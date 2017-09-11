صرح مدير عام بيت الزكاة بالإنابة محمد العتيبي بأن الكويت شهدت منذ أن تولى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم في عام 2006 تناميا كبيرا في دعم المساعدات الإنسانية وتوسيعها بشكل ملحوظ إلى مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن سموه دأب على أن تكون الكويت سباقة في العمل الخيري والإنساني وأن تمسك بزمام المبادرات العالمية في هذا الجانب، حيث حرصت الكويت خلال السنوات الماضية على زيادة حجم التبرعات في الدول التي تصيبها كوارث أو أزمات.

وأضاف العتيبي أن استضافة الكويت لمؤتمرات المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية جاء تأكيدا على الدور الانساني الكويتي.

وفي ختام تصريحه أشار مدير عام بيت الزكاة بالإنابة محمد العتيبي إلى أن بيت الزكاة دائما يتلقى توجيهات صاحب السمو فيما يخص العمل الخيري والإنساني داخل وخارج الكويت ويعمل على تأصليها على أرض الواقع، داعيا المولى عز وجل أن يديم الصحة والعافية على سموه وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.