ناشد فريق الطوارئ الكويتي الموجود في أتلانتا اليوم الأحد جميع المواطنين الكويتيين الذين لا يزالون في مدينة ميامي والمدن الواقعة تحت التأثير المباشر لإعصار ايرما البقاء في اماكنهم واخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم.



وذكرت سفارة الكويت في واشنطن في بيان انها تدعو المواطنين الموجودين في المناطق الواقعة تحت تاثير اعصار "ايرما" بناء على رغبتهم او تعذر خروجهم الى متابعة ما يصدر عن السلطات المحلية او اللجوء الى احد الملاجىء القريبة منهم والتي تم تخصيصها من قبل الجهات المعنية في تلك المناطق لتامين سلامتهم.



كما ناشدت السفارة الكويتية المواطنين بتزويد فريق الطوارئ بعناوينهم وأرقام هواتفهم من خلال رسائل نصية على الارقام التالية:

2028180666

3043038335

7033108310

4243338001

3106000366