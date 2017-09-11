1

ابرار عايش صالح عايش الرشيدى

الاسكندرية

التجارة

2

ابراهيم حامد مطني مطلق

القاهرة

الحقوق

3

ابراهيم خالد يوسف مرشد الشمري

القاهرة

التجارة

4

ابراهيم خليل محمد سليمان الوادى

المنصورة

الحقوق

5

ابراهيم سلمان هزاع مرزوق الديحانى

المنيا

طب الأسنان

6

ابراهيم طلال عبيد سلوم محمد الشمرى

بنها

هندسة شبرا

7

ابراهيم غازى حروش مسفر نشاط العتيبي

السادات

تربية رياضية بنين

8

ابراهيم غصين هادى الدوسرى

جنوب الوادي

الحقوق

9

ابراهيم فهد حمود عايد الرشيدي

كفر الشيخ

التجارة

10

ابراهيم فهد عجيل الضفيري

عين شمس

طب الأسنان

11

ابراهيم محمد عبدالله دهش العتيبى

الزقازيق

التجارة

12

ابراهيم مشعل جدعان الشمري

الزقازيق

الآداب

13

ابراهيم مفلح عطاالله الصليلي

السادات

تربية رياضية بنين

14

احمد ابراهيم احمد يتيم

الاسكندرية

الآداب

15

احمد اسامه احمد السنين

القاهرة

طب الأسنان

16

احمد اسامه شريف الصديقي

الاسكندرية

طب الأسنان

17

احمد اسماعيل رمضان اسماعيل العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

18

احمد الحميدي سالم طامي المطيري

عين شمس

الحقوق

19

احمد ايمن احمد العربيد

عين شمس

الحقوق

20

احمد باسم عبدالوهاب غلوم سند

حلوان

الحقوق

21

احمد بدر احمد السعد الشريدة

المنصورة

الحقوق

22

احمد بدر سحاب المويزري

حلوان

الحقوق

23

احمد جمال احمد جاسم الهاشل

حلوان

الحقوق

24

احمد جهيم زويد مزيد المطيري

بني سويف

تربية رياضية بنين

25

احمد حسن عطيه محمد الشمري

بنها

هندسة شبرا

26

احمد حسيان ثامر عتيق عبيد العتيبي

كفر الشيخ

التجارة

27

احمد حمد صخى عذافه العنزى

جنوب الوادي

الحقوق

28

احمد حمد فهد الجويعد

حلوان

الحقوق

29

احمد حمود مجبل عبدالله الصويلح

بنها

هندسة شبرا

30

احمد حمود محمد المطيري

المنصورة

الحقوق

31

احمد حميدى عبدالله مزعل عواد العتيبى

اسوان

الحقوق

32

احمد خالد حنيتم شبيرم العازمى

المنصورة

الحقوق

33

احمد خالد راشد الرشيد

حلوان

الحقوق

34

احمد خالد محمد خلف حمد عبود العنزى

القاهرة

الحقوق

35

احمد خلف عيد محمد العنزى

السادات

تربية رياضية بنين

36

احمد راشد اجفين الفضلى

بنها

هندسة شبرا

37

احمد زبن ادليم مرزوق العازمى

اسوان

الحقوق

38

احمد زيد عواد المطيرى

بنها

هندسة شبرا

39

احمد سالم خالد العازمي

عين شمس

الحقوق

40

احمد سعد فهد براك مطلق المحجان

بنها

هندسة شبرا

41

احمد سعد ناصر سعد العجمى

الاسكندرية

طب الأسنان

42

احمد سعود مدلول العنزى

جنوب الوادي

تربية رياضية بنين

43

احمد عادل عبدالهادي العميره

بنها

هندسة شبرا

44

احمد عادل مسلم الهديه

جنوب الوادي

الحقوق

45

احمد عايد زياد السربل

السادات

تربية رياضية بنين

46

احمد عايد فالح عايد فلاح السبيعي

طنطا

الآداب

47

احمد عبيد دهيسان الجويسري

حلوان

الحقوق

48

احمد عجران شنيف العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

49

احمد عقاب سعود علوى الشمرى

القاهرة

دار العلوم

50

احمد فالح سحلى محسن طرجم العازمى

السادات

تربية رياضية بنين

51

احمد فرحان محمد اكنيفد عوض اكنيفد

طنطا

طب الأسنان

52

احمد فهد حيال عبدالله الخالدى

الزقازيق

الآداب

53

احمد فهيد فالح فهيد العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

54

احمد كمال مرزه رضا على

حلوان

الحقوق

55

احمد محمد عبيد العنزى

قنا

الهندسة

56

احمد مخلف مضحي مفلح العنزي

طنطا

طب الأسنان

57

احمد مطلق غافل العنزي

كفر الشيخ

التجارة

58

احمد معدي ثامر العتيبي

الزقازيق

تربية رياضية بنين

59

احمد مفرج فراج الهاجري

عين شمس

الحقوق

60

احمد مفلح فقعان راشد عوينان العازمى

الزقازيق

الآداب

61

احمد مناحى حزام طويرش جدوع السعيدى

السادات

تربية رياضية بنين

62

احمد مهدي محمد مهدي البلوشي

السادات

تربية رياضية بنين

63

احمد موسى معني عواض رافد الرشيدي

اسيوط

طب الأسنان

64

احمد ناصر خلف سيف

المنصورة

الحقوق

65

احمد نواف حمود فهد

السادات

تربية رياضية بنين

66

احمد نورى عبدالله عبدالرسول نورى ماجكى

بنها

هندسة شبرا

67

احمد هديان جزاع الصليلى

جنوب الوادي

الحقوق

68

احمد وليد فهد عبدالرحمن سلمان المضاحكه

السادات

تربية رياضية بنين

69

اسامة خالد عوض الدويخ

حلوان

الحقوق

70

اسراء سامى عبدالرزاق سليمان السجاوى

الاسكندرية

الطب

71

اسراء عامر على حسن عبدالله النعيمى

الاسكندرية

الحقوق

72

اسراء محمود جاسم احمد سلمان

حلوان

التجارة

73

اسرار خالد مخلد المطيري

المنصورة

الحقوق

74

اسرار نهار مطلق عبدالله المطيري

المنيا

الآداب

75

اسماء درويش علي المنصوري

الزقازيق

التجارة / دبلوم فني

76

اسماعيل عادل اسماعيل عبدالكريم الانصاري

جنوب الوادي

طب الأسنان

77

اسيل حسن شداد شنات

القاهرة

الحقوق

78

اصايل على محمد الفندي

حلوان

الحقوق

79

افراح حميد هران محارب العنزي

السادات

تربية رياضيه / بنات

80

الاء ابراهيم عبدالعزيز الحويس

القاهرة

طب الأسنان

81

الادهم هلال سعدون ناصى مبارك المطيري

الزقازيق

الآداب

82

البتول علي حسين جاسم احمد الوزان

الاسكندرية

رياض اطفال

83

الجازي شبيب شريد راشد المطيرى

السادات

تربية رياضيه / بنات

84

الجوهره فهد عبيد العجمي

الزقازيق

رياضيه بنات

85

الحسن علي اسد محمود حسين

الاسكندرية

طب الأسنان

86

الزين اوس يعقوب الخلفان

القاهرة

الهندسة

87

الطاف مريف صالح على سعيد البذالى

القاهرة

الآداب

88

العنود حسن حمود العواد

بنها

التربية النوعية

89

العنود حسن سعد حباب مبارك الدوسري

القاهرة

الحقوق

90

الهنوف فرحان نبهان جديع الضفيري

القاهرة

الحاسبات والمعلومات

91

اماني ناصر فهد ناصر مطلق المطيري

القاهرة

الحقوق

92

امل احمد عبدالله المحورفى

الزقازيق

التجارة / دبلوم فني

93

اميره عبدالعزيز جار الله مرزوق الشريفى

القاهرة

الحقوق

94

انتصار عبدالرحمن الدخيل المحطب

طنطا

الآداب

95

انس مانع حسين بخيت العجمى

السادات

تربية رياضية بنين

96

انفال عبدالله سالم محمد مهدى

السادات

التربية

97

انفال فالح محمد مطلق الصانع

الاسكندرية

طب الأسنان

98

انفال فيحان علي الديحاني

عين شمس

الحقوق / دبلوم فني

99

انوار عبدالحكيم محمدعبدالله العبدالحافظ

القاهرة

رياض اطفال

100

انوار مشعل على احمد عيد الرمضان الهاجرى

القاهرة

الطب

101

انور مجبل شقير مرزوق عوض الديحاني

الزقازيق

الآداب

102

انور نورى نصار عزران بطى

المنوفية

التجارة

103

ايمان صالح مرجان ريحان

القاهرة

العلوم

104

ايمان يوسف عبداللطيف الخترش

القاهرة

دار العلوم

105

ايه عبدالحميد المسباح

اسوان

الحقوق

106

ايوب عبدالعزيز سعود على الرشيدى

الزقازيق

الآداب

107

ايوب فيصل احمد حافظ الفيلكاوي

السادات

تربية رياضية بنين

108

إبراهيم مزعل دغمي عويض الرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

109

أحمد جابر هطيل معتق الحربش العنزي

جنوب الوادي

الحقوق

110

أحمد جلال أحمد حميد حبيب حسين الصفار

الاسكندرية

الحقوق

111

أحمد عبيد شحاذه عبيد سيف

القاهرة

الحقوق

112

أحمد فالح دغيمان الخشاب

المنصورة

الحقوق

113

أحمد هادي حمود راضي عفات

عين شمس

طب الأسنان

114

أديبه سعد ذياب سعيد العلاطى

الاسكندرية

طب الأسنان

115

أريج مبارك خادم بخيت

القاهرة

العلوم

116

أسامة منصور حاكم الشمري

السادات

تربية رياضية بنين

117

أسيل محمد عاطف العجمى

حلوان

الحقوق

118

أسيل منصور ثجيل ناصر حسين

القاهرة

العلاج الطبيعي

119

أماني ابراهيم شاهين حسين محمد الشاهين

القاهرة

طب الأسنان

120

أمل عايد جياد ثامر الشمري

عين شمس

الحقوق

121

أمل علي عجيل الشمري

كفر الشيخ

التجارة

122

أميرة باسم حمد خلف عبدالله العدواني

اسوان

الحقوق

123

أميرة جويل محمد سفر محمد عبدالهادي

القاهرة

الحقوق

124

أمينة جابر سبتي جابر محمد

الزقازيق

التجارة

125

أنس مانع حسين بخيت العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

126

أنوار محمد ملفي المطيري

الزقازيق

التربية

127

آمنه سليمان مسيعيد رغيلان

القاهرة

الطب

128

باتل هادى فهد بوتيل جامع الرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

129

باسل خالد فهيد الرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

130

باسل مبارك علي السهلي

الاسكندرية

طب الأسنان

131

بتله فلاح فالح خميس العازمى

بنها

التربية النوعية

132

بتول غازي فيصل رميض

عين شمس

التربية

133

بداح رصد فهد بداح العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

134

بداح عبدالله بداح المطيري

القاهرة

الحقوق

135

بدر احمد خزيم علي الخزيم

حلوان

تربية رياضية بنين

136

بدر ثامر بشير مطلق الشمري

القاهرة

الحقوق

137

بدر حامد البيد ماجد بشير العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

138

بدر حمود عبدالله العتيبي

السادات

تربية رياضية بنين

139

بدر خالد حمود سليمان فرحان الشمرى

السادات

تربية رياضية بنين

140

بدر رحيم حمود الشمري

اسوان

الحقوق

141

بدر سالم عيد بداح خليف العازمي

بنها

هندسة شبرا

142

بدر سعد مبارك الاسود العازمى

الاسكندرية

طب الأسنان

143

بدر سعود عوض العنزى

المنصورة

الحقوق

144

بدر صنهات سرهيد ماجد سرهيد المطيري

المنيا

الحقوق

145

بدر عبدالجادر بدر نادر كرم

الاسكندرية

طب الأسنان

146

بدر عبدالمحسن ابراهيم الاستاد

الزقازيق

التجارة

147

بدر عبيد مطر العنزي

المنوفية

التجارة

148

بدر على معلث عوض الرشيدى

بنها

هندسة شبرا

149

بدر علي أحمد جعفر شامرادي

حلوان

تربية رياضية بنين

150

بدر فلاح صانوت فهيد العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

151

بدر فلاح فاطم غالب جزران الدبحاني المطيري

اسوان

الحقوق

152

بدر لافي محمد مفرح ضافي المطيري

بني سويف

التجارة

153

بدر مبارك الهاده ثعيان البغيلى الرشيدى

الاسكندرية

الحقوق

154

بدر مبارك دليم المطيري

عين شمس

طب الأسنان

155

بدر محمد حميد العنزي

القاهرة

الحقوق

156

بدر محمد عبدالمجيد دشتى

حلوان

تربية رياضية بنين

157

بدر محمد عيسى عبدالله البلوشي

الزقازيق

التجارة / دبلوم فني

158

بدر مخلف شبيب طلال جهبل المطيري

الزقازيق

الآداب

159

بدر مدعث لفته الضفيرى

الاسكندرية

طب الأسنان

160

بدر مزلوه نزال سالم الظفيري

حلوان

الحقوق

161

بدر مساعد مفرج هزاع غنيم العدواني

طنطا

التجارة

162

بدر مصلط حسين المطيري

دمنهور

التجارة

163

بدر ناصر عبدالحسين الاشوك

بنها

هندسة شبرا

164

بدر ناصر عبدالعزيز البناي

بنها

التربية

165

بدر ناصر مبارك علي عبيد السمحان الهاجري

القاهرة

الحقوق

166

بدر ناصر مبارك مجبل ناصر العازمى

بنها

هندسة شبرا

167

بدر ناصر يعقوب يوسف عبدالله العبدالهادي

الاسكندرية

طب الأسنان

168

بدر ندى جبيران شريد ملفي الديحاني

المنصورة

الحقوق

169

بدر هزاع بدر فزع

القاهرة

العلاج الطبيعي

170

بدر هزاع شداد هليل بداح المطيرى

جنوب الوادي

تربية الغردقة

171

بدرية حمود عبدالرحمن محمد

المنوفية

التجارة / دبلوم فني

172

بدريه مساعد عبيد المجرن

بنها

التربية النوعية

173

بدور مفرح خلف نهار محيسن الحسيني

عين شمس

الحقوق

174

براك احمد محمد عبدالرحيم عبدالله

السادات

تربية رياضية بنين

175

براك بدر براك سعد العازمى

اسوان

الحقوق

176

براك عبدالهادي راشد الشلاحي

السادات

تربية رياضية بنين

177

براك فراج مفرج المطيرى

الزقازيق

الآداب

178

بركه حمدان منور الشمري

بنها

هندسة شبرا

179

بسام حسن زيد المطيري

بنها

الهندسة

180

بشار عبدالله مرضي الشمري

السادات

تربية رياضية بنين

181

بشاير راكان خلف هدلان

القاهرة

الطب

182

بشاير صباح عبدالرزاق عبدالله محمد المنصوري

الاسكندرية

طب الأسنان

183

بشاير محمد غلفيص العجمي

الاسكندرية

طب الأسنان

184

بشر صالح مناحي حصين جبر السبيعي

بنها

هندسة شبرا

185

بندر انور فيصل العتيبي

بنها

هندسة شبرا

186

بندر اورنس مفرح فرحان الرشيدى

الاسكندرية

الحقوق

187

بندر بدر عبدالله العازمي

بني سويف

طب الأسنان

188

بندر بدر عبدالله فهد المرد

المنوفية

الآداب

189

بندر جابرهنداس ثاني السعيدي

القاهرة

الهندسة

190

بندر سعد عبدالله كاظم المنصور

السادات

تربية رياضية بنين

191

بندر سعود ارشيد القفيدى الرشيدى

الزقازيق

الآداب

192

بندر عبدالله جديد العنزي

الزقازيق

الآداب

193

بندر عبدالمحسن مبارك العازمي

القاهرة

الحقوق

194

بندر فالح ردعان العازمى

بنها

الهندسة

195

بندر محمد سعود المطيري

بنها

هندسة شبرا

196

بندر محمد شلاش شديد العازمي

المنصورة

الحقوق

197

بندر مرعى عبيد عزيز مطيخ الشمرى

الزقازيق

التجارة

198

بندر ناصر مناور العازمى

السادات

تربية رياضية بنين

199

بيهان موسى حسين محمد الشمرى

الاسكندرية

الحقوق

200

تركى سعد تركى عشوان العنزى

القاهرة

العلاج الطبيعي

201

تركى عيد فلاح راضى الشريف

اسوان

الحقوق

202

تركى فهد عواد مبارك مطلق العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

203

تركى فؤاد فايد فؤاد الرشيدي

اسوان

الحقوق / دبلوم فني

204

تركى ناصر سلطان المطيرى

المنيا

الحقوق

205

تركي سعد مشعان قبلان العتيبي

السادات

تربية رياضية بنين

206

تركي سلطان متعب مناحي

القاهرة

الحقوق

207

تركي عبدالعزيز سعد نور فاتن المطيري

الزقازيق

الآداب

208

تركي عبداللطيف نزال البذالي

المنصورة

الحقوق

209

تركي فلاح فيحان المطيري

جنوب الوادي

تربية رياضية بنين

210

تركي محمد سالم كروز محسن العجمي

حلوان

الحقوق

211

تركي مشعل منور ضاحي العايض مطر المطيري

بنها

هندسة شبرا

212

تركي مناور عوض المطيري

طنطا

تربية رياضية بنين

213

تركي نايف مطلق العتيبي

بنها

هندسة شبرا

214

تهانى علوان مرزوق الشمرى

المنصورة

الحقوق

215

تهانى متعب خلف الفجى

القاهرة

التجارة / دبلوم فني

216

ثابت محمد عتيق الصليلي

السادات

تربية رياضية بنين

217

ثامر الحميدى شقير تركى الشمرى

المنصورة

الحقوق

218

ثامر بدر مطلق المطيرى

بني سويف

التجارة / دبلوم فني

219

ثامر ذياب فهيد معيض ذيا ب سيف المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

220

ثامر طليحي ذياب الشمري

اسوان

الحقوق

221

ثامر محسن هندي شيحان العنزي

الزقازيق

التجارة

222

ثامر محمد شفاقه العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

223

ثامر نافع تنوش عشوى سلمان العنزى

الزقازيق

تربية رياضية بنين

224

ثاني جابر هنداس ثاني السعيدي

القاهرة

الهندسة

225

ثنيان سعود خلف نزال الشمري

طنطا

التجارة

226

جابر فهد هايف

عين شمس

الحقوق

227

جاسم باسل جاسم محمد الحجي

الاسكندرية

الحقوق

228

جاسم محمد عايض مصارع العنزي

حلوان

تربية فنيه بالزمالك

229

جاسم محمد عباس عبدالله جرخى

بنها

هندسة شبرا

230

جاسم محمد عبدالرحيم امير

السادات

تربية رياضية بنين

231

جاسم وليد جاسم محمد المانع

السادات

تربية رياضية بنين

232

جاسم يوسف راشد عبدالله الغنام

السادات

تربية رياضية بنين

233

جراح احمد عبدالمحسن عبدالكريم التويجري

القاهرة

الحقوق

234

جراح حسن على حسن النعيمي

بنها

هندسة شبرا

235

جراح فيصل عبدالرحمن عامر البيدان

القاهرة

الطب

236

جراح لافي غلاب المطيري

اسوان

الحقوق

237

جراح مبارك طاهر واوان ضيدان الشمرى

عين شمس

الحقوق

238

جزاع فهد هزاع سعد المطيري

كفر الشيخ

التجارة

239

جمال فهيد حمدان الهبيده

السادات

تربية رياضية بنين

240

جمانة جاسم محمد حاجيه عبدالله

حلوان

التجارة

241

جمانه عبدالرحيم عبدالهادي محمد

السادات

تربية رياضيه / بنات

242

جمعان مبارك جمعان ابراهيم العيباني

قنا

الهندسة

243

جمعان يوسف جمعان الدويله

المنيا

دار العلوم

244

جميلة ثامر عبدالله الراجحى

السادات

تربية رياضيه / بنات

245

جوزاء فهد عوض محسن العميري

القاهرة

الحقوق

246

جوزه عضيب راشد الهاجري

بنها

التربية النوعية

247

حاتم عبدالله محيا عمر زبن الرشيدي

القاهرة

الحقوق

248

حامد عبدالهادي راشد براك العواجي الشلاحي

الاسكندرية

الحقوق

249

حامد مزيد حمود الرويعي

اسوان

الحقوق

250

حباري فرحان حمد محمد فرحان العنزي

الاسكندرية

طب الأسنان

251

حبيب راشد حبيب راشد عبدالله المطيري

الاسكندرية

الحقوق

252

حبيب فلاح ادليان الماجدي

اسوان

الحقوق / دبلوم فني

253

حجاب بدر حجاب جويعد

المنصورة

الحقوق

254

حسن جواد عبدالرضا الوزان

القاهرة

الحقوق

255

حسن سلطان حسن سلطان

المنصورة

الحقوق

256

حسن شعبان عباس غلوم

عين شمس

الحقوق

257

حسن عادل مهنا الحربي

الاسكندرية

طب الأسنان

258

حسن محمد حسن محمد العجمى

عين شمس

الحقوق

259

حسن محمد على حسين محمد الحداد

بنها

هندسة شبرا

260

حسن منصور حسن العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

261

حسن يوسف عبدالله العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

262

حسين ابداح فالح الدوسري

السادات

التربية

263

حسين احمد محمد دريميح سعد المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

264

حسين جابر حسن العجمي

الزقازيق

التجارة

265

حسين جابر عبدالرضا

الاسكندرية

طب الأسنان

266

حسين جاسم احمد حسن الكنكونى

السادات

التربية

267

حسين جمال رجا العنزي

القاهرة

الطب

268

حسين حامد فيصل جنديل

الزقازيق

الآداب

269

حسين خالد حسن فهد العريفي

القاهرة

دار العلوم

270

حسين ذياب داخل العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

271

حسين سالم مطنى دحام الفضلى

الزقازيق

تربية رياضية بنين

272

حسين سفاح محمد الشمري

الزقازيق

التربية

273

حسين طارق محمد الرشيدى

المنصورة

الحقوق

274

حسين عبدالله حسين عبدالهادى العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

275

حسين عبدالله محمد على جمعه

القاهرة

الطب

276

حسين عبدالمحسن حسين عبدالرحيم الصفار

السادات

تربية رياضية بنين

277

حسين عبدالهادي حسن جضيع الظفيري

الزقازيق

الطب

278

حسين علي حسين علي محمد الجريب

المنيا

طب الأسنان

279

حسين علي عباس علي

السادات

تربية رياضية بنين

280

حسين عماش محمد الشمري

الزقازيق

تربية رياضية بنين

281

حسين عوض سعود الحربي

السادات

تربية رياضية بنين

282

حسين عيد محمد فلاح العجمي

بنها

هندسة شبرا

283

حسين قاسم على ميرزا

دمنهور

التجارة

284

حسين مبارك حسين الشطي

عين شمس

الطب

285

حسين محمد حسين العسعوسي

حلوان

تربية رياضية بنين

286

حسين محمد عبدالرسول حسن

الزقازيق

تربية رياضية بنين

287

حسين محمد عبدالوهاب خليفة المسلم

حلوان

الحقوق

288

حسين محمد معيض راشد هادي العجمي

القاهرة

الحقوق

289

حسين ناصر محمد الحرز

الزقازيق

التجارة

290

حسين نوري حسين السلامه الفضلي

القاهرة

الحقوق

291

حسين ياسر ختلان الودعاني

القاهرة

العلوم

292

حسين يوسف عبدالحسين محمد ابراهيم

الزقازيق

تربية رياضية بنين

293

حصة سعد صباح العصفور

السادات

تربية رياضيه / بنات

294

حصة فلاح مقحم العتيبي

القاهرة

الحقوق

295

حصه عويد ابراهيم الزايد

بنها

الحاسبات والمعلومات

296

حصه مزعل محمد المطيري

القاهرة

الهندسة

297

حصه مسفر مبارك العجمي

عين شمس

الحقوق

298

حماد سعدون حماد العتيبي

جنوب الوادي

الحقوق

299

حمد احمد عداى رجا وسمى

بنها

الطب

300

حمد بدر محمد سوباط ظاهر الفضلي

السادات

تربية رياضية بنين

301

حمد ثميل خميس العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

302

حمد جاسم محمد الفضلي

اسوان

الحقوق

303

حمد حسن صالح حسن محمد العجمي

حلوان

الحقوق

304

حمد حضرم شلهوب بن حضرم

كفر الشيخ

التجارة

305

حمد خالد حابس المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

306

حمد خالد حمد على حمد الشدوخى

القاهرة

الحقوق

307

حمد خالد حمود سليمان فرحان الشمرى

بنها

الطب

308

حمد خالد حمود فايد العدوانى

بنها

التربية النوعية

309

حمد خالد مسلم ثانى الوهيده

اسوان

الحقوق

310

حمد خليفة راشد الختلان

السادات

تربية رياضية بنين

311

حمد زبن حمد محمد الرشيدى

عين شمس

طب الأسنان

312

حمد سالم مبارك الشقير

حلوان

الحقوق

313

حمد سعد محمد مسلم السبيعى

اسوان

الحقوق

314

حمد شبيب حمد الزعبي

الزقازيق

التجارة

315

حمد صالح علي الغريب العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

316

حمد ضيدان عواد حالوب الخالدى

الاسكندرية

طب الأسنان

317

حمد عبدالله على عبدالله الخميس

بنها

هندسة شبرا / دبلوم فنى

318

حمد عبدالهادي ناصر الهاجري

المنصورة

الحقوق

319

حمد على حمد العازمى

اسوان

الحقوق

320

حمد عماش حمد العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

321

حمد محمد سيف المدعج

القاهرة

الحقوق

322

حمد محمد عبدالواحد الفليكاوي

عين شمس

الحقوق

323

حمد محمد فهيد المري

السادات

تربية رياضية بنين

324

حمد مشعل لافي شلال المطيري

حلوان

الحقوق

325

حمد مشعل ناصر راشد السعيدي

الاسكندرية

طب الأسنان

326

حمد ناصر بدر الرفاعى

عين شمس

الحقوق

327

حمد ناصر حمد محمد العجمي

بنها

هندسة شبرا

328

حمود ابراهيم محمد الحمود

المنصورة

الحقوق

329

حمود احمد جمعه الكعاك

السادات

تربية رياضية بنين

330

حمود احمد عبدالله على عبدالله

جنوب الوادي

الحقوق

331

حمود حمدى محده مطلق عالى المطيري

كفر الشيخ

التجارة

332

حمود خالد حمود الشمري

بنها

الهندسة

333

حمود سعود حمود مفرح سعيد العازمي

عين شمس

الحقوق

334

حمود عبدالله حمود دمخ المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

335

حمود فهيد رفاعي مناور هضيبان العازمي

القاهرة

الحقوق

336

حمود محمد حمود ثامر العجمي

حلوان

الحقوق

337

حمود مطر جعدان نعيس العتيبي

حلوان

الحقوق

338

حمود نايف بليبص سالم البذالي

عين شمس

الحقوق

339

حنان خالد عوض المطيري

السادات

التربية

340

حنان علي سويد العازمي

السادات

تربية شعبه طفوله

341

حنان فايز صالح الرفدي

الاسكندرية

طب الأسنان

342

حوراء عبدالرحيم حبيب عريان

الاسكندرية

الطب

343

حوراء فيصل عيسي الحداد

عين شمس

الحقوق / دبلوم فني

344

خالد ابجاد بدر بن ابجاد بن منير المطيري

الاسكندرية

الهندسة

345

خالد احمد سعد حميد البحيرى

اسوان

الحقوق

346

خالد ادعيرم عبدالله العجمي

الزقازيق

التجارة

347

خالد أحمد عباس الرئيس

القاهرة

الحقوق

348

خالد بداح فرج ذياب الهاجرى

القاهرة

دار العلوم

349

خالد بن عواد بن محمد جلقام حمدان العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

350

خالد ثنيان فراج الشمري

المنصورة

الحقوق

351

خالد جابر علي الموسي

عين شمس

الحقوق

352

خالد جاسم محمد فهد الحماد

القاهرة

الطب

353

خالد جمال محمد سريع عبدالرحمن السريع

الزقازيق

التجارة

354

خالد حسن قبلان مصبح العنزى

المنصورة

الحقوق

355

خالد حمد فرحان حمد براك العازمى

بنها

هندسة شبرا

356

خالد راشد عبدالكريم المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

357

خالد سالم دودان عبدالله

الاسكندرية

الحقوق

358

خالد سالم مونس البذالي

السادات

تربية رياضية بنين

359

خالد سعد محمد العجمي

عين شمس

الحقوق

360

خالد سعد مشجر فرحان دلبوح السعيدي

بنها

هندسة شبرا

361

خالد سعيد محمد سعيد الرشيدى

بنها

هندسة شبرا

362

خالد سلمان مبارك العصيمي

سوهاج

الآداب

363

خالد سليمان محمد الحمد السعيدان

المنصورة

الحقوق

364

خالد شلال ضيدان سمير سالم الشمرى

بنها

هندسة شبرا

365

خالد صباح ترف فجرى

عين شمس

الحقوق

366

خالد طلال عايد المطيري

عين شمس

الحقوق

367

خالد عبدالعزيز إبراهيم أحمد سليمان أحمد الفيلكاوى

القاهرة

الهندسة

368

خالد عبدالعزيز سعود العبدلي

السادات

تربية رياضية بنين

369

خالد عبدالله رسام الهاجري

الفيوم

الطب

370

خالد عبدالله صياح العجمي

القاهرة

الحقوق

371

خالد عبدالهادي عيد حنيان الرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

372

خالد عبدالهادي مبارك سعد الزعبي

القاهرة

الحقوق

373

خالد عبيد ظاهر عبيد العازمي

بنها

التربية

374

خالد عجب شريان الدوسرى

جنوب الوادي

الحقوق

375

خالد على دغمان العازمى

حلوان

الحقوق

376

خالد عيد خالد زامل العازمى

كفر الشيخ

التجارة

377

خالد عيد رخيص عيد المطيري

طنطا

التجارة

378

خالد عيد زيد المطيري

عين شمس

الحقوق

379

خالد عيد عبدالله فهد العازمى

بنها

هندسة شبرا

380

خالد غايب خالد العازمى

السادات

تربية رياضية بنين

381

خالد فالح نجم سرحان

بنها

التمريض

382

خالد فرحان مخلف محمد

بنها

هندسة شبرا

383

خالد فلاح بدر فلاح العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

384

خالد فهد سعد سيف حمد المحينى العنزى

الزقازيق

الآداب

385

خالد فهد طلق العازمى

كفر الشيخ

التجارة

386

خالد فهيد فلاح حمود غشام العازمى

بنها

هندسة شبرا

387

خالد فهيد محمد حجاب العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

388

خالد فوزي بندر بدر العتيبي

الاسكندرية

الصيدلة

389

خالد لهاب ناصر محمد سالم ملفى المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

390

خالد مبارك عبدالله المطيرى

السادات

تربية رياضية بنين

391

خالد مبارك عبدالله رشيد الحجيلان العازمى

بنها

هندسة شبرا

392

خالد مبارك مطلق الخالدي

القاهرة

الحقوق

393

خالد محسن سالم دهش محسن العازمى

المنصورة

الحقوق

394

خالد محمد خالد مرزوق الرشيدي

عين شمس

الحقوق

395

خالد محمد سالم بن مطلق

عين شمس

الحقوق

396

خالد محمد عبدالله عنقان العجمي

كفر الشيخ

التجارة

397

خالد محمد علي احفيظ علي العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

398

خالد محمد فالح خالد العازمى

طنطا

تربية رياضية بنين

399

خالد محمد فهد سيف بالود

السادات

تربية رياضية بنين

400

خالد محمد مزيد هاضل المطيرى

القاهرة

الحقوق

401

خالد محمد مفلح مبارك الرشيدي

الزقازيق

الآداب

402

خالد مخلد زايد دغيليب مرزوق المطيري

الاسكندرية

الحقوق

403

خالد مرزوق ماطر مرزوق فهد الملعب العازمى

بنها

هندسة شبرا

404

خالد مرمس رفاعي مناور الهضيبان العازمي

بنها

هندسة شبرا

405

خالد مزعل سميح جحيل الخالدى

القاهرة

الحقوق

406

خالد مسير صباح العدوانى

عين شمس

الحقوق

407

خالد مناور محمد الشمري

السادات

تربية رياضية بنين

408

خالد نواف محمد الخالدي

القاهرة

الطب

409

خالد وليد خالد عيسى عبداللطيف عمر السليم

الزقازيق

تربية رياضية بنين

410

خالد وليد خليل احمد الداود

جنوب الوادي

الحقوق

411

خالد وليد عجيل جبر الفضلي

السادات

تربية رياضية بنين

412

خلف سبيل عوض سليمان الرشيدى

حلوان

الحقوق

413

خلف محمد خلف الشمري

السادات

تربية رياضية بنين

414

خلود حمد انغيمش الشمري

القاهرة

دار العلوم

415

خلود ناصر حمد محمد الدليم الخالدي

حلوان

الحقوق

416

خليفة عبدالله ناهي حسين هزاع

السادات

تربية رياضية بنين

417

خليفه احمد خليفه مبارك الخرينج

السادات

تربية رياضية بنين

418

خليفه عبدالله خليفه سند المطيري

القاهرة

طب الأسنان

419

خليفه ناصر خليفه مثيب الهاجرى

الزقازيق

الآداب

420

خليل خالد خليل العنزي

المنوفية

التجارة

421

خولة هشام محمد عبدالرحمن جحيل

الاسكندرية

طب الأسنان

422

دانا فهد حمد العنزى

الاسكندرية

طب الأسنان

423

دانه باسل محمد سعود البعيجان

القاهرة

الحقوق

424

دانه سعود فرهود محيبس الرميض العتيبي

بنها

هندسة شبرا

425

دانه صلال محمد خشمان محسن الحربي

المنصورة

الحقوق

426

دانه عبدالرحمن حمود عبدالرحمن الصالح المعييف

الاسكندرية

طب الأسنان

427

دانه فايز عبدالله منصور زيد العبدالله

القاهرة

الحقوق

428

دانه محمد حمود سعد ثويمر الرشيدى

حلوان

الحقوق

429

داود عبدالعزيز داود يوسف النصر الله

اسوان

التجارة

430

دررمبارك دخيل العنتري

جنوب الوادي

تربية الغردقة

431

دغش جزاع دغش مناحى فايز المطيرى

السادات

تربية رياضية بنين

432

دلال راشد عجمي العتيبي

السادات

تربية رياضيه / بنات

433

دلال عبدالرحمن عبدالله محمد الشويلان

حلوان

تربية رياضيه / بنات

434

دلال علي جاسر عبدالله

القاهرة

الطب

435

دلال محمود غلوم حسن

القاهرة

طب الأسنان

436

دلال يوسف حسن عبدالله الخضير

القاهرة

الصيدلة

437

دنيا عبدالعزيز عبدالله عبدالله

القاهرة

التجارة

438

ديما صالح ناصر راشد الفضلى

عين شمس

الحقوق

439

ديما مليحان عبدالمحسن سالم فرحان

عين شمس

طب الأسنان

440

ذهيبان سالم صالح العجمي

الاسكندرية

الحقوق

441

راشد احمد عوض العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

442

راشد احمد هجاج مزيد مجبل الجلاوى

كفر الشيخ

التجارة

443

راشد بدر راشد جازع رجا العازمى

كفر الشيخ

التجارة

444

راشد خالد عبدالعزيز بو راشد

عين شمس

الحقوق

445

راشد سالم راشد على المرى

حلوان

الحقوق

446

راشد سالم عامر العجمي

بنها

الهندسة

447

راشد سعد راشد الفضلي

المنوفية

الآداب

448

راشد سليمان ياسين الراشد

المنصورة

الحقوق

449

راشد سند مخلف دابان منزل الديحاني

المنصورة

الحقوق

450

راشد عبدالعزيز راشد ابوقذيلة

السادات

التربية

451

راشد عبدالله راشد عبدالله الحفيتي

عين شمس

الحقوق

452

راشد عبدالله مبارك العجمي

الزقازيق

الآداب

453

راشد عبدالله مرزوق محمد

السادات

تربية رياضية بنين

454

راشد عبدالله نصار الشمري

الزقازيق

التجارة

455

راشد عوض راشد عوض الرشيدي

طنطا

التجارة

456

راشد فهد راشد فهد العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

457

راشد فهد راشد مرزوق رزين العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

458

راشد مزيد هجاج مزيد الجلاوى

كفر الشيخ

التجارة

459

راشد ناصر حميد الحلاق

القاهرة

الطب

460

راشد يوسف راشد يوسف الضويحي

حلوان

الحقوق

461

راضي بدر راضي جفران مجبل

بنها

التربية النوعية

462

راكان حمد محمد عبدالله العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

463

راكان شبيب عبدالهه شبيب شبنان العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

464

ربيع محمد جابر عبدالله محمد العرقان

طنطا

التجارة

465

رجاء خليل عبدالرضا محمد عوض

حلوان

الحقوق

466

رشود على رشود عبدالعزيز الرشود

القاهرة

الحقوق

467

رغد خالد حسن الكندري

عين شمس

طب الأسنان

468

رغيان محمد رغيان العازمي

بنها

الهندسة

469

رفعه سعد هادى الهاجرى

بنها

التربية النوعية

470

رقيه عقيل أسد علي

الاسكندرية

طب الأسنان

471

رنا مشعل عبدالعزيز الصباح

المنصورة

الحقوق

472

رهف عبدالله فاضل قطيمان فاضل السبيعي

القاهرة

الطب

473

روان احمد جراق ناصر

الاسكندرية

الطب

474

روان بدر يوسف احمد ماجد الزعابى

الزقازيق

رياضيه بنات

475

روان محسن عايش الرشيدي

المنصورة

الحقوق

476

روان محسن عايش هدمول

القاهرة

الحقوق

477

روان وليد فريج مطلق السليماني

القاهرة

طب الأسنان

478

روضان سعد روضان جوده

الاسكندرية

الصيدلة

479

ريانة خالد مرشد السعيدى

بنها

التربية النوعية

480

ريم أحمد عايد الخالدي

السادات

تربية رياضيه / بنات

481

ريم حزام فالح عابر جدعان الضفيري

بنها

الحاسبات والمعلومات

482

ريم سالم حمد سالم

القاهرة

الحقوق

483

ريم سعود مشعل ناصر الشمري

الزقازيق

رياضيه بنات

484

ريم طلاع سعيد العلوه العنزى

حلوان

تربية رياضيه / بنات

485

ريم علي محمد البلوشي

عين شمس

طب الأسنان

486

ريم فلاح عواد الظفيري

الاسكندرية

الحقوق

487

ريم متعب بداح نهار المطيرى

القاهرة

الحقوق

488

ريم محمد خالد عبدالله القابندي

جنوب الوادي

طب الأسنان

489

ريم نايف مطر سلطان الصلال

الاسكندرية

تربية رياضيه / بنات

490

ريم هانى ملفى عبدالله الصليلى

السادات

تربية رياضيه / بنات

491

ريم ياسر حبيب عناد

كفر الشيخ

التجارة

492

ريما ناصر جابر العيدان

القاهرة

رياض اطفال

493

زايد رحيل مزيد العنزي

كفر الشيخ

التجارة / دبلوم فني

494

زايد ملحق زايد حباب الديحاني

السادات

تربية رياضية بنين

495

زباران محمد زباران العجمي

الاسكندرية

الحقوق

496

زبن حمدان مفلح الصليلي

بنها

هندسة شبرا

497

زهراء صبيح ناصر كايد

بنها

التربية

498

زهرة على ابراهيم عاشور

اسيوط

الطب

499

زيد دخيل زيد دخيل المري

القاهرة

الهندسة

500

زيد عبدالله عيسى المسرى

المنصورة

الحقوق

501

زيد عيد زيد المطيري

عين شمس

الحقوق

502

زيد محمد زيد سعود البسيس

طنطا

التجارة

503

زينب الحوراء أحمد عباس محمد عباس

كفر الشيخ

التجارة

504

زينب عبدالوهاب موسى الاشوك

دمنهور

التجارة

505

زينب محمد شعبان قاسم

المنصورة

الحقوق

506

زينب منصور أحمد الحداد

عين شمس

الحقوق

507

سارة حمد محمد الدوسري

القاهرة

الطب

508

سارة فيصل علي المنصوري

بني سويف

الطب

509

ساره انور عبدالله بلوشي

عين شمس

الحقوق

510

ساره حسين محمد عباس غلوم

حلوان

التجارة

511

ساره سعود نهار العصفور الهاجري

حلوان

التربية

512

ساره صباح عدنان محمد على

القاهرة

الطب

513

ساره طارق روضان عبيد فارس الشمرى

بنها

هندسة شبرا

514

ساره عبيد محماس العتيبى

الزقازيق

رياضيه بنات

515

ساره مبارك مفرح العجمي

جنوب الوادي

الحقوق

516

ساره محمد حمود سعد ثويمر الرشيدى

حلوان

الحقوق

517

ساره محمد علي منصور الصراف

الاسكندرية

طب الأسنان

518

ساره ناصر ثامر العنزى

الاسكندرية

طب الأسنان

519

سالم بدر عوض ديبان الرشيدي

اسوان

الحقوق

520

سالم حربي حسن سالم محسن سكيران العازمي

بنها

هندسة شبرا

521

سالم سعد محمد العجمى

عين شمس

الحقوق

522

سالم سهو سالم السهو

الزقازيق

التجارة

523

سالم سيف علي عبدالله سيف العجمي

سوهاج

الحقوق

524

سالم شراد محمد شنقاب العنزي

بنها

الهندسة

525

سالم شويع سعد راشد الهاجري

السادات

التربية

526

سالم طالب راشد المرى

حلوان

الحقوق

527

سالم عايد عيد مرشد الجميلي

طنطا

التجارة

528

سالم عبدالله مبارك طرجم رميح العازمى

المنصورة

الحقوق

529

سالم فهد سالم بو حديده

المنصورة

الحقوق

530

سالم كماخ على سعد عراده الرشيدى

طنطا

التجارة

531

سالم محسن صليبي العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

532

سالم محمد سالم الهولى

السادات

تربية رياضية بنين

533

سالم محمد سالم خليفة المطيري

حلوان

الحقوق

534

سالم مرزوق سالم حسين العجمى

اسوان

الحقوق

535

سالم ناصر العجمى

الزقازيق

الآداب

536

سالم ناصر سليمان فلاح سعيد الرشيدى

اسوان

الحقوق / دبلوم فني

537

سالم ناصر عبدالله الصليلى

جنوب الوادي

تربية رياضية بنين

538

سالم ناصر كميهان سالم ناصر الدوسرى

بني سويف

تربية رياضية بنين

539

سالم وليد عبدالحميد العلي

السويس

التجارة / دبلوم فني

540

سامية حجاب شاهر العنزى

حلوان

التجارة

541

ساير سعود عايد عيد الدرزى العازمى

بنها

هندسة شبرا

542

سباء مزيد سالم مزيد الرجعان الهليلى

المنيا

دار العلوم

543

سحر عبدالرحمن حمود شوكان العنزي

القاهرة

الحقوق

544

سطام يوسف عبيد بندر العنزى

القاهرة

الحقوق

545

سعاد خالد عبدالله العميرى

السادات

تربية رياضيه / بنات

546

سعاد عايد مجبل العنزى

المنصورة

الحقوق

547

سعد جابر شريف فهد جابر الخالدي

طنطا

الآداب

548

سعد جمعان فهد مرزوق فهد الهران

المنصورة

الحقوق

549

سعد جهجاه سعد نهار دخين العدوانى

السادات

تربية رياضية بنين

550

سعد خالد سعد راشد ناصر شويع الهاجري

بنها

هندسة شبرا / دبلوم فنى

551

سعد راشد سعد فهد البوص

الزقازيق

الآداب

552

سعد عبدالله سعد هادى المطيرى

السادات

تربية رياضية بنين

553

سعد فالح محمد منصور ناصر الحتيته المطيرى

المنصورة

الحقوق

554

سعد فلاح سعد النمشان

جنوب الوادي

الحقوق

555

سعد فهيد شريد فهد الديحاني

الزقازيق

الآداب

556

سعد لافى بطيحان جرفى العازمى

السادات

تربية رياضية بنين

557

سعد مجبل مرزوق شروق سعدون الرشيدي

اسوان

الحقوق

558

سعد محمد راجح فهدان راجح العتيبي

السادات

تربية رياضية بنين

559

سعد محمد راشد الدوسري

السادات

تربية رياضية بنين

560

سعد محمد سعد نايف المطيرى

القاهرة

الحقوق

561

سعد محمد ليلي سعد السعيدي

الزقازيق

التجارة

562

سعد محمد متعب المطيري

بنها

هندسة شبرا

563

سعد مفلح سعد مفلح مدلش المطيرى

كفر الشيخ

التجارة

564

سعد منصور فهد الدورسري

المنصورة

الحقوق / دبلوم فني

565

سعود احمد مشعاب بطيان فلاح سحلول

حلوان

الحقوق

566

سعود بندر مطلق الخالدي

السادات

تربية رياضية بنين

567

سعود حمد سعود المجرن العازمى

السادات

تربية رياضية بنين

568

سعود دهداب شاهر روضان

المنصورة

الحقوق

569

سعود سالم سعود سليمان العويس

جنوب الوادي

الحقوق

570

سعود سعد مجبل سعود العازمي

حلوان

الحقوق

571

سعود عبدالعزيز عبدالستار بندر

طنطا

الآداب

572

سعود عبدالعزيز عواد دخيل ابريم طلال العنتري

عين شمس

الحقوق

573

سعود عبدالعزيز يحيى جاسم خضر التميمي

الاسكندرية

طب الأسنان

574

سعود عبدالله سعود عبدالله معيوف الشمرى

بنها

هندسة شبرا

575

سعود عبدالله طرقي عشوي العنزي

القاهرة

الطب

576

سعود عبدالله عيد مصبح فهد العازمى

المنصورة

الحقوق

577

سعود على مرزوق سعود المطيرى

الزقازيق

الطب

578

سعود عواد سعود عبيد محمد العازمى

بنها

هندسة شبرا

579

سعود فهيد عبدالهادى فهد العجمى

بنها

الهندسة

580

سعود محمد بريك سليمان جبر العتيبى

بنها

هندسة شبرا

581

سعود محمد حمد بولبقه

السادات

تربية رياضية بنين

582

سعود ممدوح عواد خضير خلف العنزي

القاهرة

الحقوق

583

سعود ممدوح فلاح جلوي العنزي

بني سويف

طب الأسنان

584

سعود نزال عبدالله شارع خالد الضفيري

الزقازيق

الآداب

585

سعود نشمي غازي فهد الشمري

حلوان

تربية رياضية بنين

586

سعود هايف عموش العتيبي

اسوان

الحقوق

587

سعود يوسف مبارك رجعان العازمي

كفر الشيخ

التجارة

588

سفاح نهار بجاد علوش المطيرى

حلوان

الحقوق

589

سلطان جابر سالم محمد قمر العنزي

المنصورة

الحقوق

590

سلطان جاسم راضي ضاحي المطيري

القاهرة

الهندسة

591

سلطان جزا سعود ثويران المطيري

السادات

التربية

592

سلطان حسن قبلان مصبح العنزى

المنصورة

الحقوق

593

سلطان حمود حزام سعود

بنها

الهندسة

594

سلطان خالد منصور البصارة

الاسكندرية

طب الأسنان

595

سلطان خليف ساير العنزي

المنصورة

الحقوق

596

سلطان خليف نجر مشعل العتيبي

القاهرة

الحقوق

597

سلطان راكان نفل العجمي

المنصورة

الحقوق

598

سلطان عبدالعزيز مشوط راكان مشوط العجمي

الزقازيق

الآداب

599

سلطان عبدالكريم صالح العواد

المنصورة

الطب البيطري

600

سلطان عبدالله شافي مبارك العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

601

سلطان عزيز عبيد راشد زهيميل المطيرى

جنوب الوادي

الحقوق

602

سلطان فجر فازع العتيبى

المنصورة

الحقوق

603

سلطان فهد طلق العازمى

كفر الشيخ

التجارة

604

سلطان فهد غازي ضويحى مصلط المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

605

سلطان محمد ماطر المطيري

طنطا

التجارة

606

سلطان مطلق راجح المطيرى

القاهرة

دار العلوم

607

سلطانه عبيدالله عبدالله رشود الرشيدى

بنها

التربية النوعية

608

سلمان احمد حسين العنزي

الزقازيق

التجارة

609

سلمان احمد حمود سالم العازمى

كفر الشيخ

التجارة

610

سلمان احمد حمود مشعان الرشيدي

اسوان

الحقوق

611

سلمان حسين علي فيروز مبارك

الزقازيق

تربية رياضية بنين

612

سلمان خالد عبدالمحسن الحربي

المنيا

الطب

613

سلمان سند المطيري

الزقازيق

التجارة

614

سلمان عباد محمد هادي

الزقازيق

الآداب

615

سلمان عبدالله وضيحان جزا الرشيدى

الزقازيق

تربية رياضية بنين

616

سلمان عبيد حسين محمد

الأسكندرية

الهندسة

617

سلمان علي نايف المطيرى

السادات

تربية رياضية بنين

618

سلمان غازي مطلق جلال السهلى

القاهرة

الهندسة

619

سلمان غلفيص محمد دلهام العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

620

سلمان فهد مذكر فهد المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

621

سلمان ماجد حمد صعينين المطيرى

جنوب الوادي

الحقوق

622

سلمان محمد عبدالله الخنين العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

623

سلمان مسلم جاسم الساعي

القاهرة

الحقوق / دبلوم فني

624

سلمان نافل عوض معيض مبارك

السادات

تربية رياضية بنين

625

سلمان ياسر جمعه احمد حاي

بنها

التربية

626

سلمى نافل على الجبعه

السادات

تربية رياضيه / بنات

627

سلوى عادل عبدالهادي الهملان

القاهرة

الحقوق

628

سلوى علي يوسف علي محمد فرس

الاسكندرية

الحقوق

629

سليمان اسامه خليل ابراهيم الخليل

السادات

تربية رياضية بنين

630

سليمان جمال ابراهيم الخراز

عين شمس

الحقوق

631

سليمان حامد مطني مطلق

القاهرة

الحقوق

632

سليمان خالد راشد عبدالله الشراح

القاهرة

الطب

633

سليمان خالد يوسف مرشد عايد الشمري

القاهرة

التجارة

634

سليمان داوود مذكر داود الخالدي

بني سويف

طب الأسنان

635

سليمان عبدالله سليمان العصيمي

الاسكندرية

الطب

636

سليمان علي سليمان علي المسيليم

المنصورة

الحقوق

637

سليمان مرزوق سليمان الرشيدي

بنها

هندسة شبرا

638

سمحه خالد مهدي مناحي عايض شتران العجمي

الاسكندرية

الحقوق

639

سميره عبدالصمد احمد الحميدي

حلوان

الحقوق

640

سند فهد سعران الرديني المطيري

الزقازيق

الآداب

641

سنيد علي سنيد باني العجمي

جنوب الوادي

الحقوق

642

سيف خالد سيف انغميش الهاجري

السادات

تربية رياضية بنين

643

سيف ناصر سالم ناصر العجمي

القاهرة

الحقوق

644

شامخ فيصل على شامخ خليل العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

645

شاهين عبدالله محمد الجلاهمه

القاهرة

الطب

646

شايع عبدالله عبدالهادى عبدالمجيد

المنصورة

الحقوق

647

شباب هايف شباب الدوسرى

السادات

تربية رياضية بنين

648

شذي خالد سليمان المسيليم

القاهرة

طب الأسنان

649

شذي صالح جمعه صالح

القاهرة

دار العلوم

650

شروق راشد الدسم الرشيدي

السادات

التربية

651

شروق فهد محمد الدغيشم

السادات

التربية

652

شريفه عبداللطيف خلف محمد

القاهرة

رياض اطفال

653

شفاقه محمد شفاقة العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

654

شمه مبارك مهنا مبارك الحمدان

الاسكندرية

طب الأسنان

655

شهد ايمن حسين بوجره

الاسكندرية

طب الأسنان

656

شهد خالد سعود عبدالله المطيري

القاهرة

الصيدلة

657

شهد صالح غلوم على غلوم الدشتي

عين شمس

الطب

658

شهد عادل مبارك العازمي.

بنها

التربية

659

شهد عبدالرحمن حبيب سعد ضامر

عين شمس

طب الأسنان

660

شهد علي حسين علي سالم

عين شمس

الحقوق

661

شهد محمد عبدالله الشمري

الاسكندرية

طب الأسنان

662

شهد مصعب الصالح

الاسكندرية

الحقوق

663

شهد ناجي عبدالله حسين العجمي

السادات

التربية

664

شهل امان ماجد سلطان سعيد الشايع

القاهرة

الحقوق

665

شوق خالد سعد حضرم العجمي

القاهرة

الطب

666

شوق خالد فهد عبدالله المطوع

الاسكندرية

الحقوق

667

شوق عبدالله عقاب مروى العنزى

الاسكندرية

طب الأسنان

668

شوق يوسف عبداللطيف النهام

القاهرة / الشيخ زايد

التجارة

669

شيخة سامي علي غانم الدبوس

القاهرة

الحقوق

670

شيخة عادل مطر ثامر مطلق الشمري

عين شمس

الحقوق

671

شيخة محمد عبدالله الظفيرى

عين شمس

طب الأسنان

672

شيخه اسامه علي احمد راشد الصدي

الاسكندرية

طب الأسنان

673

شيخه سليمان عيد العنزي

بنها

هندسة شبرا

674

شيخه شايع سعيد شايع عبدالله الكدارى

القاهرة

الحقوق

675

شيخه على عبدالرحمن سعيد العبدالرحمن

القاهرة

الحقوق

676

شيخه على عبدالله محمد الجداوي

عين شمس

الحقوق

677

شيخه فيصل عبدالعزيز عبدالله الهاجرى

كفر الشيخ

التجارة

678

شيخه مساعد صالح النبهان

القاهرة

الطب

679

شيرين محمد احمد الصمادي

السادات

تربية شعبه طفوله

680

شيماء عبدالله عبدالقادر مقطوف سالم

بنها

التربية

681

صالح احمد صالح هداد خلف

بنها

الطب

682

صالح جمعه مرزوق صالح

القاهرة

التجارة

683

صالح حمدان صالح رواق رجعان الرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

684

صالح خالد سليمان محمد الشايجي

السادات

تربية رياضية بنين

685

صالح سالم سعد محمد الغريب

القاهرة

الحقوق

686

صالح سمير عبدالعزيز عبدالله الملحم

عين شمس

الحقوق

687

صالح علي سالم العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

688

صالح فرحان عبدالعزيز عبدالله الهران

المنصورة

الحقوق

689

صالح فهد صالح علي عبدالله الصلال

السادات

تربية رياضية بنين

690

صالح ناصر صالح العجمى

اسوان

الحقوق

691

صقر فيصل مساعد راشد مساعد القربة

السادات

تربية رياضية بنين

692

صقر مبارك لافي التعيبي

السادات

تربية رياضية بنين

693

صقر ناصر صقر الجيماز

الزقازيق

التجارة

694

صلاح خالد سالم فهد زنابيط العازمى

المنصورة

الحقوق

695

صلاح نمر فلاح العيبان فلاح الشمرى

الزقازيق

التجارة

696

ضاحي سعود ضاحي مرضي

القاهرة

التمريض

697

ضاحي محسن ضاحي عاصي بادي

بني سويف

طب الأسنان

698

ضارى حامد صالح الخالدى

الاسكندرية

طب الأسنان

699

ضارى خالد سعود سعد الصواغ العازمى

اسوان

الحقوق

700

ضارى عبدالله محمد عبدالله بلال النيبارى

اسوان

الحقوق

701

ضارى على مرزوق رزيق العتيبى

المنيا

دار العلوم

702

ضارى فيصل سرهيد ماجد المطيرى

عين شمس

الحقوق

703

ضارى مرضى مفرح محمد العازمى

بنها

هندسة شبرا

704

ضارى مسيف دريميح المطيرى

الزقازيق

تربية رياضية بنين

705

ضاري خليفه طعمه صالح الخالدي

عين شمس

الحقوق

706

ضاري محمد حبيب الهاجري

القاهرة

طب الأسنان

707

ضاري نواف مطلق عبدالله

القاهرة

الحقوق

708

ضافى محمد ضافى فارس القحطانى

اسوان

الحقوق

709

ضحى براك فلاح بهلول سلمان الظفيرى

السادات

تربية رياضيه / بنات

710

ضي سعدون شريد نمران الخصيلي

السادات

التربية

711

طارق احمد محمد محسن العازمى

السادات

تربية رياضية بنين

712

طرفه فهد عثمان المطيري

المنصورة

الحقوق

713

طلال احمد عبدالله سعد زايد العازمى

عين شمس

الحقوق

714

طلال بدر لافي المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

715

طلال حمد سليمان جزاع حربى الشمرى

الاسكندرية

طب الأسنان

716

طلال حمود فلاح العازمي

المنصورة

الحقوق

717

طلال خالد عليش ناجع محسن العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

718

طلال صالح عشوى محمد

بنها

التربية

719

طلال صلاح مبارك سيف الهدب

دمنهور

التجارة

720

طلال عيسى هادى هادى عيسى العجمى

اسوان

الحقوق

721

طلال فالح عايد فالح الازمع

السادات

تربية رياضية بنين

722

طلال فايز مطر نافع سالم العنزي

الزقازيق

الآداب

723

طلال فهاد عاصي دغيم الضفيري

الاسكندرية

طب الأسنان

724

طلال فيصل سرهيد ماجد المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

725

طلال ماجد مساعد عوض المطيرى

الزقازيق

التجارة

726

طلال محمد على احمد الهاجرى

السادات

تربية رياضية بنين

727

طلال محمد مخلد المطيري

طنطا

التربية

728

طلال مزيد راضي الظفيري

الاسكندرية

طب الأسنان

729

طلال ممدوح محمود عواد العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

730

طلال ناصر محرم راكان العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

731

طلال هادي نهار بجاد المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

732

طيبة محمد سالم على أحمد إدريس

طنطا

نوعية فنيه

733

طيف خالد علي هزاع مبارك

القاهرة

الزراعة

734

طيف صالح حسن سيف الشمرى

الزقازيق

الآداب

735

طيف ميزر زياد الشمرى

بني سويف

الآداب

736

ظاهر على مشعل ظاهر العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

737

عادل بدر فوءاد الرفاعي

الاسكندرية

طب الأسنان

738

عادل فهد بادي المطيري

اسوان

الحقوق

739

عادل محمد شقير محمد عايض الرشيدى

الزقازيق

تربية رياضية بنين

740

عادل منصور عيد البراك الرشيدى

الزقازيق

الآداب

741

عامر حامد قريبان العازمي

الاسكندرية

طب الأسنان

742

عامر سعد احمد عامر عبدالرحمن العامر

المنيا

دار العلوم

743

عامر فهد مبارك فهد غريب العجمى

السادات

تربية رياضية بنين

744

عايشه خالد حمد على الشدوخى

القاهرة

الحقوق

745

عايض عبدالعزيز عايض هويدى الشباك

حلوان

الحقوق

746

عائشة خليفه مبارك الخرينج

عين شمس

الحقوق

747

عائشه خالد يوسف مرشد عايد الشمري

القاهرة

الحقوق

748

عائشه نايف سيف ناصر العدواني

كفر الشيخ

التجارة

749

عبدالاله عبدالله سعود الصباح

القاهرة

الحقوق

750

عبدالرحمن احمد عكاش سليمان شامان العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

751

عبدالرحمن أحمد دعيلج الخشاب

المنصورة

الحقوق

752

عبدالرحمن بدر ادليم مرزوق العازمي

عين شمس

الصيدلة

753

عبدالرحمن بدر ماطر الديحاني

السادات

تربية رياضية بنين

754

عبدالرحمن بندر جفين الدويش

اسوان

الحقوق

755

عبدالرحمن بندر جفين كميخ الدويش

اسوان

الحقوق

756

عبدالرحمن جاسر سعد راشد على الرشيدى

السادات

تربية رياضية بنين

757

عبدالرحمن جميل عبدالرحمن السيدعمر

طنطا

الآداب

758

عبدالرحمن حبيب عبدالله محمد الكندري

دمنهور

التجارة

759

عبدالرحمن حسين غانم عرفي الخالدي

طنطا

تربية رياضية بنين

760

عبدالرحمن حسين مجاهد فهد العنزي

بنها

هندسة شبرا

761

عبدالرحمن حمد محمد عبدالله العريمان

القاهرة

الحقوق

762

عبدالرحمن خالد امين العوضي

الاسكندرية

الصيدلة

763

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن البريكان

السادات

تربية رياضية بنين

764

عبدالرحمن خالد على الصابرى

حلوان

الحقوق

765

عبدالرحمن خالد مجزع غنيم مليحان الشمري

بنها

الهندسة

766

عبدالرحمن سعد ناصر العجمي

اسوان

الحقوق

767

عبدالرحمن سعود خلف المطيري

المنصورة

الحقوق

768

عبدالرحمن صالح محمد الشويب

الزقازيق

الآداب

769

عبدالرحمن صاهود صحن منصور المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

770

عبدالرحمن صغير مطلق صغير سعد البذالى

جنوب الوادي

تربية الغردقة

771

عبدالرحمن صلاح عبدالرحمن دخيل الحسينان

عين شمس

الحقوق / دبلوم فني

772

عبدالرحمن عادل احمد علي البندر

السادات

تربية رياضية بنين

773

عبدالرحمن عادل عقال راشد

طنطا

طب الأسنان

774

عبدالرحمن عايد مطر ثويبت العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

775

عبدالرحمن عبود مطلق خلف أبوظهير

بنها

هندسة شبرا

776

عبدالرحمن عطا الله مجبل الرشيدى

كفر الشيخ

التجارة

777

عبدالرحمن على سعد سليمان العنزى

الاسكندرية

طب الأسنان

778

عبدالرحمن على نايف زيدان المطيرى

بنها

هندسة شبرا

779

عبدالرحمن علي حسين العبكل

القاهرة

الحقوق

780

عبدالرحمن علي سعد العنزي

الاسكندرية

طب الأسنان

781

عبدالرحمن علي عبدالمحسن الخالدي

جنوب الوادي

الحقوق

782

عبدالرحمن فالح زبن الرشيدي

كفر الشيخ

التجارة

783

عبدالرحمن فهد دغيم فيحان العتيبي

القاهرة

الحقوق

784

عبدالرحمن فهد راشد العريفان

الزقازيق

التجارة

785

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن صالح الريش

حلوان

تربية رياضية بنين

786

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن قويعان المطيري

كفر الشيخ

التجارة

787

عبدالرحمن فهد محمد فالح المطيري

المنصورة

الحقوق

788

عبدالرحمن ماجد عبدالرحمن مصلح العتيبي

السادات

تربية رياضية بنين

789

عبدالرحمن ماجد مرزوق النصافي

الاسكندرية

طب الأسنان

790

عبدالرحمن مجبل شباب السعيدى

الزقازيق

الآداب

791

عبدالرحمن مجدي عادل الرديني

القاهرة

التجارة

792

عبدالرحمن محمد ابداح هزاع بداح المطيرى

المنصورة

الحقوق

793

عبدالرحمن محمد جاسم عوض خليفه

حلوان

الحقوق

794

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السعيد

جنوب الوادي

الحقوق

795

عبدالرحمن محمد مناحى ظاهر الدماك

اسوان

الحقوق

796

عبدالرحمن مفرح عوض الرشيدي

القاهرة

الحقوق

797

عبدالرحمن مليحان مرهج صامل اقعيس

المنيا

دار العلوم

798

عبدالرحمن مناحي عبيد الشمري

الزقازيق

التجارة

799

عبدالرحمن مونس نافع ربدى السعيدى

السادات

تربية رياضية بنين

800

عبدالرحمن هزاع محمد عواد العنزي

جنوب الوادي

الحقوق

801

عبدالرحمن وليد جاسم الوهيب

السادات

تربية رياضية بنين

802

عبدالرحمن يحيى محمد حسين سبتي

بنها

الطب

803

عبدالرحمن يوسف مشعل ظاهر جارالله العنزى

السادات

تربية رياضية بنين

804

عبدالرحمن يوسف يعقوب عبدالله الشطي

عين شمس

الحقوق

805

عبدالرزاق اسعد رميح الرميح

الزقازيق

الآداب

806

عبدالرزاق عبدالله عواد الخالدي

السادات

تربية رياضية بنين

807

عبدالرزاق محمد عبدالله العتيبي

اسوان

الحقوق

808

عبدالسلام سليمان عبدالرحمن الكندري

القاهرة

الحقوق

809

عبدالسلام عيد محمد عبدالله العنزى

المنصورة

الآداب

810

عبدالعزيز ابراهيم راشد ابراهيم القطامى

السادات

تربية رياضية بنين

811

عبدالعزيز احمد عبدالعزيز البناي

القاهرة

الحقوق

812

عبدالعزيز احمد عبدالعزيز ناصر البناى

المنصورة

الحقوق

813

عبدالعزيز احمد عيد المطيري

الاسكندرية

الصيدلة

814

عبدالعزيز باسل عبدالعزيز الجريد

الزقازيق

تربية رياضية بنين

815

عبدالعزيز بندر عذال العنزي

بنها

هندسة شبرا

816

عبدالعزيز جاسم محمد علي منصور

حلوان

تربية رياضية بنين

817

عبدالعزيز جاسم محمد منصور

كفر الشيخ

تربية رياضية بنين

818

عبدالعزيز جزاع فلاح تركى المطيرى

السادات

تربية رياضية بنين

819

عبدالعزيز جواد عاشور محمد عباس ليرى

حلوان

تربية رياضية بنين

820

عبدالعزيز جواد عاشور محمد عباس ليرى

السادات

تربية رياضية بنين

821

عبدالعزيز حجى مشعاب بطيان فلاح سطول

السادات

تربية رياضية بنين

822

عبدالعزيز حسن خالد المطيري

المنصورة

الحقوق

823

عبدالعزيز حمود عزيز مقبل الميموني

كفر الشيخ

التجارة

824

عبدالعزيز حمود مناحي المطيري

الزقازيق

الآداب

825

عبدالعزيز خالد عبيد الميع

السادات

تربية رياضية بنين

826

عبدالعزيز خالد محمد المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

827

عبدالعزيز خالد محمد فرحان الدغر الرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

828

عبدالعزيز خالد مسلم على مسعود الرقاص

القاهرة

الحقوق / دبلوم فني

829

عبدالعزيز دغيم عواد دغيم العازمى

كفر الشيخ

التجارة

830

عبدالعزيز ربيعان مطلق السبيعي

بنها

هندسة شبرا

831

عبدالعزيز رجاء عشوى راجى حسن المطيري

بنها

هندسة شبرا

832

عبدالعزيز ساجي سالم الدوسري

بنها

التربية

833

عبدالعزيز سالم محمد دخيل الديحاني

الزقازيق

الآداب

834

عبدالعزيز سعد متعب ضيف الله زبن المطيري

عين شمس

الحقوق

835

عبدالعزيز سعد مجبل مزيد حمد المطيري

الزقازيق

الآداب

836

عبدالعزيز سعود حمود سعود المطيرى

القاهرة

الحقوق

837

عبدالعزيز سعود علي العازمي

السادات

التربية

838

عبدالعزيز سعود محمد المالك

السادات

تربية رياضية بنين

839

عبدالعزيز سلمان سعود العازمى

بنها

هندسة شبرا

840

عبدالعزيز صادق علي الابراهيم

بنها

هندسة شبرا

841

عبدالعزيز صلاح ضايف الشمري

السادات

تربية رياضية بنين

842

عبدالعزيز صنيتان متعب نايف المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

843

عبدالعزيز عادل جاسم محمد البرجس

القاهرة

الحقوق

844

عبدالعزيز عايض عبدالله الحربي

جنوب الوادي

طب الأسنان

845

عبدالعزيز عبدالرازق عبدالرحمن البديوي

بنها

هندسة شبرا

846

عبدالعزيز عبدالله حسين ثامر السلطان

السادات

تربية رياضية بنين

847

عبدالعزيز عبدالله صليهم محسن صليهم العجمى

المنوفية

التجارة

848

عبدالعزيز عبدالله محمد مبارك الوسمي

السادات

تربية رياضية بنين

849

عبدالعزيز عبدالله مطلق عامر الرشيدي

اسوان

الحقوق

850

عبدالعزيز عبسى غلوم رمضان

اسوان

الحقوق

851

عبدالعزيز علي مطلق حمد مطلق الخالدي

كفر الشيخ

التجارة

852

عبدالعزيز علي ناصر القحطاني

السادات

تربية رياضية بنين

853

عبدالعزيز عمر عبدالعزيز الذياب

القاهرة

طب الأسنان

854

عبدالعزيز عيسي راشد الهاجري

القاهرة

الطب

855

عبدالعزيز فالح عايش المطيري

بنها

التربية

856

عبدالعزيز فرج علي فرج غليس العجمي

طنطا

التجارة / دبلوم فني

857

عبدالعزيز فريح مجبل الرشيدي

اسيوط

الحقوق

858

عبدالعزيز فلاح فهيد مجبل صالح العازمى

الزقازيق

التجارة

859

عبدالعزيز ماطر بدير الماجدي

بنها

هندسة شبرا

860

عبدالعزيز مجدى محمد القطان

السادات

تربية رياضية بنين

861

عبدالعزيز محمد ابريد سلطان

بني سويف

طب الأسنان

862

عبدالعزيز محمد خالد مرزوق الرشيدي

عين شمس

الحقوق

863

عبدالعزيز محمد عبدالله محمد ابراهيم المحيميد

السادات

تربية رياضية بنين

864

عبدالعزيز محمد على الهزاع

الزقازيق

الآداب

865

عبدالعزيز محمد مجبل الرشيدى

المنيا

الحقوق

866

عبدالعزيز محمود علي حسن محمد

القاهرة

الحقوق

867

عبدالعزيز مرزوق الهبى زيد العازمى

اسوان

الحقوق

868

عبدالعزيز مسعود عاشور علي بوشهري

الاسماعيلية

تربيه شعبة تربية فنيه

869

عبدالعزيز مسعود نايف العجمي

المنصورة

الحقوق

870

عبدالعزيز نواف نافل عبدالله العازمي

حلوان

الحقوق

871

عبدالعزيز هادى براك صقر المرشاد

عين شمس

الحقوق

872

عبدالعزيز هادي عياف عبدالله العجمي

بنها

هندسة شبرا

873

عبدالعزيز وليد إبراهيم القطان

الزقازيق

تربية رياضية بنين

874

عبدالعزيز وليد خليفه هلال السويدان

السادات

تربية رياضية بنين

875

عبدالعزيز يحيى منصور عباس عبدالله عبدالعزيز

الاسكندرية

طب الأسنان

876

عبدالعزيز يوسف مسعد العنزي

الاسكندرية

الطب البيطري

877

عبدالغفور عبدالعزيز مصلح الدين عبدالله السيد أحمد الرفاعي

القاهرة

الصيدلة

878

عبدالكريم فيصل عبدالكريم محسن المطيري

دمنهور

الآداب

879

عبداللطيف فهد مبارك على المبارك

حلوان

تربية رياضية بنين

880

عبداللطيف فهد مبارك على مبارك

القاهرة

الحقوق

881

عبدالله احمد حسين البغلي

كفر الشيخ

التجارة / دبلوم فني

882

عبدالله احمد طالب عبدالمحسن الحرز

حلوان

الحقوق

883

عبدالله احمد عكاش سليمان شامان العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

884

عبدالله اسحق احمد محميد

الاسكندرية

طب الأسنان

885

عبدالله أحمد جابر فحيمان

الأسكندرية

الطب

886

عبدالله أحمد خضر السويدان

عين شمس

الحقوق

887

عبدالله أحمد عبيد حمود كروين الشمري

الزقازيق

التجارة / دبلوم فني

888

عبدالله أنور عبدالله سيد محمد السيد عمر

طنطا

الآداب

889

عبدالله بادى خليفه بديوى بادى الراجحى

كفر الشيخ

التجارة

890

عبدالله بدر ناصر محمد الحربي

المنوفية

الآداب

891

عبدالله بطاح مطلق بطاح المطيري

القاهرة

الحقوق

892

عبدالله بندر عذال العنزي

جنوب الوادي

طب الأسنان

893

عبدالله جابر خالد العربيد

حلوان

الحقوق

894

عبدالله جابر فهيد بجاش المري

السادات

تربية رياضية بنين

895

عبدالله جاسر ناصر المطيري

كفر الشيخ

التجارة

896

عبدالله جاسم محمد الشبال

السادات

تربية رياضية بنين

897

عبدالله جلوي شالح العتيبي

بني سويف

تربية رياضية بنين

898

عبدالله جمال مصطفي

القاهرة

الطب

899

عبدالله حبيني عبدالله حبيني فالح المطيري

كفر الشيخ

التجارة

900

عبدالله حرمل فهيد محمد محراك العجمي

حلوان

الحقوق

901

عبدالله حسين عبدالله شبكوه

الاسكندرية

الحقوق

902

عبدالله حمد عيد الشريده

بنها

التربية

903

عبدالله حمد يوسف الماجد

الاسكندرية

طب الأسنان

904

عبدالله حمود مزيد مبرج خلف العازمى

المنصورة

الحقوق

905

عبدالله خالد جديع العازمي

بنها

هندسة شبرا

906

عبدالله خالد حبيب الخالدي

الاسكندرية

طب الأسنان

907

عبدالله خالد سعد بداح الهاجرى

السادات

تربية رياضية بنين

908

عبدالله خالد عبدالله العتيبي

الاسكندرية

طب الأسنان

909

عبدالله خالد عبدالله سالم

اسوان

الحقوق

910

عبدالله خالد عبدالله مرشود العازمي

السادات

التربية

911

عبدالله خالد ناجى عوض الهاجرى

الزقازيق

الآداب

912

عبدالله ردن عماش عبدالعالى زيد المطيرى

الزقازيق

التجارة

913

عبدالله ريكان كايد العنزي

المنصورة

الحقوق

914

عبدالله زافور مناحى العازمى

السادات

تربية رياضية بنين

915

عبدالله سعد حمد العجمى

القاهرة

الحقوق

916

عبدالله سعد ظاهر شخير العازمى

اسوان

الحقوق

917

عبدالله سعد عبدالله كاظم المنصور

السادات

تربية رياضية بنين

918

عبدالله سعد عيد مطر

الاسكندرية

الطب

919

عبدالله سعد محمد حمدان خلف العنزي

حلوان

الحقوق

920

عبدالله سعود نهار العتيبي

الزقازيق

تربية رياضية بنين

921

عبدالله سلطان عبدالله عايش الرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

922

عبدالله سليمان هديبان عواد الرشيدي

كفر الشيخ

التجارة

923

عبدالله سند فلاح عدس النمران

السادات

تربية رياضية بنين

924

عبدالله سهل فارع مطر سهل المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

925

عبدالله شافى غليفص محمد محسن العجمى

بني سويف

طب الأسنان

926

عبدالله شاكر حسن نغيمش العنزي

الزقازيق

التجارة / دبلوم فني

927

عبدالله شمخي حزام غايب

عين شمس

التمريض

928

عبدالله صالح مجبل قبلان مجبل الرشيدي

حلوان

الحقوق

929

عبدالله صقر محمد جابر عامر الخشم

بنها

هندسة شبرا / دبلوم فنى

930

عبدالله ضاري دهام الحربي

القاهرة

طب الأسنان

931

عبدالله طلال مسلم الغضورى

السادات

تربية رياضية بنين

932

عبدالله عادل حسين السالم

الزقازيق

الآداب

933

عبدالله عادل سعود العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

934

عبدالله عامر خالد عبدالمحسن العنزى

الاسكندرية

طب الأسنان

935

عبدالله عبدالحليم عبدالحميد محمد بهبهاني

عين شمس

الطب

936

عبدالله عبدالرزاق علي البلوشي

الزقازيق

تربية رياضية بنين

937

عبدالله عبدالعزيز سعد نور فاتن المطيري

الزقازيق

الآداب

938

عبدالله عبداللطيف عبدالله محمد

سوهاج

الحقوق

939

عبدالله عبدالمحسن عواد سالم

السادات

التربية

940

عبدالله عبدالمحسن فهد الدليمي

اسوان

الحقوق

941

عبدالله عبدالهادى شنار المطيرى

اسوان

الحقوق

942

عبدالله عبدي هايس السويفان

كفر الشيخ

التجارة

943

عبدالله عتيج جمعان سالم العازمى

المنصورة

الحقوق

944

عبدالله عجاب كميهان جعيلان حسيان العازمي

الزقازيق

التجارة

945

عبدالله عطالله فرج سبيع

الاسكندرية

الصيدلة

946

عبدالله علاء عبدالكريم الهلبان

السادات

تربية رياضية بنين

947

عبدالله علوش كمدان عبدالله العجمي

عين شمس

الحقوق

948

عبدالله على خالد زريج العازمى

اسوان

كلية هندسة الطاقة بأسوان

949

عبدالله على عبيد قريعيط ديحان الهاجرى

المنصورة

الحقوق

950

عبدالله علي جبر العنزي

طنطا

الطب

951

عبدالله عمر ابراهيم حسن محمد

المنصورة

الحقوق

952

عبدالله عيسى صالح الوزق

القاهرة

الحقوق

953

عبدالله غازى شويش منيخر اللميع العازمى

حلوان

الحقوق

954

عبدالله غازي خالد المطيري

الزقازيق

تربية رياضية بنين

955

عبدالله غانم راشد الفهد

الزقازيق

تربية رياضية بنين

956

عبدالله غربى خلف مبارك ثواب العازمى

المنصورة

الحقوق

957

عبدالله فالح عبدالله عامر المطيري

طنطا

تربية رياضية بنين

958

عبدالله فايز عبدالله جويعد خليل الشمري

السادات

تربية رياضية بنين

959

عبدالله فرحان علي العنزي

القاهرة

الحقوق

960

عبدالله فريج فهيد فريج عبيد الهاجري

السادات

تربية رياضية بنين

961

عبدالله فلاح العيبان فلاح الشمرى

الزقازيق

التجارة

962

عبدالله فهد علي المطيري

حلوان

الحقوق

963

عبدالله فهد محمد فردوس العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

964

عبدالله فهد مناور الصليلي

السادات

تربية رياضية بنين

965

عبدالله فواز حمود فهيد محمد المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

966

عبدالله فواز فايز مدوس صنيدح الرشيدى

الزقازيق

الآداب

967

عبدالله لافى محمد عبدالله مجبل العازمى

اسوان

الحقوق

968

عبدالله ماضى جاسم عبدالله العنزى

بنها

هندسة شبرا

969

عبدالله مانع نافع السعيدي

السادات

تربية رياضية بنين

970

عبدالله مبارك سعد حنتوش العازمي

الزقازيق

التجارة

971

عبدالله مبارك عبدالله العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

972

عبدالله متعب ثامر صغير الفضلي

بنها

هندسة شبرا

973

عبدالله محسن محمد العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

974

عبدالله محمد خالد الرشيدي

عين شمس

الحقوق

975

عبدالله محمد سيف اسنافى اسد الشطى

حلوان

الحقوق

976

عبدالله محمد صنت دغيمان الغضوري

السادات

تربية رياضية بنين

977

عبدالله محمد عبدالله رجا الديجاني

الزقازيق

تربية رياضية بنين

978

عبدالله محمد عبدالله فهاد الزعبي

القاهرة

الحقوق

979

عبدالله محمد علي اشكناني

السادات

تربية رياضية بنين

980

عبدالله محمد كاظم حيدر على محمد

حلوان

الحقوق

981

عبدالله محمد ماضى سديان التيسى

حلوان

التجارة

982

عبدالله محمد مرزوق محمد القرينى العازمى

كفر الشيخ

التجارة

983

عبدالله محمد مطلب زعل العازمى

بنها

هندسة شبرا

984

عبدالله مخلف حجاب الجبلي

السادات

تربية رياضية بنين

985

عبدالله مرزوق عبدالله مرزوق المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

986

عبدالله مساعد بطي العتيبي

حلوان

الحقوق

987

عبدالله مشعل لافي شلال حمد المطيري

حلوان

الحقوق

988

عبدالله مصطفى سعود احمد عبدالله السلمان بوحسن

عين شمس

الحقوق

989

عبدالله مفرح سعد راشد الزيد

القاهرة

الحقوق

990

عبدالله ناصر حسن محمد حمد العجمي

بنها

هندسة شبرا

991

عبدالله ناصر صياح العراده

السادات

تربية رياضية بنين

992

عبدالله ناصر عبيد عبدالله محمد الرشيدي

بنها

هندسة شبرا

993

عبدالله ناصر مفلح الرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

994

عبدالله ناصر هادي الهاجري

المنصورة

الحقوق

995

عبدالله نايف ابراهيم الهاجري

القاهرة

طب الأسنان

996

عبدالله نايف غازى نومان الحربى

كفر الشيخ

طب الأسنان

997

عبدالله نايف ناجم الهاجري

حلوان

التربية

998

عبدالله نعمه عبدالله القلاف

الزقازيق

تربية رياضية بنين

999

عبدالله نواف موسي ابراهيم البلوشي

بنها

هندسة شبرا

1000

عبدالله هادي ناصر هادي الهاجري

حلوان

الحقوق

1001

عبدالله هادي نهار بجاد علوش المطيري

بنها

هندسة شبرا

1002

عبدالله وسمى سعد فلاح العازمى

بنها

هندسة شبرا

1003

عبدالله وليد خالد الرشيد

عين شمس

الحقوق

1004

عبدالله يوسف عبداللطيف الضفيري

بنها

هندسة شبرا

1005

عبدالله يوسف عبدالله الحمراني

حلوان

تربية رياضية بنين

1006

عبدالله يوسف عبدالله العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

1007

عبدالمجيد ميزر محمد حميد العنزى

بنها

هندسة شبرا

1008

عبدالمحسن عبدالله محمد فلاح العجمي

المنصورة

الحقوق

1009

عبدالناصر سعود مطلق ساكت هندى الخالدى

حلوان

الحقوق / دبلوم فني

1010

عبدالهادى جالى ضحوى الظفيرى

المنصورة

الحقوق

1011

عبدالهادى سعود عبدالله غنيم الحميدي المطيري

عين شمس

الحقوق

1012

عبدالهادى لافى هادى دخيل سويد الظفيرى

عين شمس

الحقوق

1013

عبدالوهاب أسامة محمد القطري

القاهرة

الحقوق

1014

عبدالوهاب بدر عبدالحافظ يحيي

السادات

تربية رياضية بنين

1015

عبدالوهاب خالد احمد الكندرى

القاهرة

طب الأسنان

1016

عبدالوهاب صالح محمد زبن معيوف العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

1017

عبدالوهاب طارق حسين على النجدى

القاهرة

التجارة

1018

عبدالوهاب عبدالله دحيلان السليماني

كفر الشيخ

التجارة

1019

عبدالوهاب عماد سليمان القناعي

المنصورة

الحقوق

1020

عبدالوهاب موسي معني عواض الرشيدي

اسيوط

الحقوق

1021

عبيد بدر لافي ضيدان المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1022

عبيد حامد ثجيل الشمري

الاسكندرية

التربية الرياضية فرع مطروح

1023

عبير خالد عبدالرضا الحداد

القاهرة

التجارة

1024

عبير خالد محمد عبدالله الرشيدي

السادات

تربية رياضيه / بنات

1025

عبير سعد عايض سعد عايض الهاجرى

عين شمس

الحقوق

1026

عبير سعود نوران عياد الرشيدي

السادات

التربية

1027

عثمان خالد مبارك الخشاب

طنطا

التجارة

1028

عثمان خالد مرزوق عبلان هويدى الهاجرى

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1029

عثمان عبدالله عبدالمحسن ناصر المصيليت

كفر الشيخ

التجارة

1030

عثمان عبدالله فيصل جبر الفضلي

جنوب الوادي

الحقوق

1031

عثمان مبارك عبدالله احمد مبارك

المنصورة

التجارة

1032

عثمان مرزوق معيوف خالد السعيدى

عين شمس

الحقوق

1033

عجيبه على محمد قصاب حمد العميره

القاهرة

الحقوق

1034

عدنان عايد مصلح المطيري

الزقازيق

التجارة

1035

عذاري عادل يوسف الحداد

بنها

التربية

1036

عذاري علي ثامر صغير الفضلى

عين شمس

الحقوق

1037

عذبى شيهان جريدى فلاح الرشيدى

الزقازيق

الآداب

1038

عذبى عواد شباب غصاب العازمى

عين شمس

الحقوق

1039

عذبى ياسر بندر ضيف الله العتيبى

حلوان

الحقوق

1040

عذبي احمد عذاب عبدالله

عين شمس

الحقوق

1041

عذبي احمد كميخ نايف المطيري

المنصورة

الطب

1042

عزيز محيسن عبدالكريم محسن المطيري

السادات

التربية

1043

عصام حسين غلوم دشتي

الاسكندرية

الحقوق

1044

عطالله علي رمضان اسماعيل حوران العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

1045

عفاف مطلق محمد سعدون الحميدانى

القاهرة

الحقوق

1046

عفراء فلاح عواد الظفيري

الاسكندرية

الحقوق

1047

عقيل محمد حسين حسن الوزان

السادات

تربية رياضية بنين

1048

على براك مطلق مرزوق البنيان

السادات

تربية رياضية بنين

1049

على جاسم محمد عبدالله هيكل الفضلي

القاهرة

الحقوق

1050

على جراح على محمد الفضلى

جنوب الوادي

تربية رياضية بنين

1051

على حسن شعبان عباس غلوم

عين شمس

الحقوق

1052

على حسن مصطفى الكندري

بنها

هندسة شبرا

1053

على ذياب سعيد سمير العلاطى

القاهرة

الهندسة

1054

على سالم راشد الحيمر المرى

الاسكندرية

الحقوق

1055

على سالم عيدان الرشيدى

القاهرة

الحقوق

1056

على شاكر يونس محمد المجادي

حلوان

تربية رياضية بنين

1057

على طارق حمود عبدالله الحمد بوحمد

الاسكندرية

الحقوق

1058

على طلال على شويش العازمى

السادات

تربية رياضية بنين

1059

على عادل على سالم على زويد

بنها

هندسة شبرا

1060

على عبدالرضا مسكتى

المنصورة

الحقوق / دبلوم فني

1061

على عبداللطيف سيد دعير داخل شرهان

عين شمس

الحقوق

1062

على عبدالله عيسى عبدالرسول محمد

عين شمس

الحقوق

1063

على عبدالمحسن حريز منشد

القاهرة

الطب

1064

على عمر على محمد الكندرى

الاسكندرية

طب الأسنان

1065

على غانم منور عشبان الحربى

الاسكندرية

طب الأسنان

1066

على محمد على عيد الرمضان الهاجرى

القاهرة

الطب

1067

على محمد مفلح دهلوس هادى الرشيدي

طنطا

التجارة

1068

على محمد نايف محمد العجمي

القاهرة

الحقوق

1069

علي أبراهيم رباح ماشي العنزي

بنها

هندسة شبرا

1070

علي بدر علي حسن الكندري

القاهرة

العلاج الطبيعي

1071

علي جار الله علي المري

بنها

التربية النوعية

1072

علي جواد حسن خلف قمبر

المنصورة

الحقوق

1073

علي حسن علي حيدر علي التميمي

حلوان

الحقوق

1074

علي حسين تركي اسماعيل جعفر

عين شمس

الحقوق

1075

علي حسين ماهود نجدي

بني سويف

طب الأسنان

1076

علي حسين مهدي علي طاهر

عين شمس

الحقوق

1077

علي حمد سعد الهاجري

المنصورة

الحقوق

1078

علي رائد ابراهيم الفضلي

السادات

تربية رياضية بنين

1079

علي سلمان طحيش العازمي

كفر الشيخ

الآداب

1080

علي صادق عيسى الموسوي

كفر الشيخ

التجارة / دبلوم فني

1081

علي صالح عبدالكريم العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

1082

علي صباح عبدالله جابر

بنها

الطب

1083

علي طو طخي محمد المايع الظفيري

المنوفية

التجارة

1084

علي عادل شعيب راشد البكر

السادات

تربية رياضية بنين

1085

علي عبدالرحيم عبدالكريم شموه

جنوب الوادي

الحقوق

1086

علي عبدالله جمعه ابراهيم البلوشي

بنها

الهندسة

1087

علي عبدالله صالح عبدالله موسى المزيدي

المنصورة

الحقوق

1088

علي عبدالمحسن علي عبدالمحسن أباالخيل

السادات

التربية

1089

علي عبود علي سويلم العازمي

بنها

هندسة شبرا

1090

علي عويد هليل عوده البذالي

سوهاج

الآداب

1091

علي فرحان سعود جفيل العنزي

القاهرة

التجارة

1092

علي فهيد حمدان الهبيده

السادات

تربية رياضية بنين

1093

علي فيصل ضيف الله مزيد شريف

المنصورة

الهندسة

1094

علي محمد احمد الكندرى

الاسكندرية

الطب

1095

علي محمد حسين براك العنزي

طنطا

الآداب

1096

علي مشعل علي احمد الهاجري

القاهرة

الحقوق

1097

علي ناصر محمد المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1098

علياء عبدالله عقيل الشمري

الاسكندرية

الهندسة

1099

علياء فهد عبدالرحمن علي صالح الطبيخ

الاسكندرية

الحقوق

1100

عليان على عبدالله العجمي

المنيا

الحقوق

1101

عمر احمد محمد الفضلي

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1102

عمر جاسم محمد سعود العون

الاسكندرية

التجارة / دبلوم فني

1103

عمر جمال محمد الشمري

الاسكندرية

التربية الرياضية فرع مطروح

1104

عمر حسين على الخالدى

الاسكندرية

طب الأسنان

1105

عمر رشيد سعد رويشد الحربي

السادات

تربية رياضية بنين

1106

عمر طارق عبدالله غانم الذياب

المنصورة

الحقوق

1107

عمر عبدالعزيز شتحان فراج

الاسكندرية

طب الأسنان

1108

عمر عبدالله سعود العقيل

الاسكندرية

الصيدلة

1109

عمر عبدالله عقيل الشمري

القاهرة

الهندسة

1110

عمر عبيدالله عبدالله رشود الرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

1111

عمر عقله صياد سحيمان العنزى

المنوفية

التجارة

1112

عمر علي خليل ابراهيم الخليل

السادات

التربية

1113

عمر فايز محمد عبدالله المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1114

عمر فهد حمد سعران العازمى

سوهاج

الحقوق

1115

عمر فهد عامر هضيب حشه العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

1116

عمر فهد يوسف عبدالرحمن الفهد الكويران

القاهرة

الحقوق

1117

عمر مبارك الشمرى

حلوان

التجارة

1118

عمر ملبس خالد المطيري

بنها

التربية

1119

عمر هزاع عبدالله عبدالحميد الهزاع

القاهرة

الحقوق

1120

عناد خلف عناد مطلق العنزي

الفيوم

دار العلوم

1121

عنود خالد عيد خشان سلطان العنزى

عين شمس

الحقوق

1122

عهد عبدالله مطلق محمد الرشيدى

حلوان

الحقوق

1123

عهود ابراهيم حسين محمد العجمي

حلوان

الحقوق

1124

عواطف عبدالله مشعل العنزي

الاسكندرية

الطب

1125

عواطف هلال سعدون المطيري

المنصورة

التجارة

1126

عويضه عبدالله محمد جارع عبدالله العجمي

المنصورة

الحقوق

1127

عيد جمال عيد فهد سعود العازمى

اسوان

الحقوق

1128

عيد حسن عيد محمد العجمى

بنها

هندسة شبرا

1129

عيد سلطان عيد مبارك الغصاب

كفر الشيخ

التجارة

1130

عيد عماش محمد الشمري

السادات

تربية رياضية بنين

1131

عيد فهد عيد المخيال

القاهرة

الحاسبات والمعلومات

1132

عيد ناصر عبدالهادي سعيد هادي ناصر الهاجري

حلوان

التجارة

1133

عيد وليد خالد عيد مفرج فهيد العازمى

المنصورة

الحقوق

1134

عيسى جابر سعود جفيل ضيف

عين شمس

التمريض

1135

عيسى زايد مجبل الرشيدى

المنيا

الحقوق

1136

عيسى عبدالعزيز عيسى عبدالعزيز العبدالجليل

طنطا

التجارة

1137

عيسى عيسى ابراهيم الكندري

الاسكندرية

الحقوق

1138

عيسى نايف على كندرى

بني سويف

طب الأسنان

1139

غازي بدر غازي هزاع المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1140

غازي فيصل علي حمادة

عين شمس

الحقوق

1141

غالية راشد سالم مبارك العلان

القاهرة

الحقوق

1142

غانم جزاع زبن المطيري

السادات

التربية

1143

غانم سيف سعد السهلي

بنها

هندسة شبرا

1144

غانم محمد غانم محمد ذياب

بنها

هندسة شبرا

1145

غدير عبدالحميد جاسم احمد بن حيدر

كفر الشيخ

التجارة

1146

غدير عوض منهل العنزي

بنها

التربية

1147

غريب فهد غريب فالح الجسار

حلوان

الحقوق

1148

غزاى فهد دويبى المطيرى

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1149

غزاي جاعد غزاي المطيري

الفيوم

دار العلوم

1150

غلا عبدالعزيز صلفيج غنام الشمري

المنصورة

التربية

1151

غنام زيد غنام مريجب العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

1152

فاتن صالح محمد غريب فالح الجسار

عين شمس

الهندسة

1153

فارس غازى صنت نايف عوض العيبانى

كفر الشيخ

التجارة

1154

فارس غانم ضافى فارس مبارك القحطانى

اسوان

الحقوق

1155

فارس فلاح محمد فرز الديحاني

الزقازيق

الآداب

1156

فارس متعب منيف ناهس خلف المطيرى

دمنهور

التجارة

1157

فارس محمد سعيد العجمي

بنها

الهندسة

1158

فاضل عبدالله فلاح عالي العازمي

دمنهور

التجارة

1159

فاطمة ابراهيم حسين محمد العجمي

عين شمس

الحقوق

1160

فاطمة جاسم محمد صفر حسن

كفر الشيخ

طب الأسنان

1161

فاطمة عباس عبيد علي الشمري

القاهرة

طب الأسنان

1162

فاطمة على دخيل شافى جزاع العنزى

بنها

التربية

1163

فاطمة مشعل عبدالعزيز الرميح

القاهرة

رياض اطفال

1164

فاطمة نويفع رجا الرشيدي

القاهرة

الحقوق

1165

فاطمة هادي مفلح راجي مفلح العازمي

السادات

التربية

1166

فاطمه حمد عيد سعود الشريده

بنها

التربية

1167

فاطمه سالم صالح العطار

جنوب الوادي

تربية الغردقة

1168

فاطمه سلمان صقر مجلي

القاهرة

الحقوق

1169

فاطمه طارق روضان عبيد فارس الشمرى

بنها

هندسة شبرا

1170

فاطمه عبدالحكيم محمدالعبدالحافظ

القاهرة

الهندسة

1171

فاطمه علي حسين الكندري

عين شمس

الصيدلة

1172

فاطمه فايز متعب فضى الرشيدى

القاهرة

الحقوق

1173

فاطمه فيصل عبدالرحمن محمد الرويح

حلوان

التجارة

1174

فاطمه محسن محمد غلوم محسن

القاهرة

الحقوق

1175

فاطمه محمد علي عبدالله محمد

السادات

التربية

1176

فالح سالم مرزوق عبدالله الحضيرى العازمى

بنها

هندسة شبرا

1177

فالح شبيب سالم زويد مسفر العازمى

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1178

فالح عبدالله فالح ناصر مبارك العجمي

الاسكندرية

الحقوق

1179

فالح فرحان فالح الضفيري

الزقازيق

الآداب

1180

فالح محمد فلاح الهاجري

جامعة السويس

هندسة بترول وتعدين

1181

فايز حامد حسن فرج

الأسكندرية

التمريض

1182

فايز فيصل علي العنزي

حلوان

الحقوق

1183

فايز محمد جربوع مفلح عبيد سطول العازمي

حلوان

الحقوق

1184

فايزة احمد محارب الظفيري

القاهرة

دار العلوم

1185

فجر احمد ابراهيم عبدالله العنجرى

الاسكندرية

طب الأسنان

1186

فجر أحمد شباب المطيري

القاهرة

طب الأسنان

1187

فجر ثامر فرحان ثامر

القاهرة

العلاج الطبيعي

1188

فجر عبدالعزيز خالد مال الله

الاسكندرية

الطب

1189

فجر محمد احمد محمد طاهر عبدالله الطاهر

القاهرة

التجارة

1190

فجر محمد فلاح المطيري

المنصورة

الحقوق

1191

فدك علي حسين فيحان

بني سويف

طب الأسنان

1192

فراس سالم شويت هدروس مبارك السعيدي

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1193

فرج جابر حسن العجمي

الزقازيق

التجارة

1194

فرج سعيد فرج علي

الاسكندرية

تربية رياضية بنين

1195

فرج محمد عسل فرج العجمي

بنها

هندسة شبرا

1196

فرحان مطلق فرحان فياض العنزي

القاهرة

الصيدلة

1197

فريح محمد فريح خلف محمد الخيوطي

اسوان

الحقوق / دبلوم فني

1198

فلاح دهام بخيت العتيبي

السادات

تربية رياضية بنين

1199

فلاح رصد فهد العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

1200

فلاح عبدالله سعد هجيج عبدالله الرشيدى

اسوان

الحقوق

1201

فلاح عبدالله فلاح مناور المطيرى

بنها

هندسة شبرا

1202

فلاح علي سالم العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

1203

فهد احمد سالم مزيد العازمى

اسوان

الحقوق

1204

فهد أحمد محسن حمود سليم العتيبي

السادات

تربية رياضية بنين

1205

فهد أحمد مناور سارى مناور مسعود الثويمر

السادات

تربية رياضية بنين

1206

فهد بداح فريج المطيري

القاهرة

الحقوق

1207

فهد بدر عبدالله جفين شمروخ القحطاني

حلوان

الحقوق

1208

فهد تركي سعد عبدالرحمن

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1209

فهد جالي فهد الجالي

اسوان

الحقوق

1210

فهد جمال فهد الملا

المنصورة

الحقوق

1211

فهد حسين فهد العجمي

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1212

فهد حمد فهد العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

1213

فهد حمود زبن المطيري

كفر الشيخ

التجارة

1214

فهد خالد عبدالله العميرى

المنيا

الآداب

1215

فهد خالد عويض سعيد جغيثم عقاب الديحانى

السادات

تربية رياضية بنين

1216

فهد خالد فهد عماش مرزوق عجل الشلاحي

حلوان

تربية رياضية بنين

1217

فهد خالد محمد العتيبي

السادات

تربية رياضية بنين

1218

فهد خالد محمد يعقوب بن يوسف القبندى

السادات

التربية

1219

فهد خلف محمد خلف درع

الزقازيق

الآداب

1220

فهد خليل ابراهيم العنزي

بنها

هندسة شبرا

1221

فهد رفاع محمد دحام العنزي

جنوب الوادي

الحقوق

1222

فهد سعد صابر مفرح

اسيوط

طب الأسنان

1223

فهد سعد طلال حمزه الفضلي

حلوان

الحقوق

1224

فهد سعد مرشد عوده السعيدي

حلوان

الحقوق

1225

فهد شريد محمد خاتم العجمى

بنها

هندسة شبرا

1226

فهد شعف عماش سالم الحربي

السادات

تربية رياضية بنين

1227

فهد شمخي حزام غايب

عين شمس

التمريض

1228

فهد طلق مشلح فرحان زيد الهاجرى

السادات

تربية رياضية بنين

1229

فهد عادل على سالم على زويد

بنها

هندسة شبرا

1230

فهد عادل فهد عايد المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1231

فهد عامر لقطان الفضلي

حلوان

الحقوق

1232

فهد عايض حامد محمد لافى

عين شمس

الحقوق

1233

فهد عبدالرحمن فهد محمد فهيد العجمي

بنها

هندسة شبرا

1234

فهد عبدالله احمد علي محمد الكندري

حلوان

الحقوق

1235

فهد عبدالله عبدالمحسن الشريم

السادات

تربية رياضية بنين

1236

فهد عبدالله عبدالمحسن الشريم

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1237

فهد عبدالله فلاح الصليلي

السادات

التربية

1238

فهد عبدالله منير السبيعي

جنوب الوادي

الحقوق

1239

فهد عبيد شافي الحميداني

السادات

تربية رياضية بنين

1240

فهد عبيد مطلق المطيري

الفيوم

طب الأسنان

1241

فهد عزيز عبيد راشد المطيرى

جنوب الوادي

الحقوق

1242

فهد علي فاضل الفضلي

بنها

الهندسة

1243

فهد عيد علي جمعان شحيتاوي العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

1244

فهد فايز عبدالله مبارك العازمى

بنها

هندسة شبرا

1245

فهد فايز مرضى سعيد العنزى

الاسكندرية

تربية رياضية بنين

1246

فهد فلاح مشلح مناحي مرزوق القويمه الرشيدي

عين شمس

الحقوق

1247

فهد كاسب محمد حاكم سلطان الخالدى

السادات

تربية رياضية بنين

1248

فهد لافي علي ماطر مطيران

حلوان

الحقوق

1249

فهد ماطر مثال سعيد المثال العازمى

بنها

هندسة شبرا

1250

فهد مبارك فهد نصار مبارك العازمى

اسوان

الحقوق

1251

فهد محمد رفاعى محمد الشليمي

السادات

تربية رياضية بنين

1252

فهد محمد سليمان عمر الشمرى

السادات

تربية رياضية بنين

1253

فهد محمد عبدالله رجا الهاجري

المنوفية

التجارة

1254

فهد محمد غالي العنزي

عين شمس

الحقوق

1255

فهد محمد فهد العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

1256

فهد محمد هجاج حجري المطيري

عين شمس

الحقوق

1257

فهد محمود محمد رجب مندنى الفيلكاوى

حلوان

الحقوق

1258

فهد محيسن محماس محسن هاضل المطيري

الزقازيق

الآداب

1259

فهد مرزوق سعد الرشيدى

السادات

تربية رياضية بنين

1260

فهد مرزوق مبارك ناصر مناور الغضوري

دمنهور

التجارة

1261

فهد مرضى سعد سعود الرشيدى

المنصورة

الحقوق

1262

فهد مشعل فهد حسين المطيرى

دمنهور

التجارة

1263

فهد ملفي منشر عوض الظفيري

الاسكندرية

طب الأسنان

1264

فهد منصور بنيان العجمي

جنوب الوادي

الحقوق

1265

فهد منصور فهد الدوسري

حلوان

الحقوق

1266

فهد ناصر صالح عتيق العتيبي

قنا

الهندسة

1267

فهد هضبان محمد العجمي

الزقازيق

الآداب

1268

فهد وليد حمد السعيد

القاهرة

الهندسة

1269

فهيد جابر فهيد بجاش المري

السادات

تربية رياضية بنين

1270

فهيد حمد مبارك حمد محمد العجمي

بنها

التربية

1271

فواز احمد رجب حسين

المنصورة

الحقوق

1272

فواز جزاع عوض الحربى

الزقازيق

الآداب

1273

فواز خالد جمعان سالم

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1274

فواز خالد محمد عبدالله الرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

1275

فواز دهيران مرمح دهيران ابا الخيل

الزقازيق

التجارة

1276

فواز رمحان سعيدون العريبي

القاهرة

الحقوق

1277

فواز سامى شطيط عايد العنزى

الزقازيق

الطب

1278

فواز سعود عبدالعزيز ابراهيم الفرج

كفر الشيخ

التجارة

1279

فواز عبدالله دبيان الرشيدي

الاسكندرية

التربية

1280

فواز عبيد عبدالله منور الرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

1281

فواز عزيز شطى مصارع العنزي

الزقازيق

الآداب

1282

فواز علي دويله الدويله

الوادى الجديد

تربية رياضية بنين

1283

فواز فالح عوض المطيري

اسيوط

طب الأسنان

1284

فواز فزاع حمد خلف الشمري

طنطا

التجارة

1285

فواز فلاح سعود مطارد المطيري

حلوان

تربية رياضية بنين

1286

فواز فهد مطر الشمري

الزقازيق

الآداب

1287

فواز مرجي محمد المطيري

حلوان

الحقوق

1288

فواز مهدى سلمان اسماعيل ابراهيم

السادات

تربية رياضية بنين

1289

فواز ناصر مطلق علي رفاع المطيري

كفر الشيخ

التجارة

1290

فوزية فهاد عشيمة العجمي

المنصورة

الحقوق

1291

فوزية محمود ابراهيم خضير على الهويدى

القاهرة

التجارة

1292

فوزيه فارس مشاري المطيري

كفر الشيخ

تربية ابتدائي

1293

فى ناصر سليمان الرشيدى

القاهرة

الهندسة

1294

فيحان سعد سعود زبن المطيري

الاسكندرية

الحقوق

1295

فيصل بندر مطرود دواي الشمري

المنوفية

التجارة

1296

فيصل خالد محمد سليمان مرزوق المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1297

فيصل سعد خميس العازمى

بنها

هندسة شبرا

1298

فيصل سعد راجح البوص

الزقازيق

التجارة

1299

فيصل سعد سعود ضويحي فراج السبيعي

عين شمس

الحقوق

1300

فيصل صالح عوض الحربى

الزقازيق

الآداب

1301

فيصل صالح محمد حسين

السادات

التربية

1302

فيصل عبدالعزيز شبرم عوض

طنطا

الطب

1303

فيصل عبدالله ملوح حميضان حزمي المطيري

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1304

فيصل على ناصر سند المطيرى

كفر الشيخ

التجارة

1305

فيصل عليان على طعيمس المطيرى

كفر الشيخ

التجارة

1306

فيصل عويد رحيل جطلي

الزقازيق

التجارة

1307

فيصل عيد عداى وسمى

الزقازيق

الآداب

1308

فيصل فهد عبدالله مجبل العازمى

كفر الشيخ

التجارة

1309

فيصل متعب عايض العتيبي

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1310

فيصل مجعد الحميدي المطيري

المنوفية

التجارة

1311

فيصل محمد محسن حمود المطيرى

السادات

تربية رياضية بنين

1312

فيصل مساعد دويح الشمري

السادات

تربية رياضية بنين

1313

فيصل مفرج عقوب مفرج المطيري

عين شمس

الحقوق

1314

فيصل مناحى بدر عماش الظفيرى

المنصورة

الحقوق

1315

فيصل نصر خالد ناجى عوض الهاجرى

الزقازيق

الآداب

1316

فيصل نواف لافي مطر الجميلي

حلوان

الحقوق

1317

فيصل وائل فيصل عبدالصمد الجميعى

القاهرة

الطب

1318

قتيبه سامي احمد الصقعبي

عين شمس

الحقوق

1319

قتيبه عبدالله حسين مخيلف العنزي

بنها

هندسة شبرا

1320

قتيبه محمد علي الشايجي

المنوفية

التجارة / دبلوم فني

1321

قماشة سعد ياسين العازمي

القاهرة

دار العلوم

1322

لافى فالح لافى العازمى

الاسكندرية

طب الأسنان

1323

لافي سالم ساجي الدوسري

السادات

تربية رياضية بنين

1324

لافي عبدالله لافي شلال المطيري

حلوان

الحقوق

1325

لجين عادل ماجد العتيبي

عين شمس

الحقوق

1326

لطيفه حسين محمد جوهر عبدالكريم مفتاح

المنصورة

الحقوق

1327

لوجين ماجد شعف الحربي

طنطا

تربية رياضيه / بنات

1328

لولوة عيسى سلطان سعيد العجيل

القاهرة

رياض اطفال

1329

لولوه حمد راشد الغريبه

السادات

تربية رياضيه / بنات

1330

لولوه مبارك حابس المطيري

الاسكندرية

تربية رياضيه / بنات

1331

لولوه محمد عبدالله محمد العجمى

القاهرة

الصيدلة

1332

ليلا عبدالرضا اجرش

الاسكندرية

التربية

1333

ليلي خليفة ناصر الحربان

القاهرة

التجارة / دبلوم فني

1334

ليلي صالح علي عبدالسلام

عين شمس

الحقوق

1335

ماجد علوش ذعار على المطيرى

كفر الشيخ

التجارة

1336

ماجد فريح عبدالله العنزى

حلوان

التجارة

1337

ماجد فهد سعد الحربي

الزقازيق

التجارة

1338

ماجد فيصل ندا بداي غنيمان المطيري

بنها

تربية ابتدائي

1339

ماجد محمد سيف جاسم سيف البطي بوطيبان

طنطا

الآداب

1340

ماضي محمد هادي المري

دمنهور

التجارة

1341

مبارك احمد سالم الضعيان

السادات

تربية رياضية بنين

1342

مبارك بدر جاعد العنزي

عين شمس

الحقوق

1343

مبارك خالد مبارك سعود العازمي

المنصورة

الحقوق

1344

مبارك راشد فالح مجلاد خضير العازمي

حلوان

الحقوق

1345

مبارك رويشد دليم مزعل الرشيدي

المنصورة

تربية رياضية بنين

1346

مبارك سعد عوض حبيب

عين شمس

الحقوق

1347

مبارك سلطان فواز الدوسري

السادات

تربية رياضية بنين

1348

مبارك صريد راشد صريد خدعان البذالى

عين شمس

الحقوق

1349

مبارك عادل مبارك الطومى

جنوب الوادي

تربية رياضية بنين

1350

مبارك عايد مبارك سمير العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

1351

مبارك عبدالله بداح فلاح العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

1352

مبارك عبدالله صالح العجمي

حلوان

تربية رياضية بنين

1353

مبارك عبدالله عبدالعزيز الهران

السادات

تربية رياضية بنين

1354

مبارك عبدالله مبارك العجمي

الزقازيق

التجارة

1355

مبارك عبدالمحسن مبارك العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

1356

مبارك عبدالهادى مبارك حسين العجمى

السادات

تربية رياضية بنين

1357

مبارك عبدالهادي مبارك العجمي

الزقازيق

التجارة

1358

مبارك علي دويري العنزي

الزقازيق

الآداب

1359

مبارك عويد مبارك سمير الصليلي

عين شمس

الحقوق

1360

مبارك فلاح محسن شافي الخالدي

السادات

تربية رياضية بنين

1361

مبارك فهد فلاح محمد العجمى

القاهرة

طب الأسنان

1362

مبارك فواز عيد مبارك العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

1363

مبارك فيصل خلف الهيفي

الاسكندرية

طب الأسنان

1364

مبارك ماطر سالم رفيد العلاطي

القاهرة

الهندسة

1365

مبارك محمد عبيد الدوسري

بنها

هندسة شبرا

1366

مبارك محمد مبارك الهاجري

المنصورة

الحقوق

1367

مبارك محمد مبارك فريد غريب العجمي

الزقازيق

التجارة

1368

مبارك محمد مبارك فهد القحطاني

السادات

تربية رياضية بنين

1369

مبارك محمد ناصر متعب ناصر العجمى

بنها

هندسة شبرا

1370

مبارك ناصر سعود ناصر ماجد

الاسكندرية

تربية رياضية بنين

1371

مبارك ناصر مبارك سابج عمر الشقير

السادات

تربية رياضية بنين

1372

مبارك نايف مبارك جفران المطيرى

القاهرة

الحقوق

1373

مبارك هاني سالم ثاني الوهيده

اسيوط

الحقوق

1374

مجبل صالح مجبل الرشيدي

حلوان

الحقوق

1375

محسن حسين هامل مهدي العجمي

بنها

هندسة شبرا

1376

محسن سلمان محسن عبدالهادى العجمى

السادات

تربية رياضية بنين

1377

محسن صقر سيف نفاع العضيله

بنها

هندسة شبرا

1378

محمد ابراهيم احمد يوسف احمد ابراهيم

بنها

الهندسة

1379

محمد ابراهيم عبدالعزيز المجرن

جنوب الوادي

الحقوق

1380

محمد احمد جابر فحيمان نزال

الأسكندرية

التمريض

1381

محمد احمد عباس الرئيس

القاهرة

الحقوق

1382

محمد احمد عوده حمود مبارك الخالدي

عين شمس

الحقوق

1383

محمد احمد فالح عبدالله محمد البادى

عين شمس

الحقوق

1384

محمد احمد محمد عبدالله المطيرى

الاسكندرية

الهندسة

1385

محمد ادريس ابراهيم احمد ابراهيم

القاهرة

طب الأسنان

1386

محمد بدر دخيل حماد غتر الحربي

كفر الشيخ

التجارة / دبلوم فني

1387

محمد بدر راشد العنزي

عين شمس

الحقوق

1388

محمد تركى الاسمر رحيل

حلوان

الحقوق

1389

محمد جابر عبدالله رميضي محمد الهرير العازمي

بنها

هندسة شبرا

1390

محمد جابر محمد المطيري

جنوب الوادي

طب الأسنان

1391

محمد جاسم محمد ابراهيم الجعفر

حلوان

الحقوق

1392

محمد جاسم محمد احمد عبدالله

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1393

محمد جاسم محمد عباس

بنها

هندسة شبرا

1394

محمد جاسم محمد يوسف مصطفى

القاهرة

الطب

1395

محمد جعفر جواد عبدالله الرمضان

القاهرة

الطب

1396

محمد جلوي حمد العجمي

بنها

هندسة شبرا

1397

محمد جمال راشد عبدالله سالم المنصور

جنوب الوادي

تربية رياضية بنين

1398

محمد جمال محمد الهران

السادات

تربية رياضية بنين

1399

محمد جويعد بداح الصهيبي

عين شمس

الحقوق

1400

محمد حبيب مفرح جمعان العازمى

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1401

محمد حمد باني قماد الهاجري

حلوان

تربية رياضية بنين

1402

محمد حمد عبداللطيف السعيد

القاهرة

الحقوق

1403

محمد حمد محمد الحريجي

بنها

التربية

1404

محمد حمد محمد العميرة

السادات

تربية رياضية بنين

1405

محمد حمد محمد اللوا المري

السادات

تربية رياضية بنين

1406

محمد حمزة عباس الجدي

بنها

هندسة شبرا

1407

محمد حمود عناد العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

1408

محمد حميد مجيد احمد بوشهرى

المنصورة

الحقوق

1409

محمد حواس محمد عفاس الشمري

السادات

تربية رياضية بنين

1410

محمد خالد سليمان احمد الستلان

السادات

تربية رياضية بنين

1411

محمد خالد عبدالله كميخ عوض فالح الهاجري

السادات

تربية رياضية بنين

1412

محمد خالد محمد خالد السبيعى

السادات

تربية رياضية بنين

1413

محمد خلف ذياب طليحان منديل الشمرى

المنوفية

التجارة / دبلوم فني

1414

محمد خلف سعد المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1415

محمد داود سلمان حسن سلمان القلاف

بنها

التربية

1416

محمد ذياب لافي راشد العازمي

بنها

هندسة شبرا

1417

محمد راشد محمد حسن

المنيا

دار العلوم

1418

محمد رافع خيرالله مجلي الشمري

بنها

التربية

1419

محمد سالم بشيت مليح محارب الجميلي

السادات

تربية رياضية بنين

1420

محمد سالم حمد العجمى

بني سويف

تربية رياضية بنين

1421

محمد سالم علي شليويح العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

1422

محمد سالم مبارك هيف الحجرف

القاهرة

طب الأسنان

1423

محمد سعد خلف نزال

الأسكندرية

الطب

1424

محمد سعد ضيف الله حمود عويد المطيرى

بني سويف

طب الأسنان

1425

محمد سعد محمد المطيرى

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1426

محمد سعد محمد سعد ضبيب العازمى

بنها

التربية

1427

محمد سعد مهنا مجبل مهنا العازمى

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1428

محمد سعدى محمد المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1429

محمد سعود شداد عياد العازمى

كفر الشيخ

التجارة

1430

محمد سعود عوض سالم المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1431

محمد سعود مطلق العتيبي

عين شمس

الحقوق

1432

محمد سعود مقبل رجا العازمى

كفر الشيخ

التجارة

1433

محمد سلامه محمد على محمد سلامه الكندري

القاهرة

طب الأسنان

1434

محمد سلمان براك سلمان هويدي العدواني

بنها

هندسة شبرا

1435

محمد سلمان سعود العازمى

بنها

هندسة شبرا

1436

محمد سليمان مذخر عبيد الضعيان

المنصورة

التربية

1437

محمد صادق جعفر سلمان حيدر البدري

عين شمس

الحقوق

1438

محمد صالح خلف بهلول ثامر الشمري

القاهرة

الطب

1439

محمد صالح محمد حباب الرشيدى

بنها

هندسة شبرا

1440

محمد صقر نوح صقر العصيمي

السادات

تربية رياضية بنين

1441

محمد صلاح حسن ال محمد علي الصايغ

حلوان

تربية رياضية بنين

1442

محمد صلاح مفلح شنوف الاصفر

حلوان

الحقوق

1443

محمد ضاحي ضيف الله الرشيدي

الزقازيق

الآداب

1444

محمد طلال سعد مشعان العتيبي

كفر الشيخ

التجارة

1445

محمد عادل عبدالصمد علي بن صفر

القاهرة

الطب

1446

محمد عايد داهوم دغيم الرشيدي

الاسكندرية

طب الأسنان

1447

محمد عايد عبدالله عوده سلامه الشمرى

عين شمس

الحقوق

1448

محمد عبدالرحمن ناصر عبدالرزاق المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1449

محمد عبدالعزيز حاجي العوضي

حلوان

التجارة

1450

محمد عبدالعزيز حلو العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

1451

محمد عبدالعزيز على قاسم حماده

القاهرة

طب الأسنان

1452

محمد عبدالله زبن العنزي

القاهرة

الحقوق

1453

محمد عبدالله صايل ثوينى محمد الحزيم

كفر الشيخ

التجارة

1454

محمد عبدالله عبدالله محمد الحضرم

الاسكندرية

الحقوق

1455

محمد عبدالله موسى احمد الرشيد

بنها

هندسة شبرا

1456

محمد عبدالهادي راشد براك العواجي الشلاحي

الاسكندرية

الحقوق

1457

محمد عجب ناصرالرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

1458

محمد عجران ضويحي الهاجري

السادات

تربية رياضية بنين

1459

محمد عسل محمد العجمي

جنوب الوادي

الحقوق

1460

محمد عصام حسين غلوم دشتي

الاسكندرية

الحقوق

1461

محمد على حسين سعود عبكل العبكل

السادات

تربية رياضية بنين

1462

محمد على حيدر حسن ماحسين

السادات

تربية رياضية بنين

1463

محمد علي حيدر ماحسين

السادات

تربية رياضية بنين

1464

محمد علي شريان محمد علي

السادات

تربية رياضية بنين

1465

محمد علي محمد العويدي

السادات

تربية رياضية بنين

1466

محمد عوض عبدالله الحربي

الاسكندرية

طب الأسنان

1467

محمد عيد جوده العنزي

القاهرة

العلاج الطبيعي

1468

محمد عيد حمود راشد الرشيدي

حلوان

الحقوق

1469

محمد عيسى محمد مصطفى احمد الكندرى

القاهرة

الحقوق

1470

محمد غازى عويد عوض ماجد العنزى

عين شمس

الحقوق

1471

محمد غانم محمد الشمري

كفر الشيخ

التجارة

1472

محمد غانم محمد شاهر ناهض الشمري

الزقازيق

التجارة

1473

محمد فارس محمد المطيري

دمنهور

التجارة

1474

محمد فاضل شعبان حسين

المنصورة

الحقوق

1475

محمد فلاح العجمي

القاهرة

الطب

1476

محمد فلاح سليم فالح الديحانى

الزقازيق

التجارة

1477

محمد فهد عواد زياد السربل

السادات

تربية رياضية بنين

1478

محمد فهد محمد مطر الفضلى

المنيا

الحقوق

1479

محمد فهيد قبلان راشد العازمى

السادات

تربية رياضية بنين

1480

محمد فوزى عيسى القيص

الاسكندرية

الحقوق / دبلوم فني

1481

محمد فيصل مترك وقاف ناصر العنزى

بنها

هندسة شبرا

1482

محمد قاسم قمبر عابدين

القاهرة

الحقوق

1483

محمد لافي مطلق مذهل العازمي

القاهرة

الحقوق

1484

محمد لطيف شريف فهد جابر الخالدي

المنصورة

الحقوق

1485

محمد مبارك الياس العنزي

بني سويف

طب الأسنان

1486

محمد مبارك حمد حسين عبدالهادي العجمي

اسوان

الحقوق

1487

محمد مبارك حمود العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

1488

محمد مبارك فالح محمد العجمي

الاسكندرية

الحقوق

1489

محمد متعب عجمى فالح الرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

1490

محمد مجبل محمد المطيري

بنها

هندسة شبرا

1491

محمد محسن مناحى سعد العجمى

السادات

تربية رياضية بنين

1492

محمد محمود مبارك مزيد سعد المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1493

محمد مذهل طلق مذهل محمد الهواش العازمي

المنيا

دار العلوم

1494

محمد مرزوق سيف الرشيدى

الزقازيق

التجارة

1495

محمد مساعد فرحان محمد فرحان

المنيا

الحقوق

1496

محمد مشاري داهم عبدالرحمن القحطاني

السادات

تربية رياضية بنين

1497

محمد مشعان قبلان سند العتيبي

كفر الشيخ

التجارة

1498

محمد مطلق محمد مهنا العازمى

السادات

تربية رياضية بنين

1499

محمد معيوف محمد فرج العجمي

القاهرة

الحقوق

1500

محمد منيف عبدالله المطيري

الزقازيق

الآداب

1501

محمد ناجي خالد بن بادي الهاجري

المنصورة

الحقوق

1502

محمد ناصر جمعه محمد الكعاك

الاسكندرية

الطب

1503

محمد ناصر محمد علي صالح الحرز

الزقازيق

التجارة

1504

محمد ناصر نزال سهو شداد الشمري

طنطا

الطب

1505

محمد ناصر نهار مخلد ماجد الميمونى

السادات

تربية رياضية بنين

1506

محمد نايف الحميدي عجاب العتيبي

جنوب الوادي

الحقوق

1507

محمد نبيل على العيسى

السادات

تربية رياضية بنين

1508

محمد نواف عماش الشمري

السادات

تربية رياضية بنين

1509

محمد نواف محمد حصبان الفهيد

القاهرة

الحقوق

1510

محمد نيف زايد الضفيري

الاسكندرية

طب الأسنان

1511

محمد هاني عبدالله عثمان النجدي

القاهرة

الحقوق

1512

محمد هشام محمد البشاره

الاسكندرية

طب الأسنان

1513

محمد وليد عبدالله منير المهنا

السادات

تربية رياضية بنين

1514

محمد وليد محمد الفهد

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1515

محمد يوسف احمد عبدالله

الاسكندرية

طب الأسنان

1516

محمد يوسف بدر مشاري عبدالله محمد

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1517

محمد يوسف طويرش شتات محمد

الأسكندرية

طب الأسنان

1518

محمد يوسف عبدالله العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

1519

محمد يوسف عبدالهادي الحمدان

حلوان

تربية رياضية بنين

1520

محمد يوسف محمد الحداد

السادات

تربية رياضية بنين

1521

محمد يوسف محمد يوسف الصقر

طنطا

الآداب

1522

محمود طلال محمود سيد رجب الرفاعي

المنصورة

الحقوق

1523

مراحب فالح مبارك صفران فهيد الرشيدى

القاهرة

الحقوق

1524

مرام خالد سليمان عبدالرحمن العسعوسي

القاهرة

الصيدلة

1525

مرام محمد ماجد زيد محمد الفغم

بني سويف

التربية

1526

مرزوق خالد محمد سليمان مرزوق المطيري

القاهرة

الصيدلة

1527

مرزوق عبدالله مرزوق عبدالهادى الفضلى

عين شمس

الحقوق

1528

مرضي مجبل فهد الغريب

المنوفية

التجارة

1529

مريشد عبدالله مريشد عبدالله الرشيدي

القاهرة

الحقوق

1530

مريم انور حبيب عباس

عين شمس

الحقوق

1531

مريم بدر حسن ابراهيم الاحمد

المنيا

طب الأسنان

1532

مريم بدر غصاب محمد الزمانان

الاسكندرية

طب الأسنان

1533

مريم جعفر علي الرمضان

الزقازيق

تربية شعبه طفوله

1534

مريم حامد محمد عبيد الشمري

الاسكندرية

طب الأسنان

1535

مريم سعود عبدالعزيز بوشهري

عين شمس

طب الأسنان

1536

مريم عبدالله فاضل حسن فزع

الأسكندرية

الآداب

1537

مريم عبدالله كامل الضفيري

القاهرة

الحقوق

1538

مريم فيصل علي المنصوري

جنوب الوادي

طب الأسنان

1539

مريم كنعان جاسم منشد العنزي

الاسكندرية

طب الأسنان

1540

مريم محمد عبدالله الشمري

عين شمس

الحقوق

1541

مريم محمد هادي دويك

القاهرة

الطب

1542

مريم يوسف سرتيب حميدي عاشور الشمري

السادات

تربية رياضيه / بنات

1543

مزعل راضى مزعل مريف مفرح العازمى

الزقازيق

الآداب

1544

مزيد ناصر مزيد الهرشاني

القاهرة

الحقوق

1545

مساعد سعد راضى مساعد الكفيدى العازمى

الزقازيق

التجارة

1546

مساعد سلطان سعد المطيري

الزقازيق

التجارة

1547

مساعد شكبان محمد شكبان المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1548

مساعد عزيز فهد عويض المطيري

عين شمس

الحقوق

1549

مساعد مبارك مجلاد الظفيري

المنوفية

التجارة

1550

مساعد محمد مجبل فالح معتزم العازمى

كفر الشيخ

التجارة

1551

مساعد محمد مساعد خشمان العجمي

اسوان

الحقوق

1552

مسبر مسير سعود الشمري

طنطا

التربية

1553

مسعود مزيد مسعود صياح مبارك العازمى

القاهرة

الآداب

1554

مسلط سعود مشعل الشمري

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1555

مسلط سلطان مسلط غطيان المطيرى

السادات

تربية رياضية بنين

1556

مشارى ابراهيم احمد عباس محمد الكندرى

القاهرة

طب الأسنان

1557

مشارى بدر محمد نور على ابراهيم

عين شمس

الطب

1558

مشارى مبارك شلال المنزل

السادات

تربية رياضية بنين

1559

مشارى مساعد على البسيس

اسوان

الحقوق

1560

مشارى مساعد مجلى كفيدان مجلى المطيرى

السادات

تربية رياضية بنين

1561

مشارى مفرح ترحيب خالد المطيرى

حلوان

الحقوق

1562

مشاري ابراهيم احمد محمود محمد علي الفيلكاوي

الاسكندرية

طب الأسنان

1563

مشاري خالد داهم عبدالرحمن جليم القحطاني

السادات

تربية رياضية بنين

1564

مشاري زبن غتار المطيري

عين شمس

الحقوق

1565

مشاري سلطان صياح دياب العنزى

القاهرة

الطب

1566

مشاري صلاح شاكر صالح عبدالله الشطي

القاهرة

الحقوق

1567

مشاري عواد صحن المطيري

القاهرة

الحقوق

1568

مشاري عيد متعب خشمان الحربي

كفر الشيخ

التجارة

1569

مشاري غانم جاسم سعيد العصيمي العتيبي

كفر الشيخ

التجارة

1570

مشاري غانم ذياب محمد اسود حجي

عين شمس

الحقوق

1571

مشاري محمد صالح الشمري

قنا

الهندسة

1572

مشاري محمد مرزوق العتيبي

القاهرة

الحقوق

1573

مشاري مشعل محمد مشعل العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

1574

مشاري هاني عبدالكريم عبدالله حمود القلاف

بنها

التربية

1575

مشاعل حسين مطر مطلق مشعان المطيرى

عين شمس

الحقوق

1576

مشاعل عيد سعدون سعد بوهدلك الرشيدي

كفر الشيخ

التجارة / دبلوم فني

1577

مشاعل منصور غريب محمد العفاسى

بني سويف

الآداب

1578

مشعل أحمد فالح سالم العازمي

عين شمس

الحقوق

1579

مشعل حريبي مطلق صفران الرشيدي

حلوان

الحقوق

1580

مشعل حسين مسعود قماد مسعود المرى

المنصورة

الحقوق

1581

مشعل سالم جعيثن عايد الشقره العازمى

طنطا

تربية رياضية بنين

1582

مشعل سعد حمدان العازمي

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1583

مشعل سعود عبدالله الشمري

جنوب الوادي

الحقوق

1584

مشعل سلمان عبيد الكحلاوي

عين شمس

الحقوق

1585

مشعل عبدالعزيز احمد الحمد

جنوب الوادي

الحقوق

1586

مشعل عبدالله قدير سلطان

المنصورة

الحقوق

1587

مشعل عبدالله مرزوق مال الله

عين شمس

طب الأسنان

1588

مشعل علي غنمان الماجدي

الزقازيق

التجارة

1589

مشعل محمد خليفه جريدى العازمى

عين شمس

الحقوق

1590

مشعل محمد سعد محمد العتيبى

طنطا

تربية رياضية بنين

1591

مشعل محمد مشوح الرشيدي

جنوب الوادي

الحقوق

1592

مشعل مفلح دخيل العازمي

بنها

هندسة شبرا

1593

مشعل مناع لافى غريب مناع الحربى

السادات

التربية

1594

مشعل نايف برد العنزي

بني سويف

طب الأسنان

1595

مشهور عوض نحيطر عوض العنزي

بنها

هندسة شبرا

1596

مشوط نايف مشوط راكان مشوط العجمي

الزقازيق

الآداب

1597

مصعب نواف عوض مرزوق المطيري

حلوان

الحقوق

1598

مضاوى نواف رشيد العنزي

السادات

تربية رياضيه / بنات

1599

مضحي سعود ضاحي فاضل مرضي

القاهرة

التمريض

1600

مطر سعد مطر عباس الضفيري

بنها

التربية

1601

مطر عبدالله مطر عايض العازمى

المنصورة

الحقوق

1602

مطلق مهدي مطلق المفرج

السادات

تربية رياضية بنين

1603

مطلق نايف مطلق غافل العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

1604

معاذ جمال عبدالله الرياحي

جنوب الوادي

طب الأسنان

1605

معصومة احمد صالح عباس حسن

القاهرة

الطب

1606

معصومه قمبر عباس القلاف

المنوفية

الآداب

1607

مفلح هزاع مفلح المطيرى

المنصورة

الحقوق

1608

مقبل محمد راشد عبدالرحمن مرزوق

القاهرة

الحقوق

1609

ملاك عبدالرزاق على عبدالعزيز

القاهرة

التجارة

1610

ملاك مشعان تركي الظفيري

الاسكندرية

طب الأسنان

1611

ملاك مضحى احبيب مبرد الفضلى

القاهرة

الهندسة

1612

ملاك نايف عيد جابر السهيل المطيرى

القاهرة

الحقوق

1613

ملاك يحيى سليمان عبدالرضا سليمان

القاهرة

طب الأسنان

1614

منار سالم سيف العتيقي

القاهرة

التجارة / دبلوم فني

1615

منار محمد ملفي المطيري

الزقازيق

التربية

1616

منال احمد راشد البذالى

السادات

التربية

1617

منال راشد ناصر السعيدى

القاهرة

دار العلوم

1618

مناير على ردعان حبيب ماطر

حلوان

تربية فنيه بالزمالك

1619

منذر محمد عباس رمضان

الاسكندرية

الحقوق

1620

منصور جمال ياسر الحجي العبدالله

القاهرة

طب الأسنان

1621

منصور حمود زيد مساعد اخريص

القاهرة

الحقوق

1622

منصور ضاحي فيصل ناصر العتيبي

عين شمس

الحقوق

1623

منصور طلال منصور العجمي

حلوان

الحقوق

1624

منصور عبدالهادي مهدي العجمي

بنها

الحاسبات والمعلومات

1625

منصور غافل منصور مجلي هميل

الأسكندرية

التمريض

1626

منصور ناصر على صفر منصور

حلوان

الحقوق

1627

منصور هذال محمد هذال القحطاني

السادات

تربية رياضية بنين

1628

منى عزيز عبدالله حسين شداد الشمري

القاهرة

الحقوق

1629

منى فالح سالم فليح

المنصورة

الحقوق

1630

منى محمد صالح سليمان

حلوان

الحقوق

1631

منيرة احمد سالم راضي الفرج

السادات

تربية شعبه طفوله

1632

منيرة عايض فلاح وتيد حدران العنزي

الاسكندرية

طب الأسنان

1633

منيره عادل علي حاجيه محمد باقر

الاسكندرية

الطب

1634

منيره عبدالله غنيم عبدالله الزعبى

حلوان

تربية رياضيه / بنات

1635

منيره غازي طليحان جسار الصليلي العنزي

الاسكندرية

الآداب

1636

مها حمود دهلوس مناور الكريبانى

حلوان

تربية فنيه بالزمالك

1637

مها دهلوس عايد مبارك العاومي

المنصورة

طب الأسنان

1638

مها عبيد حمد الهاجري

بنها

التربية

1639

مها مشعل محمد عبيد بوحواس المطيري

القاهرة

الحقوق

1640

مهدى عبدالحميد عبدالرحيم حاجيه عوض دشتي

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1641

مهدى يعقوب مهدى يعقوب جاسم القلاف

عين شمس

الحقوق

1642

مهدي محمود مهدي الموسوي

حلوان

تربية رياضية بنين

1643

مهدي منير مهدي مناحي عايض شتران العجمي

حلوان

التجارة

1644

مهره ماجد مالك المالك

القاهرة

الحقوق

1645

موسي فهد بادي المطيري

اسوان

الحقوق

1646

موضى صقر فيروز صنقور مال الله

القاهرة

الهندسة

1647

موضى عبدالله ناصر الحويلة

بنها

هندسة شبرا

1648

موضي فايز عبدالرحمن الفايز

السادات

التربية

1649

مى احمد راشد عيفان البذالى

المنصورة

الحقوق

1650

مي عيد مطر حصيني الكريباني

عين شمس

الحقوق

1651

ميثة مبارك فهيد فارس الرشيدى

القاهرة

الحقوق

1652

ميعاد سلمان ناصر الخالدي

عين شمس

الحقوق

1653

نادر ناصر نايف حربي مبارك الحربي

السادات

تربية رياضية بنين

1654

نادية عبداللطيف ناصر احمد

الزقازيق

الآداب

1655

ناصر احمد طنا طوارى صحفان العنزي

القاهرة

الحقوق

1656

ناصر احمد فهد ضاوى فهد العازمى

كفر الشيخ

التجارة

1657

ناصر احمد محمد بوحميد

حلوان

الحقوق

1658

ناصر احمد مطر ثويبت برجس العنزي

القاهرة

الهندسة

1659

ناصر احمد معلا الرشيدي

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1660

ناصر أحمد ضايف مزيد شريف

الزقازيق

التجارة

1661

ناصر بدر غريب المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1662

ناصر بدر فلاح المطيرى

بنها

هندسة شبرا

1663

ناصر بدر لافي المطيري

السادات

تربية رياضية بنين

1664

ناصر جبر فلاح ناصر الرشيدي

السادات

تربية رياضية بنين

1665

ناصر حمد مبارك مطلق الهاجري

طنطا

تربية رياضية بنين

1666

ناصر حمود ناصر العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

1667

ناصر خليل احمد خليل

القاهرة

الحقوق

1668

ناصر ركان صالح راشد نهار المطيري

الزقازيق

التجارة

1669

ناصر سالم حسين علي حسين

حلوان

تربية رياضية بنين

1670

ناصر صالح حمود سليمان الشمري

بنها

هندسة شبرا

1671

ناصر عبدالحميد عوده السعيدي

الزقازيق

الطب

1672

ناصر عبدالرحمن ناصر عبدالمحسن عبدالله السعيد

طنطا

التجارة / دبلوم فني

1673

ناصر عبداللطيف نزال البذالي

المنصورة

الحقوق

1674

ناصر على فهيد سالم العجمى

الاسكندرية

الصيدلة

1675

ناصر عيد سارى مرزوق العازمى

المنصورة

الحقوق

1676

ناصر عيد عبدالله العازمي

عين شمس

الحقوق

1677

ناصر عيسى ناصر العتال

القاهرة

الحقوق

1678

ناصر فاضل احمد الحداد

بنها

التربية

1679

ناصر فهد عوض الجلوي

السادات

تربية رياضية بنين

1680

ناصر فهد محمد الدوسري

السادات

تربية رياضية بنين

1681

ناصر مبارك صنت الديحانى

الزقازيق

الآداب

1682

ناصر مبارك مصبح العازمي

كفر الشيخ

التجارة

1683

ناصر مجبل عبدالله الدلمانى

عين شمس

الحقوق

1684

ناصر محمد ناصر العنزي

القاهرة

الحقوق

1685

ناصر معيكل ناصر العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

1686

ناصر منصور رفاعي بداح ضيده العجمي

بنها

التربية

1687

ناصر منصور سعيد نعير فالح محمد الهاجرى

المنصورة

الحقوق

1688

ناصر نايف عناد العنزي

الاسكندرية

الطب

1689

ناصر نايف مفرح مزعل العازمى

المنصورة

التجارة

1690

ناصر نواف محمود الخالدي

بنها

هندسة شبرا

1691

ناصر وليد فرحان مشاي عويد

القاهرة

الصيدلة

1692

ناصر يوسف محمد حمد ناصر البراك

المنوفية

الآداب

1693

نايف حسن فالح الأزمع

بنها

هندسة شبرا

1694

نايف حمدان علي حمدان قرينيس العدواني

الزقازيق

الآداب

1695

نايف سعد محمد عبدالله العجمى

بنها

هندسة شبرا

1696

نايف سعود راشد سلمان الخميس العازمى

بنها

هندسة شبرا

1697

نايف عتقا حييان سالم العازمي

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1698

نايف فهد محمد الدوسري

السادات

تربية رياضية بنين

1699

نايف فياض نزال

حلوان

الحقوق

1700

نايف محمد صقر العتيبي

المنصورة

الحقوق

1701

نايف محمد ماجد المطيري

حلوان

الحقوق

1702

نايف محمد مهدى غضيان العجمى

المنصورة

الحقوق

1703

نجلاء مطلق زيد السهلي

المنصورة

الحقوق

1704

نشمي صالح مطر مسفر الحريجي

السادات

تربية رياضية بنين

1705

نهله ابراهيم محمد جاسم

القاهرة

دار العلوم

1706

نواف انور عقله الشمري

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1707

نواف جابر سعيد محمد الهاجري

عين شمس

الحقوق

1708

نواف حمد ملابش سويد العنزي

القاهرة

الحقوق

1709

نواف خالد ضويحي مفرح الموايقي العازمي

بنها

هندسة شبرا

1710

نواف سعود ارشيد القفيدى الرشيدى

الزقازيق

الآداب

1711

نواف سعود صياح العراده

السادات

تربية رياضية بنين

1712

نواف سيف محسن سيف هادي العازمي

بنها

هندسة شبرا

1713

نواف عوض عتقة منور الرشيدي

المنصورة

الحقوق

1714

نواف محسن رويتع ارخيت الشمري

القاهرة

الحقوق

1715

نواف محسن هندي شيحان العنزي

الزقازيق

التجارة

1716

نواف محمد حسن محمد احمد حسن الانصاري

طنطا

الآداب

1717

نواف مطر ثامر الشمري

القاهرة

الحقوق

1718

نوال محمد بلم بوريان

اسوان

الحقوق

1719

نوال يونس سعد الظفيري

الزقازيق

الآداب

1720

نور صالح محمد غريب الجسار

عين شمس

الهندسة

1721

نور عبدالعزيز خالد مال الله

الاسكندرية

طب الأسنان

1722

نور فيصل عيسى علي حاجيه دشتي

القاهرة

طب الأسنان

1723

نور يوسف صالح ناصر الحداد

حلوان

التجارة

1724

نورا حسن حمود العواد

كفر الشيخ

تربية رياضيه / بنات

1725

نورا فهد بدر راشد العويشير

الاسكندرية

طب الأسنان

1726

نورا وليد عبدالهادي صنوين

عين شمس

طب الأسنان

1727

نورة جابر راشد جابر فرحان

القاهرة

الحقوق

1728

نورة عوض عبدالله الحربي

الاسكندرية

الصيدلة

1729

نوره احمد ظاهر حمدان الفضلى

المنصورة

الحقوق

1730

نوره جابر محمد ناصر العنزي

عين شمس

الحقوق

1731

نوره راشد سليمان الصيخان

القاهرة

طب الأسنان

1732

نوره زعيزع سليم صالح العنزي

حلوان

تربية رياضيه / بنات

1733

نوره سالم علي الوهيب

الزقازيق

رياضيه بنات

1734

نوره فرزان فارس مبارك القحطانى

اسوان

الحقوق

1735

نوره مشعل سعد فهد النبهان

عين شمس

الطب

1736

نوره مشعل محمد عبيد بوحواس المطيري

القاهرة

الحقوق

1737

نوف عصام حمد الصباح

القاهرة

التجارة

1738

نوفه عواد صحن عساف

عين شمس

الحقوق

1739

هاجر الحميدي متعب عوض الجميلي الحربي

بنها

التربية النوعية

1740

هاجر سعود نوران عباد عباد الرشيدى

كفر الشيخ

التجارة

1741

هاجر عبدالرحمن على جابر سهيل المطيري

الاسكندرية

طب الأسنان

1742

هاجر فاضل غضبان عبدالرسول القلاف

حلوان

الحقوق

1743

هبه محمد سعد مرزوق العازمي

عين شمس

الحقوق

1744

هبه محمد هزاع حمد العنزي

الأسكندرية

الطب

1745

هدى سليمان على خلف الهاملي

القاهرة

الصيدلة

1746

هديل سامي مساعد عبدالرحمن البناي

الزقازيق

التربية

1747

هذال فهد هذال محمد الهاجري

المنيا

دار العلوم

1748

هلال نايف سلطان محمد الفضلي

الزقازيق

التجارة / دبلوم فني

1749

هنوف سعد فهد مشلش محمد الحربي

بنها

التربية

1750

هيا جابر شريف الخالدي

حلوان

الخدمة الاجتماعية

1751

هيا عادل يوسف الدلامه

الاسكندرية

الصيدلة

1752

هيا عيد محمد العجمي

السادات

تربية رياضيه / بنات

1753

هيا فيصل صالح خليفه محمد الجمعه الجيماز

عين شمس

التجارة

1754

وفاء رشيد حمود مفضى مربد الشمرى

عين شمس

الآداب

1755

ولدان محمد ناصر القحطاني

عين شمس

الحقوق

1756

وليد خالد سالم رفيد العلاطي

طنطا

الهندسة

1757

وليد خالد شريف الخالدي

الاسكندرية

الهندسة

1758

وليد سالم صقر محمد المري

اسوان

الحقوق

1759

وليد عايد مسير الشمري

القاهرة

دار العلوم

1760

وليد على عطيه جبر جدوع المهينى الشمرى

عين شمس

الحقوق

1761

وليد نمش قبلان الشمري

حلوان

الحقوق

1762

ياسمين قاسم محمد دشتي

المنصورة

الآداب

1763

يعقوب عبدالله يعقوب عبدالله الشطى

حلوان

الحقوق

1764

يعقوب يوسف شريف جوده

الأسكندرية

الطب

1765

يمنى محمد سعد سلمان العدوانى

بني سويف

طب الأسنان

1766

يوسف احمد حمود مبارك الفنيني

السادات

التربية

1767

يوسف احمد صالح العنزي

الاسكندرية

طب الأسنان

1768

يوسف اسامة محمد بوجبارة

المنصورة

الهندسة

1769

يوسف ايمن عبدالعزيز حمادى

القاهرة

الطب

1770

يوسف بدر عبدالرحمن الجمعة

المنيا

طب الأسنان

1771

يوسف جمال ابراهيم حسن القعود

القاهرة

الطب

1772

يوسف خالد عبدالله الشمري

السادات

تربية رياضية بنين

1773

يوسف سالم فارع مطر المطيري

الاسكندرية

طب الأسنان

1774

يوسف سعد بعيجان العتيبي

عين شمس

الصيدلة

1775

يوسف سعد عيد الدهام

طنطا

التجارة

1776

يوسف سعيد عتيق جزاع ثابت العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

1777

يوسف سلمان خنيفس سالم رونان العنتري

عين شمس

الحقوق

1778

يوسف صباح محمد الشيرازي

السادات

تربية رياضية بنين

1779

يوسف عادل عبدالرضا عبدالله القطان

بنها

هندسة شبرا

1780

يوسف عايض رجا سالم الوهيده

كفر الشيخ

التجارة

1781

يوسف عباس يوسف الحداد

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1782

يوسف عبدالله محمد شمس الدين عبدالرحمن الملا

المنوفية

التجارة

1783

يوسف عشق علي المطيري

طنطا

الآداب

1784

يوسف على رشيد رويشد الرشيدى

الزقازيق

تربية رياضية بنين

1785

يوسف علي حسين الشمري

السادات

تربية رياضية بنين

1786

يوسف علي حيدر علي محمد المحميد

القاهرة

الحقوق

1787

يوسف عويض غالب سمير عايض

السادات

تربية رياضية بنين

1788

يوسف غانم حاشوش خزعل الخالدي

عين شمس

الحقوق

1789

يوسف فاضل محمد علي

حلوان

تربية رياضية بنين

1790

يوسف فالح سحلى محسن طرجم العازمى

الزقازيق

التجارة

1791

يوسف فالح علي الطويل الرشيدي

القاهرة

دار العلوم

1792

يوسف فراج صليوخ فراج العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

1793

يوسف فلاح عبدالرحمن عبدالوهاب محمد حسين معرفي

المنصورة

طب الأسنان

1794

يوسف فلاح عواض شعيب العنزي

السادات

تربية رياضية بنين

1795

يوسف فؤاد هاشم عبدالرحمن البدر

المنصورة

الحقوق

1796

يوسف فيصل حسن محمد الباذر

الاسماعيلية

تربيه شعبة تربية فنيه

1797

يوسف مانع حسين بخيت العجمي

السادات

تربية رياضية بنين

1798

يوسف محمد براك الشلاش

طنطا

التجارة

1799

يوسف محمد شباب البطاح

الزقازيق

الآداب

1800

يوسف محمد عايض هوشان سهل الديحاني

كفر الشيخ

التجارة

1801

يوسف مخلف مسير الديحانى

الزقازيق

الآداب

1802

يوسف مرزوق نجم الشمري

السادات

تربية رياضية بنين

1803

يوسف مروان عبدالعزيز محمد القطان

القاهرة

طب الأسنان

1804

يوسف مساعد صالح النبهان الشمري

القاهرة

الطب

1805

يوسف مسلم العازمي

السادات

تربية رياضية بنين

1806

يوسف مناحي فهبد المطيري

حلوان

الحقوق

1807

يوسف ناصر على محمد ناصر القميزان

عين شمس

الحقوق

1808

يوسف نبيل حميد الخياط

عين شمس

الحقوق

1809

يوسف نزال حصيني الراجحي

المنيا

طب الأسنان

1810

يوسف نواف مزيد محمد الديحاني

السادات

تربية رياضية بنين

1811

يوسف ياسر قاسم قمبر محمد علي حسين

الاسكندرية

تربية رياضية بنين

1812

يوسف يعقوب يوسف الشطي

الزقازيق

تربية رياضية بنين