالإضافة الى الأمن الالكتروني والتباين في عمليات التدقيق الإلكتروني، وإشراك المواطنين في جمع البيانات.

وأشار الماجد الى ان ديوان المحاسبة بالكويت ومكتب التدقيق الوطني بجمهورية إستونيا وقعا في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم تهدف الى تطوير التعاون وتعزيز العلاقة ما بين الجهازين، حيث تشجع الاتفاقية الطرفين على التعاون في مجالات التدقيق وتطوير المهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية المتعلقة بالاجتماعات والأنشطة التدريبية وزيادة الخبرات وتبادل المعلومات الفنية ونتائج الأبحاث.