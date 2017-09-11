قال بيت التمويل الكويتي، إن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في يونيو الماضي 11.1 في المئة لتبلغ نحو 41.6 مليار دينار كويتي (نحو 135 مليار دولار أمريكي).



وأضاف (بيتك) في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الاثنين، أن النمو السنوي للودائع تجاوز 441 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار) مدعوما بارتفاع جميع القطاعات الرئيسية للودائع باستثناء ودائع القطاع الخاص التي تراجعت بنسبة 0.2 في المئة.



وأوضح أن حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في يونيو الماضي تراجعت إلى 83 في المئة مقارنة مع 84 في المئة في يونيو 2016 في حين ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع إلى نحو 16.8 في المئة في يونيو الماضي مقارنة مع 15.8 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي.



وذكر أن ودائع القطاع الخاص في يونيو تراجعت بنحو 0.2 في المئة وبواقع 59.7 مليون دينار (نحو 194 مليون دولار) على أساس سنوي لتبلغ 34.60 مليار دينار (نحو 114 مليار دولار امريكي) مقارنة مع 34.66 مليار دينار (نحو 114.3مليار دولار) في يونيو 2016.



وبين أن الودائع بالعملة المحلية بلغت نحو 14 مليار دينار (نحو46 مليار دولار) وتمثل نحو 92.9 من إجمالي ودائع القطاع الخاص.

وأفاد أن ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة في يونيو الماضي، كما ارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي والودائع لأجل بنحو 3.5 في المئة.



وذكر أن ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية ارتفعت مسجلة نسبة نمو بلغت نحو 1.1 في المئة على أساس شهري في يونيو الماضي مقارنة مع مايو إذ بلغت ودائع هذا القطاع 6.9 مليار دينار (نحو 23 مليار دولار) في يونيو 2017 مقابل 6.91 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار) في مايو الماضي.