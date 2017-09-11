حقق متسابق الدراجات المائية عبدالله الفاضل فجر اليوم المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للسنة الثالثة على التوالي بفئتي الغير معدل والمعدل لكبار المحترفين.

وقال الفاضل في اتصال هاتفي ان تحقيق لقب البطولة وانهائها ومن غير اصابات هو خير استعداد لبطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من الثاني حتى الثامن من أكتوبر المقبل في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأمريكية.

وأشار الى ان الظروف الجوية كانت بالغة الصعوبة ولم تواجهه في السابق حيث بلغ ارتفاع الموج من ثمانية الى عشرة أقدام في بحيرة ميتشيغين الأمريكية "الا انني تمكنت من تجاوز كافة الصعوبات التي واجهتي وتحقيق اللقب في مواجهة نخبة المتسابقين الأمريكيين ومن كل دول العالم".

وشكر الفاضل كل من الخبير الفني عيسى العبدالجادر ومساعده محمد تيفوني على وقوفهم بجانبه بالسباق ومتابعة كل النواحي الفنية والميكانيكية اضافة الى خطط السباق الفنية.

وأهدى المتسابق الكويتي هذا الإنجاز لحضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الأمين والشعب الكويتي مثنيا على الدعم الذي حصل عليه من قبل الرعاة وهم شركة الخطوط الجوية الكويتية والبنك الكويت الدولي وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية.

يذكر أن المتسابق عبدالله الفاضل حقق في السابق لقب بطولة العالم السنوية التي تقام في بحيرة هافاسو الأمريكية كما أنه يعتبر العربي الوحيد الذي حقق لقب بطولة الولايات المتحدة الأمريكية.