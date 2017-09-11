بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف آليات للشرطة بمدينة العريش شمال سيناء، معربا سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مؤكدا سموه موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الهجوم الإرهابي بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف آليات للشرطة بمدينة العريش شمال سيناء، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.