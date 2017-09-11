عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس المكتب الصحي الكويتي بواشنطن د.علي عبدالكريم العنزي عن منح جميع المرضى الذين تعرضوا لإعصار "ايرما" بمنطقة فلوريدا بما فيهم المرضى الذين مازالوا في ميامي تمديد لمدة أسبوعين، فضلا عن صرف مخصصاتهم المالية.

وذكر د.العنزي في تصريح صحافي ان هذا جاء بناء على تعليمات وتوجيهات وزير الصحة د.جمال الحربي لتذليل العقبات والتسهيل على المرضى الكويتيين الذين كانوا بمنطقة "الإعصار".

واشار الى انه توجه يوم امس الاول الى نقطة تجمع المرضى الكويتيين المتضررين من "الإعصار"، وتم الاستماع لطلباتهم والمعوقات التي واجهتهم تمهيدا اتذليلها جميعا، لافتا الى انه تم نقلهم الى فندق في منطقة المسيسيبي يقع بقربه مستشفى نورث ميسيسيبي ميديكال سنتر.

ونوه د.العنزي المكتب تواصل مع المرضى بالرسائل النصية والواتس والمكالمات للتوجيه والتتبع والرد على استفساراتهم مباشره. ، كما تم توفير باصات وحجز فنادق على الطريق للوصول الى ولايه الاباما مسيسيبي مرورا بولايه جورجيا بعيدا عن نطاق الخطر المتوقع للإعصار، مشيدا بدعم وزير الصحة د.جمال الحربي بتذليل جميع العقبات من أمامنا للتسهيل على المرضى.