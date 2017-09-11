عبدالهادي العجمي

أعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن ابراهيم العميري ان عدد الذين تقدموا للتسجيل للخدمة الوطنية بلغ حتى الآن 1672 مواطنا، مشيرا الى انهم قاموا بجميع إجراءات التسجيل والمراجعات لمكاتب الخدمة الوطنية في جميع المحافظات حتى اكتملت ملفاتهم.

وقال اللواء العميري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان 1568 مواطنا جار استكمال ملفاتهم، موضحا ان هناك 530 مواطنا تخلفوا عن التسجيل نهائيا لأداء الخدمة الوطنية وذلك منذ بداية التسجيل في 10 مايو الماضي حتى اليوم (أمس).

وتابع اللواء العميري: بدأنا فعليا برفع القضايا على المتخلفين وتحريك الدعوى الجزائية بحقهم «أما الباقي فما زالت لديهم الفترة المحددة حسب القانون وهي فترة الشهرين للتسجيل».

وقال ان هناك الكثير من الحقوق والضمانات للمكلفين منها التأجيل الدراسي وتأجيل الإعالة والتأجيل لأسباب صحية بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية.

ولفت العميري الى ان هناك اجتماعا عقد مع جامعة الكويت لتقديم كشف بالأسماء التي تم قبولها في الجامعة والبعثات الخارجية والداخلية.