تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، نسخة من أوراق اعتماد سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى البلاد صقر أبو شتال اليوم الاثنين حيث تمنى معاليه للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري عجران العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.