أعلنت الأمانة العامة للأوقاف، اليوم الاثنين، بدء استقبال طلبات الراغبين بالتقدم إلى المشروع الوقفي للرعاية السكنية الذي يستهدف شريحة الأسر الكويتية من ذوي الدخل المحدود.



وقال مدير المشروع الوقفي في الأمانة باسل الذيب في تصريح صحافي، إن المشروع يهدف إلى رفع المستوى المعيشي للأسر الكويتية التي لا تمتلك منزلا عبر دفع جزء من قيمة الإيجار الشهري للسكن.



وأشار إلى تواجد فريق عمل بالمقر الرئيسي للأمانة في الفترة المسائية مدة شهر للرد على استفسارات المتقدمين للمشروع واستقبال الطلبات المستوفية للشروط مشددا على ضرورة الحضور شخصيا عند تقديم الطلب.



وأوضح انه سيتم تحديد المستفيدين من المشروع بعد اكتمال الاوراق والمستندات المطلوبه وترتيب الاولوية بين المتقدمين وفق شروط ومعايير تراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمقدم الطلب.



وذكر ان المشروع يندرج ضمن منظومة المشاريع الوقفية التي أنشأتها الأمانة العامة للأوقاف بمفردها أو بالتعاون مع جهات الأخرى بهدف مساعدة الأسر الكويتية وتوفير بيئة مناسبة لهم للعيش الكريم وتحقيق الاستقرار الأسري والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الكويتي.