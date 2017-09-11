استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أمس سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي، بحضور مدير عام الغرفة رباح الرباح.

وأكد الغانم على عمق العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الطيبة التي تجمع البلدين، مضيفا أن الغرفة تسعى دوما نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الكويت والعراق، كما بين أهمية العمل المشترك في إزالة المعوقات أمام تقدم العلاقات التجارية، ومن أهم هذه المعوقات قضية أملاك الكويتيين في العراق.

بدوره، أعرب السفير عن سعادته بزيارة الغرفة وامتنانه لحسن الاستقبال وبين أنه يأمل من خلال هذه الزيارة الى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة والحث على استغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة في بلاده، مؤكدا أن السفارة العراقية تبذل ما بوسعها لتذليل المعوقات أمام المستثمرين وزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وشكر الهاشمي الغرفة على ما تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.