أكدت رئيسة المكتب الثقافي في واشنطن د.أسيل العوضي حرص المكتب وبالتعاون مع سفارتنا في واشنطن والمكاتب الملحقة الصحي والعسكري والأمني بتأمين أوضاع طلبتنا في المناطق المتأثرة بالأعاصير وما بعد الأعاصير.

وقالت في تصريح صحافي امس: نرحب بأي انتقاد لمجهوداتنا ومستعدون للرد على كل تعليق بهذا الخصوص عقب انتهاء الأزمة. قائلة: حاليا وقت عمل

ولا وقت لدينا للاستعراض أو المهاترات. وقدمت الشكر للسفير وطاقم السفارة والقنصل العام وأعضاء المكاتب العسكري والصحي والأمني وجميع الجنود المجهولين الذين ساهموا وما زالوا يساهمون في ترتيب أوضاع جميع الكويتيين المتواجدين في مناطق الإعصار سواء كانوا طلبة أو مرضى أو مرافقين أو مصطافين.