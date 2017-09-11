أعلنت وزارة الدولة لشؤون الشباب اليوم الاثنين، عن إطلاق الملتقى الإعلامي الشبابي الذي يهدف إلى تشجيع الشباب وصقل مواهبهم إعلاميا وذلك في يوم 13 من الشهر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ناصر العرفج، في تصريح صحافي، إن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام يشجع الشباب على طرح الأفكار المبدعة والمتجددة على مستوى العمل الشبابي والإعلامي وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الكويتي والعربي.

وأكد حرص وزارة الشباب على تنمية مواهب الشباب في مختلف المجالات، مبينا أن الملتقى يأتي ضمن فعاليات الكويت عاصمة للشباب العربي لعام 2017.

وأشار إلى أن الملتقى يركز على أهمية المستقبل الإعلامي لدى الشباب العربي لمواجهة التحديات وتحمل المسؤولية لتطوير الإعلام العربي وتبصير الشباب بأهمية التكنولوجيا الحديثة وترسيخ القيم الإيجابية فيهم.

وبين أن من اهم أهداف الملتقى أيضا الحفاظ على الهوية العربية وتمكين الشباب من العمل في المجال الإعلامي وتوفير فرص عمل في المؤسسات الإعلامية المختلفة عبر التعاون مع القطاع الخاص لترجمة استراتيجية وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وذكر العرفج أن الملتقى يشتمل على عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية التي يشارك فيها نخبة من الإعلاميين ومشاهير الشباب في التواصل الاجتماعي بما يسهم في إثراء المحتوى الإعلامي لدى الشباب من خلال عرض تجاربهم في الإعلام وطرح المواضيع الهادفة.

وأفاد أن الملتقى يتضمن تسعة ورش عمل في المجالات الإعلامية المختلفة وثلاثة ورش في اليوم الثاني من قبل مختصين في المجالات الإعلامية ليستفيد منها الشباب الكويتي والعربي .