أعلنت جمعية الهلال الأحمر، عن توزيع 3000 حقيبة مدرسية على أطفال الأسر المحتاجة في الكويت والمسجلين بكشوفات الجمعية.

وقالت مديرة المساعدات المحلية، مريم العدساني، إن الحقيبة المدرسية تشتمل على جميع الأدوات والمستلزمات للعام الدراسي الجديد.

وأضافت أن الجمعية تؤمن بأن التعليم يمثل واحداً من أهم الحقوق التي يجب توفيرها للأطفال لذا أطلقت هذه المبادرة من أجل رسم ابتسامة على وجوه هؤلاء للتوجه إلى مدارسهم وهم يحملون معهم احتياجاتهم أسوة بزملائهم الآخرين وحتى تسهم في تخفيف معاناة الأسر المحتاجة لتجهيز أبنائها للعام الدراسي.



وذكرت أن الجمعية تحرص على مد يد العون في جميع النشاطات الاجتماعية التي تنظمها والتي من شأنها مساعدة المحتاجين في المجتمع من خلال تبنيها للعديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية وإطلاقها لمبادرات خيرية متنوعة على مدار العام تعود بمنافع حقيقية على المجتمع وأفراده.



وأشارت العدساني إلى أن الجمعية دأبت على المشاركة ورعاية مثل هذه البرامج والأنشطة الاجتماعية على مدار العام ولها العديد من المشاريع الخيرية السنوية مثل برنامج السلال الغذائية وبرنامج كسوة الشتاء والقرقيعان ودعم التعليم بالإضافة إلى برنامج الحقيبة المدرسية.



وأكدت أن الجمعية تمد أياديها البيضاء لمساعدة المحتاجين وقضاء حاجاتهم ورعاية مصالحهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم.

ودعت العدساني إلى دعم الأعمال الإنسانية التي تقيمها الجمعية لصالح الأسر المحتاجة في الكويت، شاكرة المتبرعين الذين لم يتوانوا من تقديم الدعم والتبرع للجمعية.