أكد مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أمس جاهزية أكاديمية الموهبة والإبداع لاستقبال 334 طالبا وطالبة في فصول الأكاديمية.

وقال مدير إدارة الموهبة في المركز د.عبدالله السويد في تصريح صحافي: ان هناك 154 طالبا في فصول الأكاديمية للبنين و180 طالبة في فصول الموهبة للبنات موزعين على مدارس مناطق الأحمدي والجهراء والعاصمة التعليمية لهذا العام الدراسي.



وأوضح د.السويد أنه سيتم هذا العام قبول طلبة منطقتي حولي والعاصمة التعليميتين فقط في الاكاديمية بمنطقة الصوابر لقرب هاتين المنطقتين من مقر الأكاديمية على خلاف السنة الماضية التي شملت جميع المناطق التعليمية في الكويت.



وأشار إلى أنه سيتم تعميم إنشاء أكاديمية الموهوبين في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، كما سيتم افتتاح أكاديمية البنات في القريب العاجل في منطقة الروضة تحقيقا لأهداف ورسالة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع لدعم ورعاية الطلبة المتميزين والموهوبين.



وذكر السويد أن اختيار الطلبة الموهوبين يتم بالاتفاق مع وزارة التربية والمناطق التعليمية لترشيح طلبة الصف الخامس وفق شروط ومعايير معينة قائمة على اختبارات نظرية وعلمية معتمدة عالميا في اختيار الطلبة الموهوبين.



ولفت الى ان سياسة القبول تتضمن تطبيق أدوات مقاييس عدة في الذكاء والإبداع والقدرات المدرسية والسمات السلوكية على الطلبة مبينا أنه يجب ألا يقل مستوى التحصيل العام للطالب عن 90% ولا يقل المستوى التحصيلي في مجال العلوم والرياضيات عن 95%.

وأوضح د.السويد انه يتم اختيار المعلمين من ذوي الكفاءة والتخصص عن طريق تقديم طلب ترشيح من إدارة الموهبة لوزارة التربية ضمن شروط معينة ومن ثم يخضع المرشحون للمقابلات الشخصية والمقاييس الشخصية لاختيار الأفضل منهم.



وأشار الى أن هناك تعاونا مشتركا مع المجلس الثقافي البريطاني في الكويت لإعداد مشروع المادة الإثرائية في اللغة الانجليزية لاجتياز اختبار (الايلتس) لتسهيل قبول الطلبة في الجامعات الخارجية بعد التخرج، كما أن هناك تعاونا آخر مع شركة (فيشرتك) الألمانية لتقديم برامج في العلوم والهندسة والرياضيات.



وتعتبر أكاديمية الموهبة والإبداع مؤسسة تعليمية تم افتتاحها في أكتوبر 2016، ومتخصصة في رعاية الطلبة الموهوبين في العديد من المجالات.



وأنشئت الاكاديمية من قبل مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بالتعاون مع وزارة التربية لدعم واكتشاف المتميزين الموهوبين من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة متخصصة لتنمية قدراتهم واهتماماتهم وميولهم وتوجهاتهم وتطلعاتهم وأنماط تفكيرهم.