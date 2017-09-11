1
ابرار عايش صالح عايش الرشيدى
الاسكندرية
التجارة
2
ابراهيم حامد مطني مطلق
القاهرة
الحقوق
3
ابراهيم خالد يوسف مرشد الشمري
القاهرة
التجارة
4
ابراهيم خليل محمد سليمان الوادى
المنصورة
الحقوق
5
ابراهيم سلمان هزاع مرزوق الديحانى
المنيا
طب الأسنان
6
ابراهيم طلال عبيد سلوم محمد الشمرى
بنها
هندسة شبرا
7
ابراهيم غازى حروش مسفر نشاط العتيبي
السادات
تربية رياضية بنين
8
ابراهيم غصين هادى الدوسرى
جنوب الوادي
الحقوق
9
ابراهيم فهد حمود عايد الرشيدي
كفر الشيخ
التجارة
10
ابراهيم فهد عجيل الضفيري
عين شمس
طب الأسنان
11
ابراهيم محمد عبدالله دهش العتيبى
الزقازيق
التجارة
12
ابراهيم مشعل جدعان الشمري
الزقازيق
الآداب
13
ابراهيم مفلح عطاالله الصليلي
السادات
تربية رياضية بنين
14
احمد ابراهيم احمد يتيم
الاسكندرية
الآداب
15
احمد اسامه احمد السنين
القاهرة
طب الأسنان
16
احمد اسامه شريف الصديقي
الاسكندرية
طب الأسنان
17
احمد اسماعيل رمضان اسماعيل العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
18
احمد الحميدي سالم طامي المطيري
عين شمس
الحقوق
19
احمد ايمن احمد العربيد
عين شمس
الحقوق
20
احمد باسم عبدالوهاب غلوم سند
حلوان
الحقوق
21
احمد بدر احمد السعد الشريدة
المنصورة
الحقوق
22
احمد بدر سحاب المويزري
حلوان
الحقوق
23
احمد جمال احمد جاسم الهاشل
حلوان
الحقوق
24
احمد جهيم زويد مزيد المطيري
بني سويف
تربية رياضية بنين
25
احمد حسن عطيه محمد الشمري
بنها
هندسة شبرا
26
احمد حسيان ثامر عتيق عبيد العتيبي
كفر الشيخ
التجارة
27
احمد حمد صخى عذافه العنزى
جنوب الوادي
الحقوق
28
احمد حمد فهد الجويعد
حلوان
الحقوق
29
احمد حمود مجبل عبدالله الصويلح
بنها
هندسة شبرا
30
احمد حمود محمد المطيري
المنصورة
الحقوق
31
احمد حميدى عبدالله مزعل عواد العتيبى
اسوان
الحقوق
32
احمد خالد حنيتم شبيرم العازمى
المنصورة
الحقوق
33
احمد خالد راشد الرشيد
حلوان
الحقوق
34
احمد خالد محمد خلف حمد عبود العنزى
القاهرة
الحقوق
35
احمد خلف عيد محمد العنزى
السادات
تربية رياضية بنين
36
احمد راشد اجفين الفضلى
بنها
هندسة شبرا
37
احمد زبن ادليم مرزوق العازمى
اسوان
الحقوق
38
احمد زيد عواد المطيرى
بنها
هندسة شبرا
39
احمد سالم خالد العازمي
عين شمس
الحقوق
40
احمد سعد فهد براك مطلق المحجان
بنها
هندسة شبرا
41
احمد سعد ناصر سعد العجمى
الاسكندرية
طب الأسنان
42
احمد سعود مدلول العنزى
جنوب الوادي
تربية رياضية بنين
43
احمد عادل عبدالهادي العميره
بنها
هندسة شبرا
44
احمد عادل مسلم الهديه
جنوب الوادي
الحقوق
45
احمد عايد زياد السربل
السادات
تربية رياضية بنين
46
احمد عايد فالح عايد فلاح السبيعي
طنطا
الآداب
47
احمد عبيد دهيسان الجويسري
حلوان
الحقوق
48
احمد عجران شنيف العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
49
احمد عقاب سعود علوى الشمرى
القاهرة
دار العلوم
50
احمد فالح سحلى محسن طرجم العازمى
السادات
تربية رياضية بنين
51
احمد فرحان محمد اكنيفد عوض اكنيفد
طنطا
طب الأسنان
52
احمد فهد حيال عبدالله الخالدى
الزقازيق
الآداب
53
احمد فهيد فالح فهيد العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
54
احمد كمال مرزه رضا على
حلوان
الحقوق
55
احمد محمد عبيد العنزى
قنا
الهندسة
56
احمد مخلف مضحي مفلح العنزي
طنطا
طب الأسنان
57
احمد مطلق غافل العنزي
كفر الشيخ
التجارة
58
احمد معدي ثامر العتيبي
الزقازيق
تربية رياضية بنين
59
احمد مفرج فراج الهاجري
عين شمس
الحقوق
60
احمد مفلح فقعان راشد عوينان العازمى
الزقازيق
الآداب
61
احمد مناحى حزام طويرش جدوع السعيدى
السادات
تربية رياضية بنين
62
احمد مهدي محمد مهدي البلوشي
السادات
تربية رياضية بنين
63
احمد موسى معني عواض رافد الرشيدي
اسيوط
طب الأسنان
64
احمد ناصر خلف سيف
المنصورة
الحقوق
65
احمد نواف حمود فهد
السادات
تربية رياضية بنين
66
احمد نورى عبدالله عبدالرسول نورى ماجكى
بنها
هندسة شبرا
67
احمد هديان جزاع الصليلى
جنوب الوادي
الحقوق
68
احمد وليد فهد عبدالرحمن سلمان المضاحكه
السادات
تربية رياضية بنين
69
اسامة خالد عوض الدويخ
حلوان
الحقوق
70
اسراء سامى عبدالرزاق سليمان السجاوى
الاسكندرية
الطب
71
اسراء عامر على حسن عبدالله النعيمى
الاسكندرية
الحقوق
72
اسراء محمود جاسم احمد سلمان
حلوان
التجارة
73
اسرار خالد مخلد المطيري
المنصورة
الحقوق
74
اسرار نهار مطلق عبدالله المطيري
المنيا
الآداب
75
اسماء درويش علي المنصوري
الزقازيق
التجارة / دبلوم فني
76
اسماعيل عادل اسماعيل عبدالكريم الانصاري
جنوب الوادي
طب الأسنان
77
اسيل حسن شداد شنات
القاهرة
الحقوق
78
اصايل على محمد الفندي
حلوان
الحقوق
79
افراح حميد هران محارب العنزي
السادات
تربية رياضيه / بنات
80
الاء ابراهيم عبدالعزيز الحويس
القاهرة
طب الأسنان
81
الادهم هلال سعدون ناصى مبارك المطيري
الزقازيق
الآداب
82
البتول علي حسين جاسم احمد الوزان
الاسكندرية
رياض اطفال
83
الجازي شبيب شريد راشد المطيرى
السادات
تربية رياضيه / بنات
84
الجوهره فهد عبيد العجمي
الزقازيق
رياضيه بنات
85
الحسن علي اسد محمود حسين
الاسكندرية
طب الأسنان
86
الزين اوس يعقوب الخلفان
القاهرة
الهندسة
87
الطاف مريف صالح على سعيد البذالى
القاهرة
الآداب
88
العنود حسن حمود العواد
بنها
التربية النوعية
89
العنود حسن سعد حباب مبارك الدوسري
القاهرة
الحقوق
90
الهنوف فرحان نبهان جديع الضفيري
القاهرة
الحاسبات والمعلومات
91
اماني ناصر فهد ناصر مطلق المطيري
القاهرة
الحقوق
92
امل احمد عبدالله المحورفى
الزقازيق
التجارة / دبلوم فني
93
اميره عبدالعزيز جار الله مرزوق الشريفى
القاهرة
الحقوق
94
انتصار عبدالرحمن الدخيل المحطب
طنطا
الآداب
95
انس مانع حسين بخيت العجمى
السادات
تربية رياضية بنين
96
انفال عبدالله سالم محمد مهدى
السادات
التربية
97
انفال فالح محمد مطلق الصانع
الاسكندرية
طب الأسنان
98
انفال فيحان علي الديحاني
عين شمس
الحقوق / دبلوم فني
99
انوار عبدالحكيم محمدعبدالله العبدالحافظ
القاهرة
رياض اطفال
100
انوار مشعل على احمد عيد الرمضان الهاجرى
القاهرة
الطب
101
انور مجبل شقير مرزوق عوض الديحاني
الزقازيق
الآداب
102
انور نورى نصار عزران بطى
المنوفية
التجارة
103
ايمان صالح مرجان ريحان
القاهرة
العلوم
104
ايمان يوسف عبداللطيف الخترش
القاهرة
دار العلوم
105
ايه عبدالحميد المسباح
اسوان
الحقوق
106
ايوب عبدالعزيز سعود على الرشيدى
الزقازيق
الآداب
107
ايوب فيصل احمد حافظ الفيلكاوي
السادات
تربية رياضية بنين
108
إبراهيم مزعل دغمي عويض الرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
109
أحمد جابر هطيل معتق الحربش العنزي
جنوب الوادي
الحقوق
110
أحمد جلال أحمد حميد حبيب حسين الصفار
الاسكندرية
الحقوق
111
أحمد عبيد شحاذه عبيد سيف
القاهرة
الحقوق
112
أحمد فالح دغيمان الخشاب
المنصورة
الحقوق
113
أحمد هادي حمود راضي عفات
عين شمس
طب الأسنان
114
أديبه سعد ذياب سعيد العلاطى
الاسكندرية
طب الأسنان
115
أريج مبارك خادم بخيت
القاهرة
العلوم
116
أسامة منصور حاكم الشمري
السادات
تربية رياضية بنين
117
أسيل محمد عاطف العجمى
حلوان
الحقوق
118
أسيل منصور ثجيل ناصر حسين
القاهرة
العلاج الطبيعي
119
أماني ابراهيم شاهين حسين محمد الشاهين
القاهرة
طب الأسنان
120
أمل عايد جياد ثامر الشمري
عين شمس
الحقوق
121
أمل علي عجيل الشمري
كفر الشيخ
التجارة
122
أميرة باسم حمد خلف عبدالله العدواني
اسوان
الحقوق
123
أميرة جويل محمد سفر محمد عبدالهادي
القاهرة
الحقوق
124
أمينة جابر سبتي جابر محمد
الزقازيق
التجارة
125
أنس مانع حسين بخيت العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
126
أنوار محمد ملفي المطيري
الزقازيق
التربية
127
آمنه سليمان مسيعيد رغيلان
القاهرة
الطب
128
باتل هادى فهد بوتيل جامع الرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
129
باسل خالد فهيد الرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
130
باسل مبارك علي السهلي
الاسكندرية
طب الأسنان
131
بتله فلاح فالح خميس العازمى
بنها
التربية النوعية
132
بتول غازي فيصل رميض
عين شمس
التربية
133
بداح رصد فهد بداح العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
134
بداح عبدالله بداح المطيري
القاهرة
الحقوق
135
بدر احمد خزيم علي الخزيم
حلوان
تربية رياضية بنين
136
بدر ثامر بشير مطلق الشمري
القاهرة
الحقوق
137
بدر حامد البيد ماجد بشير العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
138
بدر حمود عبدالله العتيبي
السادات
تربية رياضية بنين
139
بدر خالد حمود سليمان فرحان الشمرى
السادات
تربية رياضية بنين
140
بدر رحيم حمود الشمري
اسوان
الحقوق
141
بدر سالم عيد بداح خليف العازمي
بنها
هندسة شبرا
142
بدر سعد مبارك الاسود العازمى
الاسكندرية
طب الأسنان
143
بدر سعود عوض العنزى
المنصورة
الحقوق
144
بدر صنهات سرهيد ماجد سرهيد المطيري
المنيا
الحقوق
145
بدر عبدالجادر بدر نادر كرم
الاسكندرية
طب الأسنان
146
بدر عبدالمحسن ابراهيم الاستاد
الزقازيق
التجارة
147
بدر عبيد مطر العنزي
المنوفية
التجارة
148
بدر على معلث عوض الرشيدى
بنها
هندسة شبرا
149
بدر علي أحمد جعفر شامرادي
حلوان
تربية رياضية بنين
150
بدر فلاح صانوت فهيد العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
151
بدر فلاح فاطم غالب جزران الدبحاني المطيري
اسوان
الحقوق
152
بدر لافي محمد مفرح ضافي المطيري
بني سويف
التجارة
153
بدر مبارك الهاده ثعيان البغيلى الرشيدى
الاسكندرية
الحقوق
154
بدر مبارك دليم المطيري
عين شمس
طب الأسنان
155
بدر محمد حميد العنزي
القاهرة
الحقوق
156
بدر محمد عبدالمجيد دشتى
حلوان
تربية رياضية بنين
157
بدر محمد عيسى عبدالله البلوشي
الزقازيق
التجارة / دبلوم فني
158
بدر مخلف شبيب طلال جهبل المطيري
الزقازيق
الآداب
159
بدر مدعث لفته الضفيرى
الاسكندرية
طب الأسنان
160
بدر مزلوه نزال سالم الظفيري
حلوان
الحقوق
161
بدر مساعد مفرج هزاع غنيم العدواني
طنطا
التجارة
162
بدر مصلط حسين المطيري
دمنهور
التجارة
163
بدر ناصر عبدالحسين الاشوك
بنها
هندسة شبرا
164
بدر ناصر عبدالعزيز البناي
بنها
التربية
165
بدر ناصر مبارك علي عبيد السمحان الهاجري
القاهرة
الحقوق
166
بدر ناصر مبارك مجبل ناصر العازمى
بنها
هندسة شبرا
167
بدر ناصر يعقوب يوسف عبدالله العبدالهادي
الاسكندرية
طب الأسنان
168
بدر ندى جبيران شريد ملفي الديحاني
المنصورة
الحقوق
169
بدر هزاع بدر فزع
القاهرة
العلاج الطبيعي
170
بدر هزاع شداد هليل بداح المطيرى
جنوب الوادي
تربية الغردقة
171
بدرية حمود عبدالرحمن محمد
المنوفية
التجارة / دبلوم فني
172
بدريه مساعد عبيد المجرن
بنها
التربية النوعية
173
بدور مفرح خلف نهار محيسن الحسيني
عين شمس
الحقوق
174
براك احمد محمد عبدالرحيم عبدالله
السادات
تربية رياضية بنين
175
براك بدر براك سعد العازمى
اسوان
الحقوق
176
براك عبدالهادي راشد الشلاحي
السادات
تربية رياضية بنين
177
براك فراج مفرج المطيرى
الزقازيق
الآداب
178
بركه حمدان منور الشمري
بنها
هندسة شبرا
179
بسام حسن زيد المطيري
بنها
الهندسة
180
بشار عبدالله مرضي الشمري
السادات
تربية رياضية بنين
181
بشاير راكان خلف هدلان
القاهرة
الطب
182
بشاير صباح عبدالرزاق عبدالله محمد المنصوري
الاسكندرية
طب الأسنان
183
بشاير محمد غلفيص العجمي
الاسكندرية
طب الأسنان
184
بشر صالح مناحي حصين جبر السبيعي
بنها
هندسة شبرا
185
بندر انور فيصل العتيبي
بنها
هندسة شبرا
186
بندر اورنس مفرح فرحان الرشيدى
الاسكندرية
الحقوق
187
بندر بدر عبدالله العازمي
بني سويف
طب الأسنان
188
بندر بدر عبدالله فهد المرد
المنوفية
الآداب
189
بندر جابرهنداس ثاني السعيدي
القاهرة
الهندسة
190
بندر سعد عبدالله كاظم المنصور
السادات
تربية رياضية بنين
191
بندر سعود ارشيد القفيدى الرشيدى
الزقازيق
الآداب
192
بندر عبدالله جديد العنزي
الزقازيق
الآداب
193
بندر عبدالمحسن مبارك العازمي
القاهرة
الحقوق
194
بندر فالح ردعان العازمى
بنها
الهندسة
195
بندر محمد سعود المطيري
بنها
هندسة شبرا
196
بندر محمد شلاش شديد العازمي
المنصورة
الحقوق
197
بندر مرعى عبيد عزيز مطيخ الشمرى
الزقازيق
التجارة
198
بندر ناصر مناور العازمى
السادات
تربية رياضية بنين
199
بيهان موسى حسين محمد الشمرى
الاسكندرية
الحقوق
200
تركى سعد تركى عشوان العنزى
القاهرة
العلاج الطبيعي
201
تركى عيد فلاح راضى الشريف
اسوان
الحقوق
202
تركى فهد عواد مبارك مطلق العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
203
تركى فؤاد فايد فؤاد الرشيدي
اسوان
الحقوق / دبلوم فني
204
تركى ناصر سلطان المطيرى
المنيا
الحقوق
205
تركي سعد مشعان قبلان العتيبي
السادات
تربية رياضية بنين
206
تركي سلطان متعب مناحي
القاهرة
الحقوق
207
تركي عبدالعزيز سعد نور فاتن المطيري
الزقازيق
الآداب
208
تركي عبداللطيف نزال البذالي
المنصورة
الحقوق
209
تركي فلاح فيحان المطيري
جنوب الوادي
تربية رياضية بنين
210
تركي محمد سالم كروز محسن العجمي
حلوان
الحقوق
211
تركي مشعل منور ضاحي العايض مطر المطيري
بنها
هندسة شبرا
212
تركي مناور عوض المطيري
طنطا
تربية رياضية بنين
213
تركي نايف مطلق العتيبي
بنها
هندسة شبرا
214
تهانى علوان مرزوق الشمرى
المنصورة
الحقوق
215
تهانى متعب خلف الفجى
القاهرة
التجارة / دبلوم فني
216
ثابت محمد عتيق الصليلي
السادات
تربية رياضية بنين
217
ثامر الحميدى شقير تركى الشمرى
المنصورة
الحقوق
218
ثامر بدر مطلق المطيرى
بني سويف
التجارة / دبلوم فني
219
ثامر ذياب فهيد معيض ذيا ب سيف المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
220
ثامر طليحي ذياب الشمري
اسوان
الحقوق
221
ثامر محسن هندي شيحان العنزي
الزقازيق
التجارة
222
ثامر محمد شفاقه العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
223
ثامر نافع تنوش عشوى سلمان العنزى
الزقازيق
تربية رياضية بنين
224
ثاني جابر هنداس ثاني السعيدي
القاهرة
الهندسة
225
ثنيان سعود خلف نزال الشمري
طنطا
التجارة
226
جابر فهد هايف
عين شمس
الحقوق
227
جاسم باسل جاسم محمد الحجي
الاسكندرية
الحقوق
228
جاسم محمد عايض مصارع العنزي
حلوان
تربية فنيه بالزمالك
229
جاسم محمد عباس عبدالله جرخى
بنها
هندسة شبرا
230
جاسم محمد عبدالرحيم امير
السادات
تربية رياضية بنين
231
جاسم وليد جاسم محمد المانع
السادات
تربية رياضية بنين
232
جاسم يوسف راشد عبدالله الغنام
السادات
تربية رياضية بنين
233
جراح احمد عبدالمحسن عبدالكريم التويجري
القاهرة
الحقوق
234
جراح حسن على حسن النعيمي
بنها
هندسة شبرا
235
جراح فيصل عبدالرحمن عامر البيدان
القاهرة
الطب
236
جراح لافي غلاب المطيري
اسوان
الحقوق
237
جراح مبارك طاهر واوان ضيدان الشمرى
عين شمس
الحقوق
238
جزاع فهد هزاع سعد المطيري
كفر الشيخ
التجارة
239
جمال فهيد حمدان الهبيده
السادات
تربية رياضية بنين
240
جمانة جاسم محمد حاجيه عبدالله
حلوان
التجارة
241
جمانه عبدالرحيم عبدالهادي محمد
السادات
تربية رياضيه / بنات
242
جمعان مبارك جمعان ابراهيم العيباني
قنا
الهندسة
243
جمعان يوسف جمعان الدويله
المنيا
دار العلوم
244
جميلة ثامر عبدالله الراجحى
السادات
تربية رياضيه / بنات
245
جوزاء فهد عوض محسن العميري
القاهرة
الحقوق
246
جوزه عضيب راشد الهاجري
بنها
التربية النوعية
247
حاتم عبدالله محيا عمر زبن الرشيدي
القاهرة
الحقوق
248
حامد عبدالهادي راشد براك العواجي الشلاحي
الاسكندرية
الحقوق
249
حامد مزيد حمود الرويعي
اسوان
الحقوق
250
حباري فرحان حمد محمد فرحان العنزي
الاسكندرية
طب الأسنان
251
حبيب راشد حبيب راشد عبدالله المطيري
الاسكندرية
الحقوق
252
حبيب فلاح ادليان الماجدي
اسوان
الحقوق / دبلوم فني
253
حجاب بدر حجاب جويعد
المنصورة
الحقوق
254
حسن جواد عبدالرضا الوزان
القاهرة
الحقوق
255
حسن سلطان حسن سلطان
المنصورة
الحقوق
256
حسن شعبان عباس غلوم
عين شمس
الحقوق
257
حسن عادل مهنا الحربي
الاسكندرية
طب الأسنان
258
حسن محمد حسن محمد العجمى
عين شمس
الحقوق
259
حسن محمد على حسين محمد الحداد
بنها
هندسة شبرا
260
حسن منصور حسن العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
261
حسن يوسف عبدالله العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
262
حسين ابداح فالح الدوسري
السادات
التربية
263
حسين احمد محمد دريميح سعد المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
264
حسين جابر حسن العجمي
الزقازيق
التجارة
265
حسين جابر عبدالرضا
الاسكندرية
طب الأسنان
266
حسين جاسم احمد حسن الكنكونى
السادات
التربية
267
حسين جمال رجا العنزي
القاهرة
الطب
268
حسين حامد فيصل جنديل
الزقازيق
الآداب
269
حسين خالد حسن فهد العريفي
القاهرة
دار العلوم
270
حسين ذياب داخل العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
271
حسين سالم مطنى دحام الفضلى
الزقازيق
تربية رياضية بنين
272
حسين سفاح محمد الشمري
الزقازيق
التربية
273
حسين طارق محمد الرشيدى
المنصورة
الحقوق
274
حسين عبدالله حسين عبدالهادى العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
275
حسين عبدالله محمد على جمعه
القاهرة
الطب
276
حسين عبدالمحسن حسين عبدالرحيم الصفار
السادات
تربية رياضية بنين
277
حسين عبدالهادي حسن جضيع الظفيري
الزقازيق
الطب
278
حسين علي حسين علي محمد الجريب
المنيا
طب الأسنان
279
حسين علي عباس علي
السادات
تربية رياضية بنين
280
حسين عماش محمد الشمري
الزقازيق
تربية رياضية بنين
281
حسين عوض سعود الحربي
السادات
تربية رياضية بنين
282
حسين عيد محمد فلاح العجمي
بنها
هندسة شبرا
283
حسين قاسم على ميرزا
دمنهور
التجارة
284
حسين مبارك حسين الشطي
عين شمس
الطب
285
حسين محمد حسين العسعوسي
حلوان
تربية رياضية بنين
286
حسين محمد عبدالرسول حسن
الزقازيق
تربية رياضية بنين
287
حسين محمد عبدالوهاب خليفة المسلم
حلوان
الحقوق
288
حسين محمد معيض راشد هادي العجمي
القاهرة
الحقوق
289
حسين ناصر محمد الحرز
الزقازيق
التجارة
290
حسين نوري حسين السلامه الفضلي
القاهرة
الحقوق
291
حسين ياسر ختلان الودعاني
القاهرة
العلوم
292
حسين يوسف عبدالحسين محمد ابراهيم
الزقازيق
تربية رياضية بنين
293
حصة سعد صباح العصفور
السادات
تربية رياضيه / بنات
294
حصة فلاح مقحم العتيبي
القاهرة
الحقوق
295
حصه عويد ابراهيم الزايد
بنها
الحاسبات والمعلومات
296
حصه مزعل محمد المطيري
القاهرة
الهندسة
297
حصه مسفر مبارك العجمي
عين شمس
الحقوق
298
حماد سعدون حماد العتيبي
جنوب الوادي
الحقوق
299
حمد احمد عداى رجا وسمى
بنها
الطب
300
حمد بدر محمد سوباط ظاهر الفضلي
السادات
تربية رياضية بنين
301
حمد ثميل خميس العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
302
حمد جاسم محمد الفضلي
اسوان
الحقوق
303
حمد حسن صالح حسن محمد العجمي
حلوان
الحقوق
304
حمد حضرم شلهوب بن حضرم
كفر الشيخ
التجارة
305
حمد خالد حابس المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
306
حمد خالد حمد على حمد الشدوخى
القاهرة
الحقوق
307
حمد خالد حمود سليمان فرحان الشمرى
بنها
الطب
308
حمد خالد حمود فايد العدوانى
بنها
التربية النوعية
309
حمد خالد مسلم ثانى الوهيده
اسوان
الحقوق
310
حمد خليفة راشد الختلان
السادات
تربية رياضية بنين
311
حمد زبن حمد محمد الرشيدى
عين شمس
طب الأسنان
312
حمد سالم مبارك الشقير
حلوان
الحقوق
313
حمد سعد محمد مسلم السبيعى
اسوان
الحقوق
314
حمد شبيب حمد الزعبي
الزقازيق
التجارة
315
حمد صالح علي الغريب العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
316
حمد ضيدان عواد حالوب الخالدى
الاسكندرية
طب الأسنان
317
حمد عبدالله على عبدالله الخميس
بنها
هندسة شبرا / دبلوم فنى
318
حمد عبدالهادي ناصر الهاجري
المنصورة
الحقوق
319
حمد على حمد العازمى
اسوان
الحقوق
320
حمد عماش حمد العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
321
حمد محمد سيف المدعج
القاهرة
الحقوق
322
حمد محمد عبدالواحد الفليكاوي
عين شمس
الحقوق
323
حمد محمد فهيد المري
السادات
تربية رياضية بنين
324
حمد مشعل لافي شلال المطيري
حلوان
الحقوق
325
حمد مشعل ناصر راشد السعيدي
الاسكندرية
طب الأسنان
326
حمد ناصر بدر الرفاعى
عين شمس
الحقوق
327
حمد ناصر حمد محمد العجمي
بنها
هندسة شبرا
328
حمود ابراهيم محمد الحمود
المنصورة
الحقوق
329
حمود احمد جمعه الكعاك
السادات
تربية رياضية بنين
330
حمود احمد عبدالله على عبدالله
جنوب الوادي
الحقوق
331
حمود حمدى محده مطلق عالى المطيري
كفر الشيخ
التجارة
332
حمود خالد حمود الشمري
بنها
الهندسة
333
حمود سعود حمود مفرح سعيد العازمي
عين شمس
الحقوق
334
حمود عبدالله حمود دمخ المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
335
حمود فهيد رفاعي مناور هضيبان العازمي
القاهرة
الحقوق
336
حمود محمد حمود ثامر العجمي
حلوان
الحقوق
337
حمود مطر جعدان نعيس العتيبي
حلوان
الحقوق
338
حمود نايف بليبص سالم البذالي
عين شمس
الحقوق
339
حنان خالد عوض المطيري
السادات
التربية
340
حنان علي سويد العازمي
السادات
تربية شعبه طفوله
341
حنان فايز صالح الرفدي
الاسكندرية
طب الأسنان
342
حوراء عبدالرحيم حبيب عريان
الاسكندرية
الطب
343
حوراء فيصل عيسي الحداد
عين شمس
الحقوق / دبلوم فني
344
خالد ابجاد بدر بن ابجاد بن منير المطيري
الاسكندرية
الهندسة
345
خالد احمد سعد حميد البحيرى
اسوان
الحقوق
346
خالد ادعيرم عبدالله العجمي
الزقازيق
التجارة
347
خالد أحمد عباس الرئيس
القاهرة
الحقوق
348
خالد بداح فرج ذياب الهاجرى
القاهرة
دار العلوم
349
خالد بن عواد بن محمد جلقام حمدان العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
350
خالد ثنيان فراج الشمري
المنصورة
الحقوق
351
خالد جابر علي الموسي
عين شمس
الحقوق
352
خالد جاسم محمد فهد الحماد
القاهرة
الطب
353
خالد جمال محمد سريع عبدالرحمن السريع
الزقازيق
التجارة
354
خالد حسن قبلان مصبح العنزى
المنصورة
الحقوق
355
خالد حمد فرحان حمد براك العازمى
بنها
هندسة شبرا
356
خالد راشد عبدالكريم المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
357
خالد سالم دودان عبدالله
الاسكندرية
الحقوق
358
خالد سالم مونس البذالي
السادات
تربية رياضية بنين
359
خالد سعد محمد العجمي
عين شمس
الحقوق
360
خالد سعد مشجر فرحان دلبوح السعيدي
بنها
هندسة شبرا
361
خالد سعيد محمد سعيد الرشيدى
بنها
هندسة شبرا
362
خالد سلمان مبارك العصيمي
سوهاج
الآداب
363
خالد سليمان محمد الحمد السعيدان
المنصورة
الحقوق
364
خالد شلال ضيدان سمير سالم الشمرى
بنها
هندسة شبرا
365
خالد صباح ترف فجرى
عين شمس
الحقوق
366
خالد طلال عايد المطيري
عين شمس
الحقوق
367
خالد عبدالعزيز إبراهيم أحمد سليمان أحمد الفيلكاوى
القاهرة
الهندسة
368
خالد عبدالعزيز سعود العبدلي
السادات
تربية رياضية بنين
369
خالد عبدالله رسام الهاجري
الفيوم
الطب
370
خالد عبدالله صياح العجمي
القاهرة
الحقوق
371
خالد عبدالهادي عيد حنيان الرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
372
خالد عبدالهادي مبارك سعد الزعبي
القاهرة
الحقوق
373
خالد عبيد ظاهر عبيد العازمي
بنها
التربية
374
خالد عجب شريان الدوسرى
جنوب الوادي
الحقوق
375
خالد على دغمان العازمى
حلوان
الحقوق
376
خالد عيد خالد زامل العازمى
كفر الشيخ
التجارة
377
خالد عيد رخيص عيد المطيري
طنطا
التجارة
378
خالد عيد زيد المطيري
عين شمس
الحقوق
379
خالد عيد عبدالله فهد العازمى
بنها
هندسة شبرا
380
خالد غايب خالد العازمى
السادات
تربية رياضية بنين
381
خالد فالح نجم سرحان
بنها
التمريض
382
خالد فرحان مخلف محمد
بنها
هندسة شبرا
383
خالد فلاح بدر فلاح العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
384
خالد فهد سعد سيف حمد المحينى العنزى
الزقازيق
الآداب
385
خالد فهد طلق العازمى
كفر الشيخ
التجارة
386
خالد فهيد فلاح حمود غشام العازمى
بنها
هندسة شبرا
387
خالد فهيد محمد حجاب العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
388
خالد فوزي بندر بدر العتيبي
الاسكندرية
الصيدلة
389
خالد لهاب ناصر محمد سالم ملفى المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
390
خالد مبارك عبدالله المطيرى
السادات
تربية رياضية بنين
391
خالد مبارك عبدالله رشيد الحجيلان العازمى
بنها
هندسة شبرا
392
خالد مبارك مطلق الخالدي
القاهرة
الحقوق
393
خالد محسن سالم دهش محسن العازمى
المنصورة
الحقوق
394
خالد محمد خالد مرزوق الرشيدي
عين شمس
الحقوق
395
خالد محمد سالم بن مطلق
عين شمس
الحقوق
396
خالد محمد عبدالله عنقان العجمي
كفر الشيخ
التجارة
397
خالد محمد علي احفيظ علي العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
398
خالد محمد فالح خالد العازمى
طنطا
تربية رياضية بنين
399
خالد محمد فهد سيف بالود
السادات
تربية رياضية بنين
400
خالد محمد مزيد هاضل المطيرى
القاهرة
الحقوق
401
خالد محمد مفلح مبارك الرشيدي
الزقازيق
الآداب
402
خالد مخلد زايد دغيليب مرزوق المطيري
الاسكندرية
الحقوق
403
خالد مرزوق ماطر مرزوق فهد الملعب العازمى
بنها
هندسة شبرا
404
خالد مرمس رفاعي مناور الهضيبان العازمي
بنها
هندسة شبرا
405
خالد مزعل سميح جحيل الخالدى
القاهرة
الحقوق
406
خالد مسير صباح العدوانى
عين شمس
الحقوق
407
خالد مناور محمد الشمري
السادات
تربية رياضية بنين
408
خالد نواف محمد الخالدي
القاهرة
الطب
409
خالد وليد خالد عيسى عبداللطيف عمر السليم
الزقازيق
تربية رياضية بنين
410
خالد وليد خليل احمد الداود
جنوب الوادي
الحقوق
411
خالد وليد عجيل جبر الفضلي
السادات
تربية رياضية بنين
412
خلف سبيل عوض سليمان الرشيدى
حلوان
الحقوق
413
خلف محمد خلف الشمري
السادات
تربية رياضية بنين
414
خلود حمد انغيمش الشمري
القاهرة
دار العلوم
415
خلود ناصر حمد محمد الدليم الخالدي
حلوان
الحقوق
416
خليفة عبدالله ناهي حسين هزاع
السادات
تربية رياضية بنين
417
خليفه احمد خليفه مبارك الخرينج
السادات
تربية رياضية بنين
418
خليفه عبدالله خليفه سند المطيري
القاهرة
طب الأسنان
419
خليفه ناصر خليفه مثيب الهاجرى
الزقازيق
الآداب
420
خليل خالد خليل العنزي
المنوفية
التجارة
421
خولة هشام محمد عبدالرحمن جحيل
الاسكندرية
طب الأسنان
422
دانا فهد حمد العنزى
الاسكندرية
طب الأسنان
423
دانه باسل محمد سعود البعيجان
القاهرة
الحقوق
424
دانه سعود فرهود محيبس الرميض العتيبي
بنها
هندسة شبرا
425
دانه صلال محمد خشمان محسن الحربي
المنصورة
الحقوق
426
دانه عبدالرحمن حمود عبدالرحمن الصالح المعييف
الاسكندرية
طب الأسنان
427
دانه فايز عبدالله منصور زيد العبدالله
القاهرة
الحقوق
428
دانه محمد حمود سعد ثويمر الرشيدى
حلوان
الحقوق
429
داود عبدالعزيز داود يوسف النصر الله
اسوان
التجارة
430
دررمبارك دخيل العنتري
جنوب الوادي
تربية الغردقة
431
دغش جزاع دغش مناحى فايز المطيرى
السادات
تربية رياضية بنين
432
دلال راشد عجمي العتيبي
السادات
تربية رياضيه / بنات
433
دلال عبدالرحمن عبدالله محمد الشويلان
حلوان
تربية رياضيه / بنات
434
دلال علي جاسر عبدالله
القاهرة
الطب
435
دلال محمود غلوم حسن
القاهرة
طب الأسنان
436
دلال يوسف حسن عبدالله الخضير
القاهرة
الصيدلة
437
دنيا عبدالعزيز عبدالله عبدالله
القاهرة
التجارة
438
ديما صالح ناصر راشد الفضلى
عين شمس
الحقوق
439
ديما مليحان عبدالمحسن سالم فرحان
عين شمس
طب الأسنان
440
ذهيبان سالم صالح العجمي
الاسكندرية
الحقوق
441
راشد احمد عوض العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
442
راشد احمد هجاج مزيد مجبل الجلاوى
كفر الشيخ
التجارة
443
راشد بدر راشد جازع رجا العازمى
كفر الشيخ
التجارة
444
راشد خالد عبدالعزيز بو راشد
عين شمس
الحقوق
445
راشد سالم راشد على المرى
حلوان
الحقوق
446
راشد سالم عامر العجمي
بنها
الهندسة
447
راشد سعد راشد الفضلي
المنوفية
الآداب
448
راشد سليمان ياسين الراشد
المنصورة
الحقوق
449
راشد سند مخلف دابان منزل الديحاني
المنصورة
الحقوق
450
راشد عبدالعزيز راشد ابوقذيلة
السادات
التربية
451
راشد عبدالله راشد عبدالله الحفيتي
عين شمس
الحقوق
452
راشد عبدالله مبارك العجمي
الزقازيق
الآداب
453
راشد عبدالله مرزوق محمد
السادات
تربية رياضية بنين
454
راشد عبدالله نصار الشمري
الزقازيق
التجارة
455
راشد عوض راشد عوض الرشيدي
طنطا
التجارة
456
راشد فهد راشد فهد العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
457
راشد فهد راشد مرزوق رزين العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
458
راشد مزيد هجاج مزيد الجلاوى
كفر الشيخ
التجارة
459
راشد ناصر حميد الحلاق
القاهرة
الطب
460
راشد يوسف راشد يوسف الضويحي
حلوان
الحقوق
461
راضي بدر راضي جفران مجبل
بنها
التربية النوعية
462
راكان حمد محمد عبدالله العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
463
راكان شبيب عبدالهه شبيب شبنان العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
464
ربيع محمد جابر عبدالله محمد العرقان
طنطا
التجارة
465
رجاء خليل عبدالرضا محمد عوض
حلوان
الحقوق
466
رشود على رشود عبدالعزيز الرشود
القاهرة
الحقوق
467
رغد خالد حسن الكندري
عين شمس
طب الأسنان
468
رغيان محمد رغيان العازمي
بنها
الهندسة
469
رفعه سعد هادى الهاجرى
بنها
التربية النوعية
470
رقيه عقيل أسد علي
الاسكندرية
طب الأسنان
471
رنا مشعل عبدالعزيز الصباح
المنصورة
الحقوق
472
رهف عبدالله فاضل قطيمان فاضل السبيعي
القاهرة
الطب
473
روان احمد جراق ناصر
الاسكندرية
الطب
474
روان بدر يوسف احمد ماجد الزعابى
الزقازيق
رياضيه بنات
475
روان محسن عايش الرشيدي
المنصورة
الحقوق
476
روان محسن عايش هدمول
القاهرة
الحقوق
477
روان وليد فريج مطلق السليماني
القاهرة
طب الأسنان
478
روضان سعد روضان جوده
الاسكندرية
الصيدلة
479
ريانة خالد مرشد السعيدى
بنها
التربية النوعية
480
ريم أحمد عايد الخالدي
السادات
تربية رياضيه / بنات
481
ريم حزام فالح عابر جدعان الضفيري
بنها
الحاسبات والمعلومات
482
ريم سالم حمد سالم
القاهرة
الحقوق
483
ريم سعود مشعل ناصر الشمري
الزقازيق
رياضيه بنات
484
ريم طلاع سعيد العلوه العنزى
حلوان
تربية رياضيه / بنات
485
ريم علي محمد البلوشي
عين شمس
طب الأسنان
486
ريم فلاح عواد الظفيري
الاسكندرية
الحقوق
487
ريم متعب بداح نهار المطيرى
القاهرة
الحقوق
488
ريم محمد خالد عبدالله القابندي
جنوب الوادي
طب الأسنان
489
ريم نايف مطر سلطان الصلال
الاسكندرية
تربية رياضيه / بنات
490
ريم هانى ملفى عبدالله الصليلى
السادات
تربية رياضيه / بنات
491
ريم ياسر حبيب عناد
كفر الشيخ
التجارة
492
ريما ناصر جابر العيدان
القاهرة
رياض اطفال
493
زايد رحيل مزيد العنزي
كفر الشيخ
التجارة / دبلوم فني
494
زايد ملحق زايد حباب الديحاني
السادات
تربية رياضية بنين
495
زباران محمد زباران العجمي
الاسكندرية
الحقوق
496
زبن حمدان مفلح الصليلي
بنها
هندسة شبرا
497
زهراء صبيح ناصر كايد
بنها
التربية
498
زهرة على ابراهيم عاشور
اسيوط
الطب
499
زيد دخيل زيد دخيل المري
القاهرة
الهندسة
500
زيد عبدالله عيسى المسرى
المنصورة
الحقوق
501
زيد عيد زيد المطيري
عين شمس
الحقوق
502
زيد محمد زيد سعود البسيس
طنطا
التجارة
503
زينب الحوراء أحمد عباس محمد عباس
كفر الشيخ
التجارة
504
زينب عبدالوهاب موسى الاشوك
دمنهور
التجارة
505
زينب محمد شعبان قاسم
المنصورة
الحقوق
506
زينب منصور أحمد الحداد
عين شمس
الحقوق
507
سارة حمد محمد الدوسري
القاهرة
الطب
508
سارة فيصل علي المنصوري
بني سويف
الطب
509
ساره انور عبدالله بلوشي
عين شمس
الحقوق
510
ساره حسين محمد عباس غلوم
حلوان
التجارة
511
ساره سعود نهار العصفور الهاجري
حلوان
التربية
512
ساره صباح عدنان محمد على
القاهرة
الطب
513
ساره طارق روضان عبيد فارس الشمرى
بنها
هندسة شبرا
514
ساره عبيد محماس العتيبى
الزقازيق
رياضيه بنات
515
ساره مبارك مفرح العجمي
جنوب الوادي
الحقوق
516
ساره محمد حمود سعد ثويمر الرشيدى
حلوان
الحقوق
517
ساره محمد علي منصور الصراف
الاسكندرية
طب الأسنان
518
ساره ناصر ثامر العنزى
الاسكندرية
طب الأسنان
519
سالم بدر عوض ديبان الرشيدي
اسوان
الحقوق
520
سالم حربي حسن سالم محسن سكيران العازمي
بنها
هندسة شبرا
521
سالم سعد محمد العجمى
عين شمس
الحقوق
522
سالم سهو سالم السهو
الزقازيق
التجارة
523
سالم سيف علي عبدالله سيف العجمي
سوهاج
الحقوق
524
سالم شراد محمد شنقاب العنزي
بنها
الهندسة
525
سالم شويع سعد راشد الهاجري
السادات
التربية
526
سالم طالب راشد المرى
حلوان
الحقوق
527
سالم عايد عيد مرشد الجميلي
طنطا
التجارة
528
سالم عبدالله مبارك طرجم رميح العازمى
المنصورة
الحقوق
529
سالم فهد سالم بو حديده
المنصورة
الحقوق
530
سالم كماخ على سعد عراده الرشيدى
طنطا
التجارة
531
سالم محسن صليبي العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
532
سالم محمد سالم الهولى
السادات
تربية رياضية بنين
533
سالم محمد سالم خليفة المطيري
حلوان
الحقوق
534
سالم مرزوق سالم حسين العجمى
اسوان
الحقوق
535
سالم ناصر العجمى
الزقازيق
الآداب
536
سالم ناصر سليمان فلاح سعيد الرشيدى
اسوان
الحقوق / دبلوم فني
537
سالم ناصر عبدالله الصليلى
جنوب الوادي
تربية رياضية بنين
538
سالم ناصر كميهان سالم ناصر الدوسرى
بني سويف
تربية رياضية بنين
539
سالم وليد عبدالحميد العلي
السويس
التجارة / دبلوم فني
540
سامية حجاب شاهر العنزى
حلوان
التجارة
541
ساير سعود عايد عيد الدرزى العازمى
بنها
هندسة شبرا
542
سباء مزيد سالم مزيد الرجعان الهليلى
المنيا
دار العلوم
543
سحر عبدالرحمن حمود شوكان العنزي
القاهرة
الحقوق
544
سطام يوسف عبيد بندر العنزى
القاهرة
الحقوق
545
سعاد خالد عبدالله العميرى
السادات
تربية رياضيه / بنات
546
سعاد عايد مجبل العنزى
المنصورة
الحقوق
547
سعد جابر شريف فهد جابر الخالدي
طنطا
الآداب
548
سعد جمعان فهد مرزوق فهد الهران
المنصورة
الحقوق
549
سعد جهجاه سعد نهار دخين العدوانى
السادات
تربية رياضية بنين
550
سعد خالد سعد راشد ناصر شويع الهاجري
بنها
هندسة شبرا / دبلوم فنى
551
سعد راشد سعد فهد البوص
الزقازيق
الآداب
552
سعد عبدالله سعد هادى المطيرى
السادات
تربية رياضية بنين
553
سعد فالح محمد منصور ناصر الحتيته المطيرى
المنصورة
الحقوق
554
سعد فلاح سعد النمشان
جنوب الوادي
الحقوق
555
سعد فهيد شريد فهد الديحاني
الزقازيق
الآداب
556
سعد لافى بطيحان جرفى العازمى
السادات
تربية رياضية بنين
557
سعد مجبل مرزوق شروق سعدون الرشيدي
اسوان
الحقوق
558
سعد محمد راجح فهدان راجح العتيبي
السادات
تربية رياضية بنين
559
سعد محمد راشد الدوسري
السادات
تربية رياضية بنين
560
سعد محمد سعد نايف المطيرى
القاهرة
الحقوق
561
سعد محمد ليلي سعد السعيدي
الزقازيق
التجارة
562
سعد محمد متعب المطيري
بنها
هندسة شبرا
563
سعد مفلح سعد مفلح مدلش المطيرى
كفر الشيخ
التجارة
564
سعد منصور فهد الدورسري
المنصورة
الحقوق / دبلوم فني
565
سعود احمد مشعاب بطيان فلاح سحلول
حلوان
الحقوق
566
سعود بندر مطلق الخالدي
السادات
تربية رياضية بنين
567
سعود حمد سعود المجرن العازمى
السادات
تربية رياضية بنين
568
سعود دهداب شاهر روضان
المنصورة
الحقوق
569
سعود سالم سعود سليمان العويس
جنوب الوادي
الحقوق
570
سعود سعد مجبل سعود العازمي
حلوان
الحقوق
571
سعود عبدالعزيز عبدالستار بندر
طنطا
الآداب
572
سعود عبدالعزيز عواد دخيل ابريم طلال العنتري
عين شمس
الحقوق
573
سعود عبدالعزيز يحيى جاسم خضر التميمي
الاسكندرية
طب الأسنان
574
سعود عبدالله سعود عبدالله معيوف الشمرى
بنها
هندسة شبرا
575
سعود عبدالله طرقي عشوي العنزي
القاهرة
الطب
576
سعود عبدالله عيد مصبح فهد العازمى
المنصورة
الحقوق
577
سعود على مرزوق سعود المطيرى
الزقازيق
الطب
578
سعود عواد سعود عبيد محمد العازمى
بنها
هندسة شبرا
579
سعود فهيد عبدالهادى فهد العجمى
بنها
الهندسة
580
سعود محمد بريك سليمان جبر العتيبى
بنها
هندسة شبرا
581
سعود محمد حمد بولبقه
السادات
تربية رياضية بنين
582
سعود ممدوح عواد خضير خلف العنزي
القاهرة
الحقوق
583
سعود ممدوح فلاح جلوي العنزي
بني سويف
طب الأسنان
584
سعود نزال عبدالله شارع خالد الضفيري
الزقازيق
الآداب
585
سعود نشمي غازي فهد الشمري
حلوان
تربية رياضية بنين
586
سعود هايف عموش العتيبي
اسوان
الحقوق
587
سعود يوسف مبارك رجعان العازمي
كفر الشيخ
التجارة
588
سفاح نهار بجاد علوش المطيرى
حلوان
الحقوق
589
سلطان جابر سالم محمد قمر العنزي
المنصورة
الحقوق
590
سلطان جاسم راضي ضاحي المطيري
القاهرة
الهندسة
591
سلطان جزا سعود ثويران المطيري
السادات
التربية
592
سلطان حسن قبلان مصبح العنزى
المنصورة
الحقوق
593
سلطان حمود حزام سعود
بنها
الهندسة
594
سلطان خالد منصور البصارة
الاسكندرية
طب الأسنان
595
سلطان خليف ساير العنزي
المنصورة
الحقوق
596
سلطان خليف نجر مشعل العتيبي
القاهرة
الحقوق
597
سلطان راكان نفل العجمي
المنصورة
الحقوق
598
سلطان عبدالعزيز مشوط راكان مشوط العجمي
الزقازيق
الآداب
599
سلطان عبدالكريم صالح العواد
المنصورة
الطب البيطري
600
سلطان عبدالله شافي مبارك العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
601
سلطان عزيز عبيد راشد زهيميل المطيرى
جنوب الوادي
الحقوق
602
سلطان فجر فازع العتيبى
المنصورة
الحقوق
603
سلطان فهد طلق العازمى
كفر الشيخ
التجارة
604
سلطان فهد غازي ضويحى مصلط المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
605
سلطان محمد ماطر المطيري
طنطا
التجارة
606
سلطان مطلق راجح المطيرى
القاهرة
دار العلوم
607
سلطانه عبيدالله عبدالله رشود الرشيدى
بنها
التربية النوعية
608
سلمان احمد حسين العنزي
الزقازيق
التجارة
609
سلمان احمد حمود سالم العازمى
كفر الشيخ
التجارة
610
سلمان احمد حمود مشعان الرشيدي
اسوان
الحقوق
611
سلمان حسين علي فيروز مبارك
الزقازيق
تربية رياضية بنين
612
سلمان خالد عبدالمحسن الحربي
المنيا
الطب
613
سلمان سند المطيري
الزقازيق
التجارة
614
سلمان عباد محمد هادي
الزقازيق
الآداب
615
سلمان عبدالله وضيحان جزا الرشيدى
الزقازيق
تربية رياضية بنين
616
سلمان عبيد حسين محمد
الأسكندرية
الهندسة
617
سلمان علي نايف المطيرى
السادات
تربية رياضية بنين
618
سلمان غازي مطلق جلال السهلى
القاهرة
الهندسة
619
سلمان غلفيص محمد دلهام العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
620
سلمان فهد مذكر فهد المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
621
سلمان ماجد حمد صعينين المطيرى
جنوب الوادي
الحقوق
622
سلمان محمد عبدالله الخنين العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
623
سلمان مسلم جاسم الساعي
القاهرة
الحقوق / دبلوم فني
624
سلمان نافل عوض معيض مبارك
السادات
تربية رياضية بنين
625
سلمان ياسر جمعه احمد حاي
بنها
التربية
626
سلمى نافل على الجبعه
السادات
تربية رياضيه / بنات
627
سلوى عادل عبدالهادي الهملان
القاهرة
الحقوق
628
سلوى علي يوسف علي محمد فرس
الاسكندرية
الحقوق
629
سليمان اسامه خليل ابراهيم الخليل
السادات
تربية رياضية بنين
630
سليمان جمال ابراهيم الخراز
عين شمس
الحقوق
631
سليمان حامد مطني مطلق
القاهرة
الحقوق
632
سليمان خالد راشد عبدالله الشراح
القاهرة
الطب
633
سليمان خالد يوسف مرشد عايد الشمري
القاهرة
التجارة
634
سليمان داوود مذكر داود الخالدي
بني سويف
طب الأسنان
635
سليمان عبدالله سليمان العصيمي
الاسكندرية
الطب
636
سليمان علي سليمان علي المسيليم
المنصورة
الحقوق
637
سليمان مرزوق سليمان الرشيدي
بنها
هندسة شبرا
638
سمحه خالد مهدي مناحي عايض شتران العجمي
الاسكندرية
الحقوق
639
سميره عبدالصمد احمد الحميدي
حلوان
الحقوق
640
سند فهد سعران الرديني المطيري
الزقازيق
الآداب
641
سنيد علي سنيد باني العجمي
جنوب الوادي
الحقوق
642
سيف خالد سيف انغميش الهاجري
السادات
تربية رياضية بنين
643
سيف ناصر سالم ناصر العجمي
القاهرة
الحقوق
644
شامخ فيصل على شامخ خليل العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
645
شاهين عبدالله محمد الجلاهمه
القاهرة
الطب
646
شايع عبدالله عبدالهادى عبدالمجيد
المنصورة
الحقوق
647
شباب هايف شباب الدوسرى
السادات
تربية رياضية بنين
648
شذي خالد سليمان المسيليم
القاهرة
طب الأسنان
649
شذي صالح جمعه صالح
القاهرة
دار العلوم
650
شروق راشد الدسم الرشيدي
السادات
التربية
651
شروق فهد محمد الدغيشم
السادات
التربية
652
شريفه عبداللطيف خلف محمد
القاهرة
رياض اطفال
653
شفاقه محمد شفاقة العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
654
شمه مبارك مهنا مبارك الحمدان
الاسكندرية
طب الأسنان
655
شهد ايمن حسين بوجره
الاسكندرية
طب الأسنان
656
شهد خالد سعود عبدالله المطيري
القاهرة
الصيدلة
657
شهد صالح غلوم على غلوم الدشتي
عين شمس
الطب
658
شهد عادل مبارك العازمي.
بنها
التربية
659
شهد عبدالرحمن حبيب سعد ضامر
عين شمس
طب الأسنان
660
شهد علي حسين علي سالم
عين شمس
الحقوق
661
شهد محمد عبدالله الشمري
الاسكندرية
طب الأسنان
662
شهد مصعب الصالح
الاسكندرية
الحقوق
663
شهد ناجي عبدالله حسين العجمي
السادات
التربية
664
شهل امان ماجد سلطان سعيد الشايع
القاهرة
الحقوق
665
شوق خالد سعد حضرم العجمي
القاهرة
الطب
666
شوق خالد فهد عبدالله المطوع
الاسكندرية
الحقوق
667
شوق عبدالله عقاب مروى العنزى
الاسكندرية
طب الأسنان
668
شوق يوسف عبداللطيف النهام
القاهرة / الشيخ زايد
التجارة
669
شيخة سامي علي غانم الدبوس
القاهرة
الحقوق
670
شيخة عادل مطر ثامر مطلق الشمري
عين شمس
الحقوق
671
شيخة محمد عبدالله الظفيرى
عين شمس
طب الأسنان
672
شيخه اسامه علي احمد راشد الصدي
الاسكندرية
طب الأسنان
673
شيخه سليمان عيد العنزي
بنها
هندسة شبرا
674
شيخه شايع سعيد شايع عبدالله الكدارى
القاهرة
الحقوق
675
شيخه على عبدالرحمن سعيد العبدالرحمن
القاهرة
الحقوق
676
شيخه على عبدالله محمد الجداوي
عين شمس
الحقوق
677
شيخه فيصل عبدالعزيز عبدالله الهاجرى
كفر الشيخ
التجارة
678
شيخه مساعد صالح النبهان
القاهرة
الطب
679
شيرين محمد احمد الصمادي
السادات
تربية شعبه طفوله
680
شيماء عبدالله عبدالقادر مقطوف سالم
بنها
التربية
681
صالح احمد صالح هداد خلف
بنها
الطب
682
صالح جمعه مرزوق صالح
القاهرة
التجارة
683
صالح حمدان صالح رواق رجعان الرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
684
صالح خالد سليمان محمد الشايجي
السادات
تربية رياضية بنين
685
صالح سالم سعد محمد الغريب
القاهرة
الحقوق
686
صالح سمير عبدالعزيز عبدالله الملحم
عين شمس
الحقوق
687
صالح علي سالم العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
688
صالح فرحان عبدالعزيز عبدالله الهران
المنصورة
الحقوق
689
صالح فهد صالح علي عبدالله الصلال
السادات
تربية رياضية بنين
690
صالح ناصر صالح العجمى
اسوان
الحقوق
691
صقر فيصل مساعد راشد مساعد القربة
السادات
تربية رياضية بنين
692
صقر مبارك لافي التعيبي
السادات
تربية رياضية بنين
693
صقر ناصر صقر الجيماز
الزقازيق
التجارة
694
صلاح خالد سالم فهد زنابيط العازمى
المنصورة
الحقوق
695
صلاح نمر فلاح العيبان فلاح الشمرى
الزقازيق
التجارة
696
ضاحي سعود ضاحي مرضي
القاهرة
التمريض
697
ضاحي محسن ضاحي عاصي بادي
بني سويف
طب الأسنان
698
ضارى حامد صالح الخالدى
الاسكندرية
طب الأسنان
699
ضارى خالد سعود سعد الصواغ العازمى
اسوان
الحقوق
700
ضارى عبدالله محمد عبدالله بلال النيبارى
اسوان
الحقوق
701
ضارى على مرزوق رزيق العتيبى
المنيا
دار العلوم
702
ضارى فيصل سرهيد ماجد المطيرى
عين شمس
الحقوق
703
ضارى مرضى مفرح محمد العازمى
بنها
هندسة شبرا
704
ضارى مسيف دريميح المطيرى
الزقازيق
تربية رياضية بنين
705
ضاري خليفه طعمه صالح الخالدي
عين شمس
الحقوق
706
ضاري محمد حبيب الهاجري
القاهرة
طب الأسنان
707
ضاري نواف مطلق عبدالله
القاهرة
الحقوق
708
ضافى محمد ضافى فارس القحطانى
اسوان
الحقوق
709
ضحى براك فلاح بهلول سلمان الظفيرى
السادات
تربية رياضيه / بنات
710
ضي سعدون شريد نمران الخصيلي
السادات
التربية
711
طارق احمد محمد محسن العازمى
السادات
تربية رياضية بنين
712
طرفه فهد عثمان المطيري
المنصورة
الحقوق
713
طلال احمد عبدالله سعد زايد العازمى
عين شمس
الحقوق
714
طلال بدر لافي المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
715
طلال حمد سليمان جزاع حربى الشمرى
الاسكندرية
طب الأسنان
716
طلال حمود فلاح العازمي
المنصورة
الحقوق
717
طلال خالد عليش ناجع محسن العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
718
طلال صالح عشوى محمد
بنها
التربية
719
طلال صلاح مبارك سيف الهدب
دمنهور
التجارة
720
طلال عيسى هادى هادى عيسى العجمى
اسوان
الحقوق
721
طلال فالح عايد فالح الازمع
السادات
تربية رياضية بنين
722
طلال فايز مطر نافع سالم العنزي
الزقازيق
الآداب
723
طلال فهاد عاصي دغيم الضفيري
الاسكندرية
طب الأسنان
724
طلال فيصل سرهيد ماجد المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
725
طلال ماجد مساعد عوض المطيرى
الزقازيق
التجارة
726
طلال محمد على احمد الهاجرى
السادات
تربية رياضية بنين
727
طلال محمد مخلد المطيري
طنطا
التربية
728
طلال مزيد راضي الظفيري
الاسكندرية
طب الأسنان
729
طلال ممدوح محمود عواد العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
730
طلال ناصر محرم راكان العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
731
طلال هادي نهار بجاد المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
732
طيبة محمد سالم على أحمد إدريس
طنطا
نوعية فنيه
733
طيف خالد علي هزاع مبارك
القاهرة
الزراعة
734
طيف صالح حسن سيف الشمرى
الزقازيق
الآداب
735
طيف ميزر زياد الشمرى
بني سويف
الآداب
736
ظاهر على مشعل ظاهر العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
737
عادل بدر فوءاد الرفاعي
الاسكندرية
طب الأسنان
738
عادل فهد بادي المطيري
اسوان
الحقوق
739
عادل محمد شقير محمد عايض الرشيدى
الزقازيق
تربية رياضية بنين
740
عادل منصور عيد البراك الرشيدى
الزقازيق
الآداب
741
عامر حامد قريبان العازمي
الاسكندرية
طب الأسنان
742
عامر سعد احمد عامر عبدالرحمن العامر
المنيا
دار العلوم
743
عامر فهد مبارك فهد غريب العجمى
السادات
تربية رياضية بنين
744
عايشه خالد حمد على الشدوخى
القاهرة
الحقوق
745
عايض عبدالعزيز عايض هويدى الشباك
حلوان
الحقوق
746
عائشة خليفه مبارك الخرينج
عين شمس
الحقوق
747
عائشه خالد يوسف مرشد عايد الشمري
القاهرة
الحقوق
748
عائشه نايف سيف ناصر العدواني
كفر الشيخ
التجارة
749
عبدالاله عبدالله سعود الصباح
القاهرة
الحقوق
750
عبدالرحمن احمد عكاش سليمان شامان العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
751
عبدالرحمن أحمد دعيلج الخشاب
المنصورة
الحقوق
752
عبدالرحمن بدر ادليم مرزوق العازمي
عين شمس
الصيدلة
753
عبدالرحمن بدر ماطر الديحاني
السادات
تربية رياضية بنين
754
عبدالرحمن بندر جفين الدويش
اسوان
الحقوق
755
عبدالرحمن بندر جفين كميخ الدويش
اسوان
الحقوق
756
عبدالرحمن جاسر سعد راشد على الرشيدى
السادات
تربية رياضية بنين
757
عبدالرحمن جميل عبدالرحمن السيدعمر
طنطا
الآداب
758
عبدالرحمن حبيب عبدالله محمد الكندري
دمنهور
التجارة
759
عبدالرحمن حسين غانم عرفي الخالدي
طنطا
تربية رياضية بنين
760
عبدالرحمن حسين مجاهد فهد العنزي
بنها
هندسة شبرا
761
عبدالرحمن حمد محمد عبدالله العريمان
القاهرة
الحقوق
762
عبدالرحمن خالد امين العوضي
الاسكندرية
الصيدلة
763
عبدالرحمن خالد عبدالرحمن البريكان
السادات
تربية رياضية بنين
764
عبدالرحمن خالد على الصابرى
حلوان
الحقوق
765
عبدالرحمن خالد مجزع غنيم مليحان الشمري
بنها
الهندسة
766
عبدالرحمن سعد ناصر العجمي
اسوان
الحقوق
767
عبدالرحمن سعود خلف المطيري
المنصورة
الحقوق
768
عبدالرحمن صالح محمد الشويب
الزقازيق
الآداب
769
عبدالرحمن صاهود صحن منصور المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
770
عبدالرحمن صغير مطلق صغير سعد البذالى
جنوب الوادي
تربية الغردقة
771
عبدالرحمن صلاح عبدالرحمن دخيل الحسينان
عين شمس
الحقوق / دبلوم فني
772
عبدالرحمن عادل احمد علي البندر
السادات
تربية رياضية بنين
773
عبدالرحمن عادل عقال راشد
طنطا
طب الأسنان
774
عبدالرحمن عايد مطر ثويبت العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
775
عبدالرحمن عبود مطلق خلف أبوظهير
بنها
هندسة شبرا
776
عبدالرحمن عطا الله مجبل الرشيدى
كفر الشيخ
التجارة
777
عبدالرحمن على سعد سليمان العنزى
الاسكندرية
طب الأسنان
778
عبدالرحمن على نايف زيدان المطيرى
بنها
هندسة شبرا
779
عبدالرحمن علي حسين العبكل
القاهرة
الحقوق
780
عبدالرحمن علي سعد العنزي
الاسكندرية
طب الأسنان
781
عبدالرحمن علي عبدالمحسن الخالدي
جنوب الوادي
الحقوق
782
عبدالرحمن فالح زبن الرشيدي
كفر الشيخ
التجارة
783
عبدالرحمن فهد دغيم فيحان العتيبي
القاهرة
الحقوق
784
عبدالرحمن فهد راشد العريفان
الزقازيق
التجارة
785
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن صالح الريش
حلوان
تربية رياضية بنين
786
عبدالرحمن فهد عبدالرحمن قويعان المطيري
كفر الشيخ
التجارة
787
عبدالرحمن فهد محمد فالح المطيري
المنصورة
الحقوق
788
عبدالرحمن ماجد عبدالرحمن مصلح العتيبي
السادات
تربية رياضية بنين
789
عبدالرحمن ماجد مرزوق النصافي
الاسكندرية
طب الأسنان
790
عبدالرحمن مجبل شباب السعيدى
الزقازيق
الآداب
791
عبدالرحمن مجدي عادل الرديني
القاهرة
التجارة
792
عبدالرحمن محمد ابداح هزاع بداح المطيرى
المنصورة
الحقوق
793
عبدالرحمن محمد جاسم عوض خليفه
حلوان
الحقوق
794
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السعيد
جنوب الوادي
الحقوق
795
عبدالرحمن محمد مناحى ظاهر الدماك
اسوان
الحقوق
796
عبدالرحمن مفرح عوض الرشيدي
القاهرة
الحقوق
797
عبدالرحمن مليحان مرهج صامل اقعيس
المنيا
دار العلوم
798
عبدالرحمن مناحي عبيد الشمري
الزقازيق
التجارة
799
عبدالرحمن مونس نافع ربدى السعيدى
السادات
تربية رياضية بنين
800
عبدالرحمن هزاع محمد عواد العنزي
جنوب الوادي
الحقوق
801
عبدالرحمن وليد جاسم الوهيب
السادات
تربية رياضية بنين
802
عبدالرحمن يحيى محمد حسين سبتي
بنها
الطب
803
عبدالرحمن يوسف مشعل ظاهر جارالله العنزى
السادات
تربية رياضية بنين
804
عبدالرحمن يوسف يعقوب عبدالله الشطي
عين شمس
الحقوق
805
عبدالرزاق اسعد رميح الرميح
الزقازيق
الآداب
806
عبدالرزاق عبدالله عواد الخالدي
السادات
تربية رياضية بنين
807
عبدالرزاق محمد عبدالله العتيبي
اسوان
الحقوق
808
عبدالسلام سليمان عبدالرحمن الكندري
القاهرة
الحقوق
809
عبدالسلام عيد محمد عبدالله العنزى
المنصورة
الآداب
810
عبدالعزيز ابراهيم راشد ابراهيم القطامى
السادات
تربية رياضية بنين
811
عبدالعزيز احمد عبدالعزيز البناي
القاهرة
الحقوق
812
عبدالعزيز احمد عبدالعزيز ناصر البناى
المنصورة
الحقوق
813
عبدالعزيز احمد عيد المطيري
الاسكندرية
الصيدلة
814
عبدالعزيز باسل عبدالعزيز الجريد
الزقازيق
تربية رياضية بنين
815
عبدالعزيز بندر عذال العنزي
بنها
هندسة شبرا
816
عبدالعزيز جاسم محمد علي منصور
حلوان
تربية رياضية بنين
817
عبدالعزيز جاسم محمد منصور
كفر الشيخ
تربية رياضية بنين
818
عبدالعزيز جزاع فلاح تركى المطيرى
السادات
تربية رياضية بنين
819
عبدالعزيز جواد عاشور محمد عباس ليرى
حلوان
تربية رياضية بنين
820
عبدالعزيز جواد عاشور محمد عباس ليرى
السادات
تربية رياضية بنين
821
عبدالعزيز حجى مشعاب بطيان فلاح سطول
السادات
تربية رياضية بنين
822
عبدالعزيز حسن خالد المطيري
المنصورة
الحقوق
823
عبدالعزيز حمود عزيز مقبل الميموني
كفر الشيخ
التجارة
824
عبدالعزيز حمود مناحي المطيري
الزقازيق
الآداب
825
عبدالعزيز خالد عبيد الميع
السادات
تربية رياضية بنين
826
عبدالعزيز خالد محمد المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
827
عبدالعزيز خالد محمد فرحان الدغر الرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
828
عبدالعزيز خالد مسلم على مسعود الرقاص
القاهرة
الحقوق / دبلوم فني
829
عبدالعزيز دغيم عواد دغيم العازمى
كفر الشيخ
التجارة
830
عبدالعزيز ربيعان مطلق السبيعي
بنها
هندسة شبرا
831
عبدالعزيز رجاء عشوى راجى حسن المطيري
بنها
هندسة شبرا
832
عبدالعزيز ساجي سالم الدوسري
بنها
التربية
833
عبدالعزيز سالم محمد دخيل الديحاني
الزقازيق
الآداب
834
عبدالعزيز سعد متعب ضيف الله زبن المطيري
عين شمس
الحقوق
835
عبدالعزيز سعد مجبل مزيد حمد المطيري
الزقازيق
الآداب
836
عبدالعزيز سعود حمود سعود المطيرى
القاهرة
الحقوق
837
عبدالعزيز سعود علي العازمي
السادات
التربية
838
عبدالعزيز سعود محمد المالك
السادات
تربية رياضية بنين
839
عبدالعزيز سلمان سعود العازمى
بنها
هندسة شبرا
840
عبدالعزيز صادق علي الابراهيم
بنها
هندسة شبرا
841
عبدالعزيز صلاح ضايف الشمري
السادات
تربية رياضية بنين
842
عبدالعزيز صنيتان متعب نايف المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
843
عبدالعزيز عادل جاسم محمد البرجس
القاهرة
الحقوق
844
عبدالعزيز عايض عبدالله الحربي
جنوب الوادي
طب الأسنان
845
عبدالعزيز عبدالرازق عبدالرحمن البديوي
بنها
هندسة شبرا
846
عبدالعزيز عبدالله حسين ثامر السلطان
السادات
تربية رياضية بنين
847
عبدالعزيز عبدالله صليهم محسن صليهم العجمى
المنوفية
التجارة
848
عبدالعزيز عبدالله محمد مبارك الوسمي
السادات
تربية رياضية بنين
849
عبدالعزيز عبدالله مطلق عامر الرشيدي
اسوان
الحقوق
850
عبدالعزيز عبسى غلوم رمضان
اسوان
الحقوق
851
عبدالعزيز علي مطلق حمد مطلق الخالدي
كفر الشيخ
التجارة
852
عبدالعزيز علي ناصر القحطاني
السادات
تربية رياضية بنين
853
عبدالعزيز عمر عبدالعزيز الذياب
القاهرة
طب الأسنان
854
عبدالعزيز عيسي راشد الهاجري
القاهرة
الطب
855
عبدالعزيز فالح عايش المطيري
بنها
التربية
856
عبدالعزيز فرج علي فرج غليس العجمي
طنطا
التجارة / دبلوم فني
857
عبدالعزيز فريح مجبل الرشيدي
اسيوط
الحقوق
858
عبدالعزيز فلاح فهيد مجبل صالح العازمى
الزقازيق
التجارة
859
عبدالعزيز ماطر بدير الماجدي
بنها
هندسة شبرا
860
عبدالعزيز مجدى محمد القطان
السادات
تربية رياضية بنين
861
عبدالعزيز محمد ابريد سلطان
بني سويف
طب الأسنان
862
عبدالعزيز محمد خالد مرزوق الرشيدي
عين شمس
الحقوق
863
عبدالعزيز محمد عبدالله محمد ابراهيم المحيميد
السادات
تربية رياضية بنين
864
عبدالعزيز محمد على الهزاع
الزقازيق
الآداب
865
عبدالعزيز محمد مجبل الرشيدى
المنيا
الحقوق
866
عبدالعزيز محمود علي حسن محمد
القاهرة
الحقوق
867
عبدالعزيز مرزوق الهبى زيد العازمى
اسوان
الحقوق
868
عبدالعزيز مسعود عاشور علي بوشهري
الاسماعيلية
تربيه شعبة تربية فنيه
869
عبدالعزيز مسعود نايف العجمي
المنصورة
الحقوق
870
عبدالعزيز نواف نافل عبدالله العازمي
حلوان
الحقوق
871
عبدالعزيز هادى براك صقر المرشاد
عين شمس
الحقوق
872
عبدالعزيز هادي عياف عبدالله العجمي
بنها
هندسة شبرا
873
عبدالعزيز وليد إبراهيم القطان
الزقازيق
تربية رياضية بنين
874
عبدالعزيز وليد خليفه هلال السويدان
السادات
تربية رياضية بنين
875
عبدالعزيز يحيى منصور عباس عبدالله عبدالعزيز
الاسكندرية
طب الأسنان
876
عبدالعزيز يوسف مسعد العنزي
الاسكندرية
الطب البيطري
877
عبدالغفور عبدالعزيز مصلح الدين عبدالله السيد أحمد الرفاعي
القاهرة
الصيدلة
878
عبدالكريم فيصل عبدالكريم محسن المطيري
دمنهور
الآداب
879
عبداللطيف فهد مبارك على المبارك
حلوان
تربية رياضية بنين
880
عبداللطيف فهد مبارك على مبارك
القاهرة
الحقوق
881
عبدالله احمد حسين البغلي
كفر الشيخ
التجارة / دبلوم فني
882
عبدالله احمد طالب عبدالمحسن الحرز
حلوان
الحقوق
883
عبدالله احمد عكاش سليمان شامان العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
884
عبدالله اسحق احمد محميد
الاسكندرية
طب الأسنان
885
عبدالله أحمد جابر فحيمان
الأسكندرية
الطب
886
عبدالله أحمد خضر السويدان
عين شمس
الحقوق
887
عبدالله أحمد عبيد حمود كروين الشمري
الزقازيق
التجارة / دبلوم فني
888
عبدالله أنور عبدالله سيد محمد السيد عمر
طنطا
الآداب
889
عبدالله بادى خليفه بديوى بادى الراجحى
كفر الشيخ
التجارة
890
عبدالله بدر ناصر محمد الحربي
المنوفية
الآداب
891
عبدالله بطاح مطلق بطاح المطيري
القاهرة
الحقوق
892
عبدالله بندر عذال العنزي
جنوب الوادي
طب الأسنان
893
عبدالله جابر خالد العربيد
حلوان
الحقوق
894
عبدالله جابر فهيد بجاش المري
السادات
تربية رياضية بنين
895
عبدالله جاسر ناصر المطيري
كفر الشيخ
التجارة
896
عبدالله جاسم محمد الشبال
السادات
تربية رياضية بنين
897
عبدالله جلوي شالح العتيبي
بني سويف
تربية رياضية بنين
898
عبدالله جمال مصطفي
القاهرة
الطب
899
عبدالله حبيني عبدالله حبيني فالح المطيري
كفر الشيخ
التجارة
900
عبدالله حرمل فهيد محمد محراك العجمي
حلوان
الحقوق
901
عبدالله حسين عبدالله شبكوه
الاسكندرية
الحقوق
902
عبدالله حمد عيد الشريده
بنها
التربية
903
عبدالله حمد يوسف الماجد
الاسكندرية
طب الأسنان
904
عبدالله حمود مزيد مبرج خلف العازمى
المنصورة
الحقوق
905
عبدالله خالد جديع العازمي
بنها
هندسة شبرا
906
عبدالله خالد حبيب الخالدي
الاسكندرية
طب الأسنان
907
عبدالله خالد سعد بداح الهاجرى
السادات
تربية رياضية بنين
908
عبدالله خالد عبدالله العتيبي
الاسكندرية
طب الأسنان
909
عبدالله خالد عبدالله سالم
اسوان
الحقوق
910
عبدالله خالد عبدالله مرشود العازمي
السادات
التربية
911
عبدالله خالد ناجى عوض الهاجرى
الزقازيق
الآداب
912
عبدالله ردن عماش عبدالعالى زيد المطيرى
الزقازيق
التجارة
913
عبدالله ريكان كايد العنزي
المنصورة
الحقوق
914
عبدالله زافور مناحى العازمى
السادات
تربية رياضية بنين
915
عبدالله سعد حمد العجمى
القاهرة
الحقوق
916
عبدالله سعد ظاهر شخير العازمى
اسوان
الحقوق
917
عبدالله سعد عبدالله كاظم المنصور
السادات
تربية رياضية بنين
918
عبدالله سعد عيد مطر
الاسكندرية
الطب
919
عبدالله سعد محمد حمدان خلف العنزي
حلوان
الحقوق
920
عبدالله سعود نهار العتيبي
الزقازيق
تربية رياضية بنين
921
عبدالله سلطان عبدالله عايش الرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
922
عبدالله سليمان هديبان عواد الرشيدي
كفر الشيخ
التجارة
923
عبدالله سند فلاح عدس النمران
السادات
تربية رياضية بنين
924
عبدالله سهل فارع مطر سهل المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
925
عبدالله شافى غليفص محمد محسن العجمى
بني سويف
طب الأسنان
926
عبدالله شاكر حسن نغيمش العنزي
الزقازيق
التجارة / دبلوم فني
927
عبدالله شمخي حزام غايب
عين شمس
التمريض
928
عبدالله صالح مجبل قبلان مجبل الرشيدي
حلوان
الحقوق
929
عبدالله صقر محمد جابر عامر الخشم
بنها
هندسة شبرا / دبلوم فنى
930
عبدالله ضاري دهام الحربي
القاهرة
طب الأسنان
931
عبدالله طلال مسلم الغضورى
السادات
تربية رياضية بنين
932
عبدالله عادل حسين السالم
الزقازيق
الآداب
933
عبدالله عادل سعود العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
934
عبدالله عامر خالد عبدالمحسن العنزى
الاسكندرية
طب الأسنان
935
عبدالله عبدالحليم عبدالحميد محمد بهبهاني
عين شمس
الطب
936
عبدالله عبدالرزاق علي البلوشي
الزقازيق
تربية رياضية بنين
937
عبدالله عبدالعزيز سعد نور فاتن المطيري
الزقازيق
الآداب
938
عبدالله عبداللطيف عبدالله محمد
سوهاج
الحقوق
939
عبدالله عبدالمحسن عواد سالم
السادات
التربية
940
عبدالله عبدالمحسن فهد الدليمي
اسوان
الحقوق
941
عبدالله عبدالهادى شنار المطيرى
اسوان
الحقوق
942
عبدالله عبدي هايس السويفان
كفر الشيخ
التجارة
943
عبدالله عتيج جمعان سالم العازمى
المنصورة
الحقوق
944
عبدالله عجاب كميهان جعيلان حسيان العازمي
الزقازيق
التجارة
945
عبدالله عطالله فرج سبيع
الاسكندرية
الصيدلة
946
عبدالله علاء عبدالكريم الهلبان
السادات
تربية رياضية بنين
947
عبدالله علوش كمدان عبدالله العجمي
عين شمس
الحقوق
948
عبدالله على خالد زريج العازمى
اسوان
كلية هندسة الطاقة بأسوان
949
عبدالله على عبيد قريعيط ديحان الهاجرى
المنصورة
الحقوق
950
عبدالله علي جبر العنزي
طنطا
الطب
951
عبدالله عمر ابراهيم حسن محمد
المنصورة
الحقوق
952
عبدالله عيسى صالح الوزق
القاهرة
الحقوق
953
عبدالله غازى شويش منيخر اللميع العازمى
حلوان
الحقوق
954
عبدالله غازي خالد المطيري
الزقازيق
تربية رياضية بنين
955
عبدالله غانم راشد الفهد
الزقازيق
تربية رياضية بنين
956
عبدالله غربى خلف مبارك ثواب العازمى
المنصورة
الحقوق
957
عبدالله فالح عبدالله عامر المطيري
طنطا
تربية رياضية بنين
958
عبدالله فايز عبدالله جويعد خليل الشمري
السادات
تربية رياضية بنين
959
عبدالله فرحان علي العنزي
القاهرة
الحقوق
960
عبدالله فريج فهيد فريج عبيد الهاجري
السادات
تربية رياضية بنين
961
عبدالله فلاح العيبان فلاح الشمرى
الزقازيق
التجارة
962
عبدالله فهد علي المطيري
حلوان
الحقوق
963
عبدالله فهد محمد فردوس العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
964
عبدالله فهد مناور الصليلي
السادات
تربية رياضية بنين
965
عبدالله فواز حمود فهيد محمد المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
966
عبدالله فواز فايز مدوس صنيدح الرشيدى
الزقازيق
الآداب
967
عبدالله لافى محمد عبدالله مجبل العازمى
اسوان
الحقوق
968
عبدالله ماضى جاسم عبدالله العنزى
بنها
هندسة شبرا
969
عبدالله مانع نافع السعيدي
السادات
تربية رياضية بنين
970
عبدالله مبارك سعد حنتوش العازمي
الزقازيق
التجارة
971
عبدالله مبارك عبدالله العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
972
عبدالله متعب ثامر صغير الفضلي
بنها
هندسة شبرا
973
عبدالله محسن محمد العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
974
عبدالله محمد خالد الرشيدي
عين شمس
الحقوق
975
عبدالله محمد سيف اسنافى اسد الشطى
حلوان
الحقوق
976
عبدالله محمد صنت دغيمان الغضوري
السادات
تربية رياضية بنين
977
عبدالله محمد عبدالله رجا الديجاني
الزقازيق
تربية رياضية بنين
978
عبدالله محمد عبدالله فهاد الزعبي
القاهرة
الحقوق
979
عبدالله محمد علي اشكناني
السادات
تربية رياضية بنين
980
عبدالله محمد كاظم حيدر على محمد
حلوان
الحقوق
981
عبدالله محمد ماضى سديان التيسى
حلوان
التجارة
982
عبدالله محمد مرزوق محمد القرينى العازمى
كفر الشيخ
التجارة
983
عبدالله محمد مطلب زعل العازمى
بنها
هندسة شبرا
984
عبدالله مخلف حجاب الجبلي
السادات
تربية رياضية بنين
985
عبدالله مرزوق عبدالله مرزوق المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
986
عبدالله مساعد بطي العتيبي
حلوان
الحقوق
987
عبدالله مشعل لافي شلال حمد المطيري
حلوان
الحقوق
988
عبدالله مصطفى سعود احمد عبدالله السلمان بوحسن
عين شمس
الحقوق
989
عبدالله مفرح سعد راشد الزيد
القاهرة
الحقوق
990
عبدالله ناصر حسن محمد حمد العجمي
بنها
هندسة شبرا
991
عبدالله ناصر صياح العراده
السادات
تربية رياضية بنين
992
عبدالله ناصر عبيد عبدالله محمد الرشيدي
بنها
هندسة شبرا
993
عبدالله ناصر مفلح الرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
994
عبدالله ناصر هادي الهاجري
المنصورة
الحقوق
995
عبدالله نايف ابراهيم الهاجري
القاهرة
طب الأسنان
996
عبدالله نايف غازى نومان الحربى
كفر الشيخ
طب الأسنان
997
عبدالله نايف ناجم الهاجري
حلوان
التربية
998
عبدالله نعمه عبدالله القلاف
الزقازيق
تربية رياضية بنين
999
عبدالله نواف موسي ابراهيم البلوشي
بنها
هندسة شبرا
1000
عبدالله هادي ناصر هادي الهاجري
حلوان
الحقوق
1001
عبدالله هادي نهار بجاد علوش المطيري
بنها
هندسة شبرا
1002
عبدالله وسمى سعد فلاح العازمى
بنها
هندسة شبرا
1003
عبدالله وليد خالد الرشيد
عين شمس
الحقوق
1004
عبدالله يوسف عبداللطيف الضفيري
بنها
هندسة شبرا
1005
عبدالله يوسف عبدالله الحمراني
حلوان
تربية رياضية بنين
1006
عبدالله يوسف عبدالله العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
1007
عبدالمجيد ميزر محمد حميد العنزى
بنها
هندسة شبرا
1008
عبدالمحسن عبدالله محمد فلاح العجمي
المنصورة
الحقوق
1009
عبدالناصر سعود مطلق ساكت هندى الخالدى
حلوان
الحقوق / دبلوم فني
1010
عبدالهادى جالى ضحوى الظفيرى
المنصورة
الحقوق
1011
عبدالهادى سعود عبدالله غنيم الحميدي المطيري
عين شمس
الحقوق
1012
عبدالهادى لافى هادى دخيل سويد الظفيرى
عين شمس
الحقوق
1013
عبدالوهاب أسامة محمد القطري
القاهرة
الحقوق
1014
عبدالوهاب بدر عبدالحافظ يحيي
السادات
تربية رياضية بنين
1015
عبدالوهاب خالد احمد الكندرى
القاهرة
طب الأسنان
1016
عبدالوهاب صالح محمد زبن معيوف العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
1017
عبدالوهاب طارق حسين على النجدى
القاهرة
التجارة
1018
عبدالوهاب عبدالله دحيلان السليماني
كفر الشيخ
التجارة
1019
عبدالوهاب عماد سليمان القناعي
المنصورة
الحقوق
1020
عبدالوهاب موسي معني عواض الرشيدي
اسيوط
الحقوق
1021
عبيد بدر لافي ضيدان المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1022
عبيد حامد ثجيل الشمري
الاسكندرية
التربية الرياضية فرع مطروح
1023
عبير خالد عبدالرضا الحداد
القاهرة
التجارة
1024
عبير خالد محمد عبدالله الرشيدي
السادات
تربية رياضيه / بنات
1025
عبير سعد عايض سعد عايض الهاجرى
عين شمس
الحقوق
1026
عبير سعود نوران عياد الرشيدي
السادات
التربية
1027
عثمان خالد مبارك الخشاب
طنطا
التجارة
1028
عثمان خالد مرزوق عبلان هويدى الهاجرى
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1029
عثمان عبدالله عبدالمحسن ناصر المصيليت
كفر الشيخ
التجارة
1030
عثمان عبدالله فيصل جبر الفضلي
جنوب الوادي
الحقوق
1031
عثمان مبارك عبدالله احمد مبارك
المنصورة
التجارة
1032
عثمان مرزوق معيوف خالد السعيدى
عين شمس
الحقوق
1033
عجيبه على محمد قصاب حمد العميره
القاهرة
الحقوق
1034
عدنان عايد مصلح المطيري
الزقازيق
التجارة
1035
عذاري عادل يوسف الحداد
بنها
التربية
1036
عذاري علي ثامر صغير الفضلى
عين شمس
الحقوق
1037
عذبى شيهان جريدى فلاح الرشيدى
الزقازيق
الآداب
1038
عذبى عواد شباب غصاب العازمى
عين شمس
الحقوق
1039
عذبى ياسر بندر ضيف الله العتيبى
حلوان
الحقوق
1040
عذبي احمد عذاب عبدالله
عين شمس
الحقوق
1041
عذبي احمد كميخ نايف المطيري
المنصورة
الطب
1042
عزيز محيسن عبدالكريم محسن المطيري
السادات
التربية
1043
عصام حسين غلوم دشتي
الاسكندرية
الحقوق
1044
عطالله علي رمضان اسماعيل حوران العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
1045
عفاف مطلق محمد سعدون الحميدانى
القاهرة
الحقوق
1046
عفراء فلاح عواد الظفيري
الاسكندرية
الحقوق
1047
عقيل محمد حسين حسن الوزان
السادات
تربية رياضية بنين
1048
على براك مطلق مرزوق البنيان
السادات
تربية رياضية بنين
1049
على جاسم محمد عبدالله هيكل الفضلي
القاهرة
الحقوق
1050
على جراح على محمد الفضلى
جنوب الوادي
تربية رياضية بنين
1051
على حسن شعبان عباس غلوم
عين شمس
الحقوق
1052
على حسن مصطفى الكندري
بنها
هندسة شبرا
1053
على ذياب سعيد سمير العلاطى
القاهرة
الهندسة
1054
على سالم راشد الحيمر المرى
الاسكندرية
الحقوق
1055
على سالم عيدان الرشيدى
القاهرة
الحقوق
1056
على شاكر يونس محمد المجادي
حلوان
تربية رياضية بنين
1057
على طارق حمود عبدالله الحمد بوحمد
الاسكندرية
الحقوق
1058
على طلال على شويش العازمى
السادات
تربية رياضية بنين
1059
على عادل على سالم على زويد
بنها
هندسة شبرا
1060
على عبدالرضا مسكتى
المنصورة
الحقوق / دبلوم فني
1061
على عبداللطيف سيد دعير داخل شرهان
عين شمس
الحقوق
1062
على عبدالله عيسى عبدالرسول محمد
عين شمس
الحقوق
1063
على عبدالمحسن حريز منشد
القاهرة
الطب
1064
على عمر على محمد الكندرى
الاسكندرية
طب الأسنان
1065
على غانم منور عشبان الحربى
الاسكندرية
طب الأسنان
1066
على محمد على عيد الرمضان الهاجرى
القاهرة
الطب
1067
على محمد مفلح دهلوس هادى الرشيدي
طنطا
التجارة
1068
على محمد نايف محمد العجمي
القاهرة
الحقوق
1069
علي أبراهيم رباح ماشي العنزي
بنها
هندسة شبرا
1070
علي بدر علي حسن الكندري
القاهرة
العلاج الطبيعي
1071
علي جار الله علي المري
بنها
التربية النوعية
1072
علي جواد حسن خلف قمبر
المنصورة
الحقوق
1073
علي حسن علي حيدر علي التميمي
حلوان
الحقوق
1074
علي حسين تركي اسماعيل جعفر
عين شمس
الحقوق
1075
علي حسين ماهود نجدي
بني سويف
طب الأسنان
1076
علي حسين مهدي علي طاهر
عين شمس
الحقوق
1077
علي حمد سعد الهاجري
المنصورة
الحقوق
1078
علي رائد ابراهيم الفضلي
السادات
تربية رياضية بنين
1079
علي سلمان طحيش العازمي
كفر الشيخ
الآداب
1080
علي صادق عيسى الموسوي
كفر الشيخ
التجارة / دبلوم فني
1081
علي صالح عبدالكريم العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
1082
علي صباح عبدالله جابر
بنها
الطب
1083
علي طو طخي محمد المايع الظفيري
المنوفية
التجارة
1084
علي عادل شعيب راشد البكر
السادات
تربية رياضية بنين
1085
علي عبدالرحيم عبدالكريم شموه
جنوب الوادي
الحقوق
1086
علي عبدالله جمعه ابراهيم البلوشي
بنها
الهندسة
1087
علي عبدالله صالح عبدالله موسى المزيدي
المنصورة
الحقوق
1088
علي عبدالمحسن علي عبدالمحسن أباالخيل
السادات
التربية
1089
علي عبود علي سويلم العازمي
بنها
هندسة شبرا
1090
علي عويد هليل عوده البذالي
سوهاج
الآداب
1091
علي فرحان سعود جفيل العنزي
القاهرة
التجارة
1092
علي فهيد حمدان الهبيده
السادات
تربية رياضية بنين
1093
علي فيصل ضيف الله مزيد شريف
المنصورة
الهندسة
1094
علي محمد احمد الكندرى
الاسكندرية
الطب
1095
علي محمد حسين براك العنزي
طنطا
الآداب
1096
علي مشعل علي احمد الهاجري
القاهرة
الحقوق
1097
علي ناصر محمد المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1098
علياء عبدالله عقيل الشمري
الاسكندرية
الهندسة
1099
علياء فهد عبدالرحمن علي صالح الطبيخ
الاسكندرية
الحقوق
1100
عليان على عبدالله العجمي
المنيا
الحقوق
1101
عمر احمد محمد الفضلي
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1102
عمر جاسم محمد سعود العون
الاسكندرية
التجارة / دبلوم فني
1103
عمر جمال محمد الشمري
الاسكندرية
التربية الرياضية فرع مطروح
1104
عمر حسين على الخالدى
الاسكندرية
طب الأسنان
1105
عمر رشيد سعد رويشد الحربي
السادات
تربية رياضية بنين
1106
عمر طارق عبدالله غانم الذياب
المنصورة
الحقوق
1107
عمر عبدالعزيز شتحان فراج
الاسكندرية
طب الأسنان
1108
عمر عبدالله سعود العقيل
الاسكندرية
الصيدلة
1109
عمر عبدالله عقيل الشمري
القاهرة
الهندسة
1110
عمر عبيدالله عبدالله رشود الرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
1111
عمر عقله صياد سحيمان العنزى
المنوفية
التجارة
1112
عمر علي خليل ابراهيم الخليل
السادات
التربية
1113
عمر فايز محمد عبدالله المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1114
عمر فهد حمد سعران العازمى
سوهاج
الحقوق
1115
عمر فهد عامر هضيب حشه العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
1116
عمر فهد يوسف عبدالرحمن الفهد الكويران
القاهرة
الحقوق
1117
عمر مبارك الشمرى
حلوان
التجارة
1118
عمر ملبس خالد المطيري
بنها
التربية
1119
عمر هزاع عبدالله عبدالحميد الهزاع
القاهرة
الحقوق
1120
عناد خلف عناد مطلق العنزي
الفيوم
دار العلوم
1121
عنود خالد عيد خشان سلطان العنزى
عين شمس
الحقوق
1122
عهد عبدالله مطلق محمد الرشيدى
حلوان
الحقوق
1123
عهود ابراهيم حسين محمد العجمي
حلوان
الحقوق
1124
عواطف عبدالله مشعل العنزي
الاسكندرية
الطب
1125
عواطف هلال سعدون المطيري
المنصورة
التجارة
1126
عويضه عبدالله محمد جارع عبدالله العجمي
المنصورة
الحقوق
1127
عيد جمال عيد فهد سعود العازمى
اسوان
الحقوق
1128
عيد حسن عيد محمد العجمى
بنها
هندسة شبرا
1129
عيد سلطان عيد مبارك الغصاب
كفر الشيخ
التجارة
1130
عيد عماش محمد الشمري
السادات
تربية رياضية بنين
1131
عيد فهد عيد المخيال
القاهرة
الحاسبات والمعلومات
1132
عيد ناصر عبدالهادي سعيد هادي ناصر الهاجري
حلوان
التجارة
1133
عيد وليد خالد عيد مفرج فهيد العازمى
المنصورة
الحقوق
1134
عيسى جابر سعود جفيل ضيف
عين شمس
التمريض
1135
عيسى زايد مجبل الرشيدى
المنيا
الحقوق
1136
عيسى عبدالعزيز عيسى عبدالعزيز العبدالجليل
طنطا
التجارة
1137
عيسى عيسى ابراهيم الكندري
الاسكندرية
الحقوق
1138
عيسى نايف على كندرى
بني سويف
طب الأسنان
1139
غازي بدر غازي هزاع المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1140
غازي فيصل علي حمادة
عين شمس
الحقوق
1141
غالية راشد سالم مبارك العلان
القاهرة
الحقوق
1142
غانم جزاع زبن المطيري
السادات
التربية
1143
غانم سيف سعد السهلي
بنها
هندسة شبرا
1144
غانم محمد غانم محمد ذياب
بنها
هندسة شبرا
1145
غدير عبدالحميد جاسم احمد بن حيدر
كفر الشيخ
التجارة
1146
غدير عوض منهل العنزي
بنها
التربية
1147
غريب فهد غريب فالح الجسار
حلوان
الحقوق
1148
غزاى فهد دويبى المطيرى
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1149
غزاي جاعد غزاي المطيري
الفيوم
دار العلوم
1150
غلا عبدالعزيز صلفيج غنام الشمري
المنصورة
التربية
1151
غنام زيد غنام مريجب العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
1152
فاتن صالح محمد غريب فالح الجسار
عين شمس
الهندسة
1153
فارس غازى صنت نايف عوض العيبانى
كفر الشيخ
التجارة
1154
فارس غانم ضافى فارس مبارك القحطانى
اسوان
الحقوق
1155
فارس فلاح محمد فرز الديحاني
الزقازيق
الآداب
1156
فارس متعب منيف ناهس خلف المطيرى
دمنهور
التجارة
1157
فارس محمد سعيد العجمي
بنها
الهندسة
1158
فاضل عبدالله فلاح عالي العازمي
دمنهور
التجارة
1159
فاطمة ابراهيم حسين محمد العجمي
عين شمس
الحقوق
1160
فاطمة جاسم محمد صفر حسن
كفر الشيخ
طب الأسنان
1161
فاطمة عباس عبيد علي الشمري
القاهرة
طب الأسنان
1162
فاطمة على دخيل شافى جزاع العنزى
بنها
التربية
1163
فاطمة مشعل عبدالعزيز الرميح
القاهرة
رياض اطفال
1164
فاطمة نويفع رجا الرشيدي
القاهرة
الحقوق
1165
فاطمة هادي مفلح راجي مفلح العازمي
السادات
التربية
1166
فاطمه حمد عيد سعود الشريده
بنها
التربية
1167
فاطمه سالم صالح العطار
جنوب الوادي
تربية الغردقة
1168
فاطمه سلمان صقر مجلي
القاهرة
الحقوق
1169
فاطمه طارق روضان عبيد فارس الشمرى
بنها
هندسة شبرا
1170
فاطمه عبدالحكيم محمدالعبدالحافظ
القاهرة
الهندسة
1171
فاطمه علي حسين الكندري
عين شمس
الصيدلة
1172
فاطمه فايز متعب فضى الرشيدى
القاهرة
الحقوق
1173
فاطمه فيصل عبدالرحمن محمد الرويح
حلوان
التجارة
1174
فاطمه محسن محمد غلوم محسن
القاهرة
الحقوق
1175
فاطمه محمد علي عبدالله محمد
السادات
التربية
1176
فالح سالم مرزوق عبدالله الحضيرى العازمى
بنها
هندسة شبرا
1177
فالح شبيب سالم زويد مسفر العازمى
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1178
فالح عبدالله فالح ناصر مبارك العجمي
الاسكندرية
الحقوق
1179
فالح فرحان فالح الضفيري
الزقازيق
الآداب
1180
فالح محمد فلاح الهاجري
جامعة السويس
هندسة بترول وتعدين
1181
فايز حامد حسن فرج
الأسكندرية
التمريض
1182
فايز فيصل علي العنزي
حلوان
الحقوق
1183
فايز محمد جربوع مفلح عبيد سطول العازمي
حلوان
الحقوق
1184
فايزة احمد محارب الظفيري
القاهرة
دار العلوم
1185
فجر احمد ابراهيم عبدالله العنجرى
الاسكندرية
طب الأسنان
1186
فجر أحمد شباب المطيري
القاهرة
طب الأسنان
1187
فجر ثامر فرحان ثامر
القاهرة
العلاج الطبيعي
1188
فجر عبدالعزيز خالد مال الله
الاسكندرية
الطب
1189
فجر محمد احمد محمد طاهر عبدالله الطاهر
القاهرة
التجارة
1190
فجر محمد فلاح المطيري
المنصورة
الحقوق
1191
فدك علي حسين فيحان
بني سويف
طب الأسنان
1192
فراس سالم شويت هدروس مبارك السعيدي
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1193
فرج جابر حسن العجمي
الزقازيق
التجارة
1194
فرج سعيد فرج علي
الاسكندرية
تربية رياضية بنين
1195
فرج محمد عسل فرج العجمي
بنها
هندسة شبرا
1196
فرحان مطلق فرحان فياض العنزي
القاهرة
الصيدلة
1197
فريح محمد فريح خلف محمد الخيوطي
اسوان
الحقوق / دبلوم فني
1198
فلاح دهام بخيت العتيبي
السادات
تربية رياضية بنين
1199
فلاح رصد فهد العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
1200
فلاح عبدالله سعد هجيج عبدالله الرشيدى
اسوان
الحقوق
1201
فلاح عبدالله فلاح مناور المطيرى
بنها
هندسة شبرا
1202
فلاح علي سالم العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
1203
فهد احمد سالم مزيد العازمى
اسوان
الحقوق
1204
فهد أحمد محسن حمود سليم العتيبي
السادات
تربية رياضية بنين
1205
فهد أحمد مناور سارى مناور مسعود الثويمر
السادات
تربية رياضية بنين
1206
فهد بداح فريج المطيري
القاهرة
الحقوق
1207
فهد بدر عبدالله جفين شمروخ القحطاني
حلوان
الحقوق
1208
فهد تركي سعد عبدالرحمن
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1209
فهد جالي فهد الجالي
اسوان
الحقوق
1210
فهد جمال فهد الملا
المنصورة
الحقوق
1211
فهد حسين فهد العجمي
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1212
فهد حمد فهد العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
1213
فهد حمود زبن المطيري
كفر الشيخ
التجارة
1214
فهد خالد عبدالله العميرى
المنيا
الآداب
1215
فهد خالد عويض سعيد جغيثم عقاب الديحانى
السادات
تربية رياضية بنين
1216
فهد خالد فهد عماش مرزوق عجل الشلاحي
حلوان
تربية رياضية بنين
1217
فهد خالد محمد العتيبي
السادات
تربية رياضية بنين
1218
فهد خالد محمد يعقوب بن يوسف القبندى
السادات
التربية
1219
فهد خلف محمد خلف درع
الزقازيق
الآداب
1220
فهد خليل ابراهيم العنزي
بنها
هندسة شبرا
1221
فهد رفاع محمد دحام العنزي
جنوب الوادي
الحقوق
1222
فهد سعد صابر مفرح
اسيوط
طب الأسنان
1223
فهد سعد طلال حمزه الفضلي
حلوان
الحقوق
1224
فهد سعد مرشد عوده السعيدي
حلوان
الحقوق
1225
فهد شريد محمد خاتم العجمى
بنها
هندسة شبرا
1226
فهد شعف عماش سالم الحربي
السادات
تربية رياضية بنين
1227
فهد شمخي حزام غايب
عين شمس
التمريض
1228
فهد طلق مشلح فرحان زيد الهاجرى
السادات
تربية رياضية بنين
1229
فهد عادل على سالم على زويد
بنها
هندسة شبرا
1230
فهد عادل فهد عايد المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1231
فهد عامر لقطان الفضلي
حلوان
الحقوق
1232
فهد عايض حامد محمد لافى
عين شمس
الحقوق
1233
فهد عبدالرحمن فهد محمد فهيد العجمي
بنها
هندسة شبرا
1234
فهد عبدالله احمد علي محمد الكندري
حلوان
الحقوق
1235
فهد عبدالله عبدالمحسن الشريم
السادات
تربية رياضية بنين
1236
فهد عبدالله عبدالمحسن الشريم
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1237
فهد عبدالله فلاح الصليلي
السادات
التربية
1238
فهد عبدالله منير السبيعي
جنوب الوادي
الحقوق
1239
فهد عبيد شافي الحميداني
السادات
تربية رياضية بنين
1240
فهد عبيد مطلق المطيري
الفيوم
طب الأسنان
1241
فهد عزيز عبيد راشد المطيرى
جنوب الوادي
الحقوق
1242
فهد علي فاضل الفضلي
بنها
الهندسة
1243
فهد عيد علي جمعان شحيتاوي العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
1244
فهد فايز عبدالله مبارك العازمى
بنها
هندسة شبرا
1245
فهد فايز مرضى سعيد العنزى
الاسكندرية
تربية رياضية بنين
1246
فهد فلاح مشلح مناحي مرزوق القويمه الرشيدي
عين شمس
الحقوق
1247
فهد كاسب محمد حاكم سلطان الخالدى
السادات
تربية رياضية بنين
1248
فهد لافي علي ماطر مطيران
حلوان
الحقوق
1249
فهد ماطر مثال سعيد المثال العازمى
بنها
هندسة شبرا
1250
فهد مبارك فهد نصار مبارك العازمى
اسوان
الحقوق
1251
فهد محمد رفاعى محمد الشليمي
السادات
تربية رياضية بنين
1252
فهد محمد سليمان عمر الشمرى
السادات
تربية رياضية بنين
1253
فهد محمد عبدالله رجا الهاجري
المنوفية
التجارة
1254
فهد محمد غالي العنزي
عين شمس
الحقوق
1255
فهد محمد فهد العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
1256
فهد محمد هجاج حجري المطيري
عين شمس
الحقوق
1257
فهد محمود محمد رجب مندنى الفيلكاوى
حلوان
الحقوق
1258
فهد محيسن محماس محسن هاضل المطيري
الزقازيق
الآداب
1259
فهد مرزوق سعد الرشيدى
السادات
تربية رياضية بنين
1260
فهد مرزوق مبارك ناصر مناور الغضوري
دمنهور
التجارة
1261
فهد مرضى سعد سعود الرشيدى
المنصورة
الحقوق
1262
فهد مشعل فهد حسين المطيرى
دمنهور
التجارة
1263
فهد ملفي منشر عوض الظفيري
الاسكندرية
طب الأسنان
1264
فهد منصور بنيان العجمي
جنوب الوادي
الحقوق
1265
فهد منصور فهد الدوسري
حلوان
الحقوق
1266
فهد ناصر صالح عتيق العتيبي
قنا
الهندسة
1267
فهد هضبان محمد العجمي
الزقازيق
الآداب
1268
فهد وليد حمد السعيد
القاهرة
الهندسة
1269
فهيد جابر فهيد بجاش المري
السادات
تربية رياضية بنين
1270
فهيد حمد مبارك حمد محمد العجمي
بنها
التربية
1271
فواز احمد رجب حسين
المنصورة
الحقوق
1272
فواز جزاع عوض الحربى
الزقازيق
الآداب
1273
فواز خالد جمعان سالم
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1274
فواز خالد محمد عبدالله الرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
1275
فواز دهيران مرمح دهيران ابا الخيل
الزقازيق
التجارة
1276
فواز رمحان سعيدون العريبي
القاهرة
الحقوق
1277
فواز سامى شطيط عايد العنزى
الزقازيق
الطب
1278
فواز سعود عبدالعزيز ابراهيم الفرج
كفر الشيخ
التجارة
1279
فواز عبدالله دبيان الرشيدي
الاسكندرية
التربية
1280
فواز عبيد عبدالله منور الرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
1281
فواز عزيز شطى مصارع العنزي
الزقازيق
الآداب
1282
فواز علي دويله الدويله
الوادى الجديد
تربية رياضية بنين
1283
فواز فالح عوض المطيري
اسيوط
طب الأسنان
1284
فواز فزاع حمد خلف الشمري
طنطا
التجارة
1285
فواز فلاح سعود مطارد المطيري
حلوان
تربية رياضية بنين
1286
فواز فهد مطر الشمري
الزقازيق
الآداب
1287
فواز مرجي محمد المطيري
حلوان
الحقوق
1288
فواز مهدى سلمان اسماعيل ابراهيم
السادات
تربية رياضية بنين
1289
فواز ناصر مطلق علي رفاع المطيري
كفر الشيخ
التجارة
1290
فوزية فهاد عشيمة العجمي
المنصورة
الحقوق
1291
فوزية محمود ابراهيم خضير على الهويدى
القاهرة
التجارة
1292
فوزيه فارس مشاري المطيري
كفر الشيخ
تربية ابتدائي
1293
فى ناصر سليمان الرشيدى
القاهرة
الهندسة
1294
فيحان سعد سعود زبن المطيري
الاسكندرية
الحقوق
1295
فيصل بندر مطرود دواي الشمري
المنوفية
التجارة
1296
فيصل خالد محمد سليمان مرزوق المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1297
فيصل سعد خميس العازمى
بنها
هندسة شبرا
1298
فيصل سعد راجح البوص
الزقازيق
التجارة
1299
فيصل سعد سعود ضويحي فراج السبيعي
عين شمس
الحقوق
1300
فيصل صالح عوض الحربى
الزقازيق
الآداب
1301
فيصل صالح محمد حسين
السادات
التربية
1302
فيصل عبدالعزيز شبرم عوض
طنطا
الطب
1303
فيصل عبدالله ملوح حميضان حزمي المطيري
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1304
فيصل على ناصر سند المطيرى
كفر الشيخ
التجارة
1305
فيصل عليان على طعيمس المطيرى
كفر الشيخ
التجارة
1306
فيصل عويد رحيل جطلي
الزقازيق
التجارة
1307
فيصل عيد عداى وسمى
الزقازيق
الآداب
1308
فيصل فهد عبدالله مجبل العازمى
كفر الشيخ
التجارة
1309
فيصل متعب عايض العتيبي
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1310
فيصل مجعد الحميدي المطيري
المنوفية
التجارة
1311
فيصل محمد محسن حمود المطيرى
السادات
تربية رياضية بنين
1312
فيصل مساعد دويح الشمري
السادات
تربية رياضية بنين
1313
فيصل مفرج عقوب مفرج المطيري
عين شمس
الحقوق
1314
فيصل مناحى بدر عماش الظفيرى
المنصورة
الحقوق
1315
فيصل نصر خالد ناجى عوض الهاجرى
الزقازيق
الآداب
1316
فيصل نواف لافي مطر الجميلي
حلوان
الحقوق
1317
فيصل وائل فيصل عبدالصمد الجميعى
القاهرة
الطب
1318
قتيبه سامي احمد الصقعبي
عين شمس
الحقوق
1319
قتيبه عبدالله حسين مخيلف العنزي
بنها
هندسة شبرا
1320
قتيبه محمد علي الشايجي
المنوفية
التجارة / دبلوم فني
1321
قماشة سعد ياسين العازمي
القاهرة
دار العلوم
1322
لافى فالح لافى العازمى
الاسكندرية
طب الأسنان
1323
لافي سالم ساجي الدوسري
السادات
تربية رياضية بنين
1324
لافي عبدالله لافي شلال المطيري
حلوان
الحقوق
1325
لجين عادل ماجد العتيبي
عين شمس
الحقوق
1326
لطيفه حسين محمد جوهر عبدالكريم مفتاح
المنصورة
الحقوق
1327
لوجين ماجد شعف الحربي
طنطا
تربية رياضيه / بنات
1328
لولوة عيسى سلطان سعيد العجيل
القاهرة
رياض اطفال
1329
لولوه حمد راشد الغريبه
السادات
تربية رياضيه / بنات
1330
لولوه مبارك حابس المطيري
الاسكندرية
تربية رياضيه / بنات
1331
لولوه محمد عبدالله محمد العجمى
القاهرة
الصيدلة
1332
ليلا عبدالرضا اجرش
الاسكندرية
التربية
1333
ليلي خليفة ناصر الحربان
القاهرة
التجارة / دبلوم فني
1334
ليلي صالح علي عبدالسلام
عين شمس
الحقوق
1335
ماجد علوش ذعار على المطيرى
كفر الشيخ
التجارة
1336
ماجد فريح عبدالله العنزى
حلوان
التجارة
1337
ماجد فهد سعد الحربي
الزقازيق
التجارة
1338
ماجد فيصل ندا بداي غنيمان المطيري
بنها
تربية ابتدائي
1339
ماجد محمد سيف جاسم سيف البطي بوطيبان
طنطا
الآداب
1340
ماضي محمد هادي المري
دمنهور
التجارة
1341
مبارك احمد سالم الضعيان
السادات
تربية رياضية بنين
1342
مبارك بدر جاعد العنزي
عين شمس
الحقوق
1343
مبارك خالد مبارك سعود العازمي
المنصورة
الحقوق
1344
مبارك راشد فالح مجلاد خضير العازمي
حلوان
الحقوق
1345
مبارك رويشد دليم مزعل الرشيدي
المنصورة
تربية رياضية بنين
1346
مبارك سعد عوض حبيب
عين شمس
الحقوق
1347
مبارك سلطان فواز الدوسري
السادات
تربية رياضية بنين
1348
مبارك صريد راشد صريد خدعان البذالى
عين شمس
الحقوق
1349
مبارك عادل مبارك الطومى
جنوب الوادي
تربية رياضية بنين
1350
مبارك عايد مبارك سمير العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
1351
مبارك عبدالله بداح فلاح العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
1352
مبارك عبدالله صالح العجمي
حلوان
تربية رياضية بنين
1353
مبارك عبدالله عبدالعزيز الهران
السادات
تربية رياضية بنين
1354
مبارك عبدالله مبارك العجمي
الزقازيق
التجارة
1355
مبارك عبدالمحسن مبارك العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
1356
مبارك عبدالهادى مبارك حسين العجمى
السادات
تربية رياضية بنين
1357
مبارك عبدالهادي مبارك العجمي
الزقازيق
التجارة
1358
مبارك علي دويري العنزي
الزقازيق
الآداب
1359
مبارك عويد مبارك سمير الصليلي
عين شمس
الحقوق
1360
مبارك فلاح محسن شافي الخالدي
السادات
تربية رياضية بنين
1361
مبارك فهد فلاح محمد العجمى
القاهرة
طب الأسنان
1362
مبارك فواز عيد مبارك العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
1363
مبارك فيصل خلف الهيفي
الاسكندرية
طب الأسنان
1364
مبارك ماطر سالم رفيد العلاطي
القاهرة
الهندسة
1365
مبارك محمد عبيد الدوسري
بنها
هندسة شبرا
1366
مبارك محمد مبارك الهاجري
المنصورة
الحقوق
1367
مبارك محمد مبارك فريد غريب العجمي
الزقازيق
التجارة
1368
مبارك محمد مبارك فهد القحطاني
السادات
تربية رياضية بنين
1369
مبارك محمد ناصر متعب ناصر العجمى
بنها
هندسة شبرا
1370
مبارك ناصر سعود ناصر ماجد
الاسكندرية
تربية رياضية بنين
1371
مبارك ناصر مبارك سابج عمر الشقير
السادات
تربية رياضية بنين
1372
مبارك نايف مبارك جفران المطيرى
القاهرة
الحقوق
1373
مبارك هاني سالم ثاني الوهيده
اسيوط
الحقوق
1374
مجبل صالح مجبل الرشيدي
حلوان
الحقوق
1375
محسن حسين هامل مهدي العجمي
بنها
هندسة شبرا
1376
محسن سلمان محسن عبدالهادى العجمى
السادات
تربية رياضية بنين
1377
محسن صقر سيف نفاع العضيله
بنها
هندسة شبرا
1378
محمد ابراهيم احمد يوسف احمد ابراهيم
بنها
الهندسة
1379
محمد ابراهيم عبدالعزيز المجرن
جنوب الوادي
الحقوق
1380
محمد احمد جابر فحيمان نزال
الأسكندرية
التمريض
1381
محمد احمد عباس الرئيس
القاهرة
الحقوق
1382
محمد احمد عوده حمود مبارك الخالدي
عين شمس
الحقوق
1383
محمد احمد فالح عبدالله محمد البادى
عين شمس
الحقوق
1384
محمد احمد محمد عبدالله المطيرى
الاسكندرية
الهندسة
1385
محمد ادريس ابراهيم احمد ابراهيم
القاهرة
طب الأسنان
1386
محمد بدر دخيل حماد غتر الحربي
كفر الشيخ
التجارة / دبلوم فني
1387
محمد بدر راشد العنزي
عين شمس
الحقوق
1388
محمد تركى الاسمر رحيل
حلوان
الحقوق
1389
محمد جابر عبدالله رميضي محمد الهرير العازمي
بنها
هندسة شبرا
1390
محمد جابر محمد المطيري
جنوب الوادي
طب الأسنان
1391
محمد جاسم محمد ابراهيم الجعفر
حلوان
الحقوق
1392
محمد جاسم محمد احمد عبدالله
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1393
محمد جاسم محمد عباس
بنها
هندسة شبرا
1394
محمد جاسم محمد يوسف مصطفى
القاهرة
الطب
1395
محمد جعفر جواد عبدالله الرمضان
القاهرة
الطب
1396
محمد جلوي حمد العجمي
بنها
هندسة شبرا
1397
محمد جمال راشد عبدالله سالم المنصور
جنوب الوادي
تربية رياضية بنين
1398
محمد جمال محمد الهران
السادات
تربية رياضية بنين
1399
محمد جويعد بداح الصهيبي
عين شمس
الحقوق
1400
محمد حبيب مفرح جمعان العازمى
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1401
محمد حمد باني قماد الهاجري
حلوان
تربية رياضية بنين
1402
محمد حمد عبداللطيف السعيد
القاهرة
الحقوق
1403
محمد حمد محمد الحريجي
بنها
التربية
1404
محمد حمد محمد العميرة
السادات
تربية رياضية بنين
1405
محمد حمد محمد اللوا المري
السادات
تربية رياضية بنين
1406
محمد حمزة عباس الجدي
بنها
هندسة شبرا
1407
محمد حمود عناد العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
1408
محمد حميد مجيد احمد بوشهرى
المنصورة
الحقوق
1409
محمد حواس محمد عفاس الشمري
السادات
تربية رياضية بنين
1410
محمد خالد سليمان احمد الستلان
السادات
تربية رياضية بنين
1411
محمد خالد عبدالله كميخ عوض فالح الهاجري
السادات
تربية رياضية بنين
1412
محمد خالد محمد خالد السبيعى
السادات
تربية رياضية بنين
1413
محمد خلف ذياب طليحان منديل الشمرى
المنوفية
التجارة / دبلوم فني
1414
محمد خلف سعد المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1415
محمد داود سلمان حسن سلمان القلاف
بنها
التربية
1416
محمد ذياب لافي راشد العازمي
بنها
هندسة شبرا
1417
محمد راشد محمد حسن
المنيا
دار العلوم
1418
محمد رافع خيرالله مجلي الشمري
بنها
التربية
1419
محمد سالم بشيت مليح محارب الجميلي
السادات
تربية رياضية بنين
1420
محمد سالم حمد العجمى
بني سويف
تربية رياضية بنين
1421
محمد سالم علي شليويح العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
1422
محمد سالم مبارك هيف الحجرف
القاهرة
طب الأسنان
1423
محمد سعد خلف نزال
الأسكندرية
الطب
1424
محمد سعد ضيف الله حمود عويد المطيرى
بني سويف
طب الأسنان
1425
محمد سعد محمد المطيرى
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1426
محمد سعد محمد سعد ضبيب العازمى
بنها
التربية
1427
محمد سعد مهنا مجبل مهنا العازمى
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1428
محمد سعدى محمد المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1429
محمد سعود شداد عياد العازمى
كفر الشيخ
التجارة
1430
محمد سعود عوض سالم المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1431
محمد سعود مطلق العتيبي
عين شمس
الحقوق
1432
محمد سعود مقبل رجا العازمى
كفر الشيخ
التجارة
1433
محمد سلامه محمد على محمد سلامه الكندري
القاهرة
طب الأسنان
1434
محمد سلمان براك سلمان هويدي العدواني
بنها
هندسة شبرا
1435
محمد سلمان سعود العازمى
بنها
هندسة شبرا
1436
محمد سليمان مذخر عبيد الضعيان
المنصورة
التربية
1437
محمد صادق جعفر سلمان حيدر البدري
عين شمس
الحقوق
1438
محمد صالح خلف بهلول ثامر الشمري
القاهرة
الطب
1439
محمد صالح محمد حباب الرشيدى
بنها
هندسة شبرا
1440
محمد صقر نوح صقر العصيمي
السادات
تربية رياضية بنين
1441
محمد صلاح حسن ال محمد علي الصايغ
حلوان
تربية رياضية بنين
1442
محمد صلاح مفلح شنوف الاصفر
حلوان
الحقوق
1443
محمد ضاحي ضيف الله الرشيدي
الزقازيق
الآداب
1444
محمد طلال سعد مشعان العتيبي
كفر الشيخ
التجارة
1445
محمد عادل عبدالصمد علي بن صفر
القاهرة
الطب
1446
محمد عايد داهوم دغيم الرشيدي
الاسكندرية
طب الأسنان
1447
محمد عايد عبدالله عوده سلامه الشمرى
عين شمس
الحقوق
1448
محمد عبدالرحمن ناصر عبدالرزاق المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1449
محمد عبدالعزيز حاجي العوضي
حلوان
التجارة
1450
محمد عبدالعزيز حلو العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
1451
محمد عبدالعزيز على قاسم حماده
القاهرة
طب الأسنان
1452
محمد عبدالله زبن العنزي
القاهرة
الحقوق
1453
محمد عبدالله صايل ثوينى محمد الحزيم
كفر الشيخ
التجارة
1454
محمد عبدالله عبدالله محمد الحضرم
الاسكندرية
الحقوق
1455
محمد عبدالله موسى احمد الرشيد
بنها
هندسة شبرا
1456
محمد عبدالهادي راشد براك العواجي الشلاحي
الاسكندرية
الحقوق
1457
محمد عجب ناصرالرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
1458
محمد عجران ضويحي الهاجري
السادات
تربية رياضية بنين
1459
محمد عسل محمد العجمي
جنوب الوادي
الحقوق
1460
محمد عصام حسين غلوم دشتي
الاسكندرية
الحقوق
1461
محمد على حسين سعود عبكل العبكل
السادات
تربية رياضية بنين
1462
محمد على حيدر حسن ماحسين
السادات
تربية رياضية بنين
1463
محمد علي حيدر ماحسين
السادات
تربية رياضية بنين
1464
محمد علي شريان محمد علي
السادات
تربية رياضية بنين
1465
محمد علي محمد العويدي
السادات
تربية رياضية بنين
1466
محمد عوض عبدالله الحربي
الاسكندرية
طب الأسنان
1467
محمد عيد جوده العنزي
القاهرة
العلاج الطبيعي
1468
محمد عيد حمود راشد الرشيدي
حلوان
الحقوق
1469
محمد عيسى محمد مصطفى احمد الكندرى
القاهرة
الحقوق
1470
محمد غازى عويد عوض ماجد العنزى
عين شمس
الحقوق
1471
محمد غانم محمد الشمري
كفر الشيخ
التجارة
1472
محمد غانم محمد شاهر ناهض الشمري
الزقازيق
التجارة
1473
محمد فارس محمد المطيري
دمنهور
التجارة
1474
محمد فاضل شعبان حسين
المنصورة
الحقوق
1475
محمد فلاح العجمي
القاهرة
الطب
1476
محمد فلاح سليم فالح الديحانى
الزقازيق
التجارة
1477
محمد فهد عواد زياد السربل
السادات
تربية رياضية بنين
1478
محمد فهد محمد مطر الفضلى
المنيا
الحقوق
1479
محمد فهيد قبلان راشد العازمى
السادات
تربية رياضية بنين
1480
محمد فوزى عيسى القيص
الاسكندرية
الحقوق / دبلوم فني
1481
محمد فيصل مترك وقاف ناصر العنزى
بنها
هندسة شبرا
1482
محمد قاسم قمبر عابدين
القاهرة
الحقوق
1483
محمد لافي مطلق مذهل العازمي
القاهرة
الحقوق
1484
محمد لطيف شريف فهد جابر الخالدي
المنصورة
الحقوق
1485
محمد مبارك الياس العنزي
بني سويف
طب الأسنان
1486
محمد مبارك حمد حسين عبدالهادي العجمي
اسوان
الحقوق
1487
محمد مبارك حمود العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
1488
محمد مبارك فالح محمد العجمي
الاسكندرية
الحقوق
1489
محمد متعب عجمى فالح الرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
1490
محمد مجبل محمد المطيري
بنها
هندسة شبرا
1491
محمد محسن مناحى سعد العجمى
السادات
تربية رياضية بنين
1492
محمد محمود مبارك مزيد سعد المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1493
محمد مذهل طلق مذهل محمد الهواش العازمي
المنيا
دار العلوم
1494
محمد مرزوق سيف الرشيدى
الزقازيق
التجارة
1495
محمد مساعد فرحان محمد فرحان
المنيا
الحقوق
1496
محمد مشاري داهم عبدالرحمن القحطاني
السادات
تربية رياضية بنين
1497
محمد مشعان قبلان سند العتيبي
كفر الشيخ
التجارة
1498
محمد مطلق محمد مهنا العازمى
السادات
تربية رياضية بنين
1499
محمد معيوف محمد فرج العجمي
القاهرة
الحقوق
1500
محمد منيف عبدالله المطيري
الزقازيق
الآداب
1501
محمد ناجي خالد بن بادي الهاجري
المنصورة
الحقوق
1502
محمد ناصر جمعه محمد الكعاك
الاسكندرية
الطب
1503
محمد ناصر محمد علي صالح الحرز
الزقازيق
التجارة
1504
محمد ناصر نزال سهو شداد الشمري
طنطا
الطب
1505
محمد ناصر نهار مخلد ماجد الميمونى
السادات
تربية رياضية بنين
1506
محمد نايف الحميدي عجاب العتيبي
جنوب الوادي
الحقوق
1507
محمد نبيل على العيسى
السادات
تربية رياضية بنين
1508
محمد نواف عماش الشمري
السادات
تربية رياضية بنين
1509
محمد نواف محمد حصبان الفهيد
القاهرة
الحقوق
1510
محمد نيف زايد الضفيري
الاسكندرية
طب الأسنان
1511
محمد هاني عبدالله عثمان النجدي
القاهرة
الحقوق
1512
محمد هشام محمد البشاره
الاسكندرية
طب الأسنان
1513
محمد وليد عبدالله منير المهنا
السادات
تربية رياضية بنين
1514
محمد وليد محمد الفهد
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1515
محمد يوسف احمد عبدالله
الاسكندرية
طب الأسنان
1516
محمد يوسف بدر مشاري عبدالله محمد
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1517
محمد يوسف طويرش شتات محمد
الأسكندرية
طب الأسنان
1518
محمد يوسف عبدالله العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
1519
محمد يوسف عبدالهادي الحمدان
حلوان
تربية رياضية بنين
1520
محمد يوسف محمد الحداد
السادات
تربية رياضية بنين
1521
محمد يوسف محمد يوسف الصقر
طنطا
الآداب
1522
محمود طلال محمود سيد رجب الرفاعي
المنصورة
الحقوق
1523
مراحب فالح مبارك صفران فهيد الرشيدى
القاهرة
الحقوق
1524
مرام خالد سليمان عبدالرحمن العسعوسي
القاهرة
الصيدلة
1525
مرام محمد ماجد زيد محمد الفغم
بني سويف
التربية
1526
مرزوق خالد محمد سليمان مرزوق المطيري
القاهرة
الصيدلة
1527
مرزوق عبدالله مرزوق عبدالهادى الفضلى
عين شمس
الحقوق
1528
مرضي مجبل فهد الغريب
المنوفية
التجارة
1529
مريشد عبدالله مريشد عبدالله الرشيدي
القاهرة
الحقوق
1530
مريم انور حبيب عباس
عين شمس
الحقوق
1531
مريم بدر حسن ابراهيم الاحمد
المنيا
طب الأسنان
1532
مريم بدر غصاب محمد الزمانان
الاسكندرية
طب الأسنان
1533
مريم جعفر علي الرمضان
الزقازيق
تربية شعبه طفوله
1534
مريم حامد محمد عبيد الشمري
الاسكندرية
طب الأسنان
1535
مريم سعود عبدالعزيز بوشهري
عين شمس
طب الأسنان
1536
مريم عبدالله فاضل حسن فزع
الأسكندرية
الآداب
1537
مريم عبدالله كامل الضفيري
القاهرة
الحقوق
1538
مريم فيصل علي المنصوري
جنوب الوادي
طب الأسنان
1539
مريم كنعان جاسم منشد العنزي
الاسكندرية
طب الأسنان
1540
مريم محمد عبدالله الشمري
عين شمس
الحقوق
1541
مريم محمد هادي دويك
القاهرة
الطب
1542
مريم يوسف سرتيب حميدي عاشور الشمري
السادات
تربية رياضيه / بنات
1543
مزعل راضى مزعل مريف مفرح العازمى
الزقازيق
الآداب
1544
مزيد ناصر مزيد الهرشاني
القاهرة
الحقوق
1545
مساعد سعد راضى مساعد الكفيدى العازمى
الزقازيق
التجارة
1546
مساعد سلطان سعد المطيري
الزقازيق
التجارة
1547
مساعد شكبان محمد شكبان المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1548
مساعد عزيز فهد عويض المطيري
عين شمس
الحقوق
1549
مساعد مبارك مجلاد الظفيري
المنوفية
التجارة
1550
مساعد محمد مجبل فالح معتزم العازمى
كفر الشيخ
التجارة
1551
مساعد محمد مساعد خشمان العجمي
اسوان
الحقوق
1552
مسبر مسير سعود الشمري
طنطا
التربية
1553
مسعود مزيد مسعود صياح مبارك العازمى
القاهرة
الآداب
1554
مسلط سعود مشعل الشمري
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1555
مسلط سلطان مسلط غطيان المطيرى
السادات
تربية رياضية بنين
1556
مشارى ابراهيم احمد عباس محمد الكندرى
القاهرة
طب الأسنان
1557
مشارى بدر محمد نور على ابراهيم
عين شمس
الطب
1558
مشارى مبارك شلال المنزل
السادات
تربية رياضية بنين
1559
مشارى مساعد على البسيس
اسوان
الحقوق
1560
مشارى مساعد مجلى كفيدان مجلى المطيرى
السادات
تربية رياضية بنين
1561
مشارى مفرح ترحيب خالد المطيرى
حلوان
الحقوق
1562
مشاري ابراهيم احمد محمود محمد علي الفيلكاوي
الاسكندرية
طب الأسنان
1563
مشاري خالد داهم عبدالرحمن جليم القحطاني
السادات
تربية رياضية بنين
1564
مشاري زبن غتار المطيري
عين شمس
الحقوق
1565
مشاري سلطان صياح دياب العنزى
القاهرة
الطب
1566
مشاري صلاح شاكر صالح عبدالله الشطي
القاهرة
الحقوق
1567
مشاري عواد صحن المطيري
القاهرة
الحقوق
1568
مشاري عيد متعب خشمان الحربي
كفر الشيخ
التجارة
1569
مشاري غانم جاسم سعيد العصيمي العتيبي
كفر الشيخ
التجارة
1570
مشاري غانم ذياب محمد اسود حجي
عين شمس
الحقوق
1571
مشاري محمد صالح الشمري
قنا
الهندسة
1572
مشاري محمد مرزوق العتيبي
القاهرة
الحقوق
1573
مشاري مشعل محمد مشعل العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
1574
مشاري هاني عبدالكريم عبدالله حمود القلاف
بنها
التربية
1575
مشاعل حسين مطر مطلق مشعان المطيرى
عين شمس
الحقوق
1576
مشاعل عيد سعدون سعد بوهدلك الرشيدي
كفر الشيخ
التجارة / دبلوم فني
1577
مشاعل منصور غريب محمد العفاسى
بني سويف
الآداب
1578
مشعل أحمد فالح سالم العازمي
عين شمس
الحقوق
1579
مشعل حريبي مطلق صفران الرشيدي
حلوان
الحقوق
1580
مشعل حسين مسعود قماد مسعود المرى
المنصورة
الحقوق
1581
مشعل سالم جعيثن عايد الشقره العازمى
طنطا
تربية رياضية بنين
1582
مشعل سعد حمدان العازمي
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1583
مشعل سعود عبدالله الشمري
جنوب الوادي
الحقوق
1584
مشعل سلمان عبيد الكحلاوي
عين شمس
الحقوق
1585
مشعل عبدالعزيز احمد الحمد
جنوب الوادي
الحقوق
1586
مشعل عبدالله قدير سلطان
المنصورة
الحقوق
1587
مشعل عبدالله مرزوق مال الله
عين شمس
طب الأسنان
1588
مشعل علي غنمان الماجدي
الزقازيق
التجارة
1589
مشعل محمد خليفه جريدى العازمى
عين شمس
الحقوق
1590
مشعل محمد سعد محمد العتيبى
طنطا
تربية رياضية بنين
1591
مشعل محمد مشوح الرشيدي
جنوب الوادي
الحقوق
1592
مشعل مفلح دخيل العازمي
بنها
هندسة شبرا
1593
مشعل مناع لافى غريب مناع الحربى
السادات
التربية
1594
مشعل نايف برد العنزي
بني سويف
طب الأسنان
1595
مشهور عوض نحيطر عوض العنزي
بنها
هندسة شبرا
1596
مشوط نايف مشوط راكان مشوط العجمي
الزقازيق
الآداب
1597
مصعب نواف عوض مرزوق المطيري
حلوان
الحقوق
1598
مضاوى نواف رشيد العنزي
السادات
تربية رياضيه / بنات
1599
مضحي سعود ضاحي فاضل مرضي
القاهرة
التمريض
1600
مطر سعد مطر عباس الضفيري
بنها
التربية
1601
مطر عبدالله مطر عايض العازمى
المنصورة
الحقوق
1602
مطلق مهدي مطلق المفرج
السادات
تربية رياضية بنين
1603
مطلق نايف مطلق غافل العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
1604
معاذ جمال عبدالله الرياحي
جنوب الوادي
طب الأسنان
1605
معصومة احمد صالح عباس حسن
القاهرة
الطب
1606
معصومه قمبر عباس القلاف
المنوفية
الآداب
1607
مفلح هزاع مفلح المطيرى
المنصورة
الحقوق
1608
مقبل محمد راشد عبدالرحمن مرزوق
القاهرة
الحقوق
1609
ملاك عبدالرزاق على عبدالعزيز
القاهرة
التجارة
1610
ملاك مشعان تركي الظفيري
الاسكندرية
طب الأسنان
1611
ملاك مضحى احبيب مبرد الفضلى
القاهرة
الهندسة
1612
ملاك نايف عيد جابر السهيل المطيرى
القاهرة
الحقوق
1613
ملاك يحيى سليمان عبدالرضا سليمان
القاهرة
طب الأسنان
1614
منار سالم سيف العتيقي
القاهرة
التجارة / دبلوم فني
1615
منار محمد ملفي المطيري
الزقازيق
التربية
1616
منال احمد راشد البذالى
السادات
التربية
1617
منال راشد ناصر السعيدى
القاهرة
دار العلوم
1618
مناير على ردعان حبيب ماطر
حلوان
تربية فنيه بالزمالك
1619
منذر محمد عباس رمضان
الاسكندرية
الحقوق
1620
منصور جمال ياسر الحجي العبدالله
القاهرة
طب الأسنان
1621
منصور حمود زيد مساعد اخريص
القاهرة
الحقوق
1622
منصور ضاحي فيصل ناصر العتيبي
عين شمس
الحقوق
1623
منصور طلال منصور العجمي
حلوان
الحقوق
1624
منصور عبدالهادي مهدي العجمي
بنها
الحاسبات والمعلومات
1625
منصور غافل منصور مجلي هميل
الأسكندرية
التمريض
1626
منصور ناصر على صفر منصور
حلوان
الحقوق
1627
منصور هذال محمد هذال القحطاني
السادات
تربية رياضية بنين
1628
منى عزيز عبدالله حسين شداد الشمري
القاهرة
الحقوق
1629
منى فالح سالم فليح
المنصورة
الحقوق
1630
منى محمد صالح سليمان
حلوان
الحقوق
1631
منيرة احمد سالم راضي الفرج
السادات
تربية شعبه طفوله
1632
منيرة عايض فلاح وتيد حدران العنزي
الاسكندرية
طب الأسنان
1633
منيره عادل علي حاجيه محمد باقر
الاسكندرية
الطب
1634
منيره عبدالله غنيم عبدالله الزعبى
حلوان
تربية رياضيه / بنات
1635
منيره غازي طليحان جسار الصليلي العنزي
الاسكندرية
الآداب
1636
مها حمود دهلوس مناور الكريبانى
حلوان
تربية فنيه بالزمالك
1637
مها دهلوس عايد مبارك العاومي
المنصورة
طب الأسنان
1638
مها عبيد حمد الهاجري
بنها
التربية
1639
مها مشعل محمد عبيد بوحواس المطيري
القاهرة
الحقوق
1640
مهدى عبدالحميد عبدالرحيم حاجيه عوض دشتي
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1641
مهدى يعقوب مهدى يعقوب جاسم القلاف
عين شمس
الحقوق
1642
مهدي محمود مهدي الموسوي
حلوان
تربية رياضية بنين
1643
مهدي منير مهدي مناحي عايض شتران العجمي
حلوان
التجارة
1644
مهره ماجد مالك المالك
القاهرة
الحقوق
1645
موسي فهد بادي المطيري
اسوان
الحقوق
1646
موضى صقر فيروز صنقور مال الله
القاهرة
الهندسة
1647
موضى عبدالله ناصر الحويلة
بنها
هندسة شبرا
1648
موضي فايز عبدالرحمن الفايز
السادات
التربية
1649
مى احمد راشد عيفان البذالى
المنصورة
الحقوق
1650
مي عيد مطر حصيني الكريباني
عين شمس
الحقوق
1651
ميثة مبارك فهيد فارس الرشيدى
القاهرة
الحقوق
1652
ميعاد سلمان ناصر الخالدي
عين شمس
الحقوق
1653
نادر ناصر نايف حربي مبارك الحربي
السادات
تربية رياضية بنين
1654
نادية عبداللطيف ناصر احمد
الزقازيق
الآداب
1655
ناصر احمد طنا طوارى صحفان العنزي
القاهرة
الحقوق
1656
ناصر احمد فهد ضاوى فهد العازمى
كفر الشيخ
التجارة
1657
ناصر احمد محمد بوحميد
حلوان
الحقوق
1658
ناصر احمد مطر ثويبت برجس العنزي
القاهرة
الهندسة
1659
ناصر احمد معلا الرشيدي
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1660
ناصر أحمد ضايف مزيد شريف
الزقازيق
التجارة
1661
ناصر بدر غريب المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1662
ناصر بدر فلاح المطيرى
بنها
هندسة شبرا
1663
ناصر بدر لافي المطيري
السادات
تربية رياضية بنين
1664
ناصر جبر فلاح ناصر الرشيدي
السادات
تربية رياضية بنين
1665
ناصر حمد مبارك مطلق الهاجري
طنطا
تربية رياضية بنين
1666
ناصر حمود ناصر العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
1667
ناصر خليل احمد خليل
القاهرة
الحقوق
1668
ناصر ركان صالح راشد نهار المطيري
الزقازيق
التجارة
1669
ناصر سالم حسين علي حسين
حلوان
تربية رياضية بنين
1670
ناصر صالح حمود سليمان الشمري
بنها
هندسة شبرا
1671
ناصر عبدالحميد عوده السعيدي
الزقازيق
الطب
1672
ناصر عبدالرحمن ناصر عبدالمحسن عبدالله السعيد
طنطا
التجارة / دبلوم فني
1673
ناصر عبداللطيف نزال البذالي
المنصورة
الحقوق
1674
ناصر على فهيد سالم العجمى
الاسكندرية
الصيدلة
1675
ناصر عيد سارى مرزوق العازمى
المنصورة
الحقوق
1676
ناصر عيد عبدالله العازمي
عين شمس
الحقوق
1677
ناصر عيسى ناصر العتال
القاهرة
الحقوق
1678
ناصر فاضل احمد الحداد
بنها
التربية
1679
ناصر فهد عوض الجلوي
السادات
تربية رياضية بنين
1680
ناصر فهد محمد الدوسري
السادات
تربية رياضية بنين
1681
ناصر مبارك صنت الديحانى
الزقازيق
الآداب
1682
ناصر مبارك مصبح العازمي
كفر الشيخ
التجارة
1683
ناصر مجبل عبدالله الدلمانى
عين شمس
الحقوق
1684
ناصر محمد ناصر العنزي
القاهرة
الحقوق
1685
ناصر معيكل ناصر العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
1686
ناصر منصور رفاعي بداح ضيده العجمي
بنها
التربية
1687
ناصر منصور سعيد نعير فالح محمد الهاجرى
المنصورة
الحقوق
1688
ناصر نايف عناد العنزي
الاسكندرية
الطب
1689
ناصر نايف مفرح مزعل العازمى
المنصورة
التجارة
1690
ناصر نواف محمود الخالدي
بنها
هندسة شبرا
1691
ناصر وليد فرحان مشاي عويد
القاهرة
الصيدلة
1692
ناصر يوسف محمد حمد ناصر البراك
المنوفية
الآداب
1693
نايف حسن فالح الأزمع
بنها
هندسة شبرا
1694
نايف حمدان علي حمدان قرينيس العدواني
الزقازيق
الآداب
1695
نايف سعد محمد عبدالله العجمى
بنها
هندسة شبرا
1696
نايف سعود راشد سلمان الخميس العازمى
بنها
هندسة شبرا
1697
نايف عتقا حييان سالم العازمي
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1698
نايف فهد محمد الدوسري
السادات
تربية رياضية بنين
1699
نايف فياض نزال
حلوان
الحقوق
1700
نايف محمد صقر العتيبي
المنصورة
الحقوق
1701
نايف محمد ماجد المطيري
حلوان
الحقوق
1702
نايف محمد مهدى غضيان العجمى
المنصورة
الحقوق
1703
نجلاء مطلق زيد السهلي
المنصورة
الحقوق
1704
نشمي صالح مطر مسفر الحريجي
السادات
تربية رياضية بنين
1705
نهله ابراهيم محمد جاسم
القاهرة
دار العلوم
1706
نواف انور عقله الشمري
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1707
نواف جابر سعيد محمد الهاجري
عين شمس
الحقوق
1708
نواف حمد ملابش سويد العنزي
القاهرة
الحقوق
1709
نواف خالد ضويحي مفرح الموايقي العازمي
بنها
هندسة شبرا
1710
نواف سعود ارشيد القفيدى الرشيدى
الزقازيق
الآداب
1711
نواف سعود صياح العراده
السادات
تربية رياضية بنين
1712
نواف سيف محسن سيف هادي العازمي
بنها
هندسة شبرا
1713
نواف عوض عتقة منور الرشيدي
المنصورة
الحقوق
1714
نواف محسن رويتع ارخيت الشمري
القاهرة
الحقوق
1715
نواف محسن هندي شيحان العنزي
الزقازيق
التجارة
1716
نواف محمد حسن محمد احمد حسن الانصاري
طنطا
الآداب
1717
نواف مطر ثامر الشمري
القاهرة
الحقوق
1718
نوال محمد بلم بوريان
اسوان
الحقوق
1719
نوال يونس سعد الظفيري
الزقازيق
الآداب
1720
نور صالح محمد غريب الجسار
عين شمس
الهندسة
1721
نور عبدالعزيز خالد مال الله
الاسكندرية
طب الأسنان
1722
نور فيصل عيسى علي حاجيه دشتي
القاهرة
طب الأسنان
1723
نور يوسف صالح ناصر الحداد
حلوان
التجارة
1724
نورا حسن حمود العواد
كفر الشيخ
تربية رياضيه / بنات
1725
نورا فهد بدر راشد العويشير
الاسكندرية
طب الأسنان
1726
نورا وليد عبدالهادي صنوين
عين شمس
طب الأسنان
1727
نورة جابر راشد جابر فرحان
القاهرة
الحقوق
1728
نورة عوض عبدالله الحربي
الاسكندرية
الصيدلة
1729
نوره احمد ظاهر حمدان الفضلى
المنصورة
الحقوق
1730
نوره جابر محمد ناصر العنزي
عين شمس
الحقوق
1731
نوره راشد سليمان الصيخان
القاهرة
طب الأسنان
1732
نوره زعيزع سليم صالح العنزي
حلوان
تربية رياضيه / بنات
1733
نوره سالم علي الوهيب
الزقازيق
رياضيه بنات
1734
نوره فرزان فارس مبارك القحطانى
اسوان
الحقوق
1735
نوره مشعل سعد فهد النبهان
عين شمس
الطب
1736
نوره مشعل محمد عبيد بوحواس المطيري
القاهرة
الحقوق
1737
نوف عصام حمد الصباح
القاهرة
التجارة
1738
نوفه عواد صحن عساف
عين شمس
الحقوق
1739
هاجر الحميدي متعب عوض الجميلي الحربي
بنها
التربية النوعية
1740
هاجر سعود نوران عباد عباد الرشيدى
كفر الشيخ
التجارة
1741
هاجر عبدالرحمن على جابر سهيل المطيري
الاسكندرية
طب الأسنان
1742
هاجر فاضل غضبان عبدالرسول القلاف
حلوان
الحقوق
1743
هبه محمد سعد مرزوق العازمي
عين شمس
الحقوق
1744
هبه محمد هزاع حمد العنزي
الأسكندرية
الطب
1745
هدى سليمان على خلف الهاملي
القاهرة
الصيدلة
1746
هديل سامي مساعد عبدالرحمن البناي
الزقازيق
التربية
1747
هذال فهد هذال محمد الهاجري
المنيا
دار العلوم
1748
هلال نايف سلطان محمد الفضلي
الزقازيق
التجارة / دبلوم فني
1749
هنوف سعد فهد مشلش محمد الحربي
بنها
التربية
1750
هيا جابر شريف الخالدي
حلوان
الخدمة الاجتماعية
1751
هيا عادل يوسف الدلامه
الاسكندرية
الصيدلة
1752
هيا عيد محمد العجمي
السادات
تربية رياضيه / بنات
1753
هيا فيصل صالح خليفه محمد الجمعه الجيماز
عين شمس
التجارة
1754
وفاء رشيد حمود مفضى مربد الشمرى
عين شمس
الآداب
1755
ولدان محمد ناصر القحطاني
عين شمس
الحقوق
1756
وليد خالد سالم رفيد العلاطي
طنطا
الهندسة
1757
وليد خالد شريف الخالدي
الاسكندرية
الهندسة
1758
وليد سالم صقر محمد المري
اسوان
الحقوق
1759
وليد عايد مسير الشمري
القاهرة
دار العلوم
1760
وليد على عطيه جبر جدوع المهينى الشمرى
عين شمس
الحقوق
1761
وليد نمش قبلان الشمري
حلوان
الحقوق
1762
ياسمين قاسم محمد دشتي
المنصورة
الآداب
1763
يعقوب عبدالله يعقوب عبدالله الشطى
حلوان
الحقوق
1764
يعقوب يوسف شريف جوده
الأسكندرية
الطب
1765
يمنى محمد سعد سلمان العدوانى
بني سويف
طب الأسنان
1766
يوسف احمد حمود مبارك الفنيني
السادات
التربية
1767
يوسف احمد صالح العنزي
الاسكندرية
طب الأسنان
1768
يوسف اسامة محمد بوجبارة
المنصورة
الهندسة
1769
يوسف ايمن عبدالعزيز حمادى
القاهرة
الطب
1770
يوسف بدر عبدالرحمن الجمعة
المنيا
طب الأسنان
1771
يوسف جمال ابراهيم حسن القعود
القاهرة
الطب
1772
يوسف خالد عبدالله الشمري
السادات
تربية رياضية بنين
1773
يوسف سالم فارع مطر المطيري
الاسكندرية
طب الأسنان
1774
يوسف سعد بعيجان العتيبي
عين شمس
الصيدلة
1775
يوسف سعد عيد الدهام
طنطا
التجارة
1776
يوسف سعيد عتيق جزاع ثابت العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
1777
يوسف سلمان خنيفس سالم رونان العنتري
عين شمس
الحقوق
1778
يوسف صباح محمد الشيرازي
السادات
تربية رياضية بنين
1779
يوسف عادل عبدالرضا عبدالله القطان
بنها
هندسة شبرا
1780
يوسف عايض رجا سالم الوهيده
كفر الشيخ
التجارة
1781
يوسف عباس يوسف الحداد
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1782
يوسف عبدالله محمد شمس الدين عبدالرحمن الملا
المنوفية
التجارة
1783
يوسف عشق علي المطيري
طنطا
الآداب
1784
يوسف على رشيد رويشد الرشيدى
الزقازيق
تربية رياضية بنين
1785
يوسف علي حسين الشمري
السادات
تربية رياضية بنين
1786
يوسف علي حيدر علي محمد المحميد
القاهرة
الحقوق
1787
يوسف عويض غالب سمير عايض
السادات
تربية رياضية بنين
1788
يوسف غانم حاشوش خزعل الخالدي
عين شمس
الحقوق
1789
يوسف فاضل محمد علي
حلوان
تربية رياضية بنين
1790
يوسف فالح سحلى محسن طرجم العازمى
الزقازيق
التجارة
1791
يوسف فالح علي الطويل الرشيدي
القاهرة
دار العلوم
1792
يوسف فراج صليوخ فراج العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
1793
يوسف فلاح عبدالرحمن عبدالوهاب محمد حسين معرفي
المنصورة
طب الأسنان
1794
يوسف فلاح عواض شعيب العنزي
السادات
تربية رياضية بنين
1795
يوسف فؤاد هاشم عبدالرحمن البدر
المنصورة
الحقوق
1796
يوسف فيصل حسن محمد الباذر
الاسماعيلية
تربيه شعبة تربية فنيه
1797
يوسف مانع حسين بخيت العجمي
السادات
تربية رياضية بنين
1798
يوسف محمد براك الشلاش
طنطا
التجارة
1799
يوسف محمد شباب البطاح
الزقازيق
الآداب
1800
يوسف محمد عايض هوشان سهل الديحاني
كفر الشيخ
التجارة
1801
يوسف مخلف مسير الديحانى
الزقازيق
الآداب
1802
يوسف مرزوق نجم الشمري
السادات
تربية رياضية بنين
1803
يوسف مروان عبدالعزيز محمد القطان
القاهرة
طب الأسنان
1804
يوسف مساعد صالح النبهان الشمري
القاهرة
الطب
1805
يوسف مسلم العازمي
السادات
تربية رياضية بنين
1806
يوسف مناحي فهبد المطيري
حلوان
الحقوق
1807
يوسف ناصر على محمد ناصر القميزان
عين شمس
الحقوق
1808
يوسف نبيل حميد الخياط
عين شمس
الحقوق
1809
يوسف نزال حصيني الراجحي
المنيا
طب الأسنان
1810
يوسف نواف مزيد محمد الديحاني
السادات
تربية رياضية بنين
1811
يوسف ياسر قاسم قمبر محمد علي حسين
الاسكندرية
تربية رياضية بنين
1812
يوسف يعقوب يوسف الشطي
الزقازيق
تربية رياضية بنين