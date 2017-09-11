أعلن المركز الوطني للأعاصير تراجع قوة الإعصار "إرما" ليتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وحذر المركز من أن العاصفة لا تزال تتسبب في هبات رياح تقترب قوتها من الإعصار.

وبينما تم رفع التحذير من العواصف في منطقة فلوريدا كيز، الأكثر تضررا، إلا أنها لا تزال قائمة في المناطق الشمالية من الولاية.

وحذر المركز من أن ارتفاع منسوب المياه لا يزال يشكل خطرا "مهدداً للحياة" لسكان المناطق الداخلية.

وتتحرك عاصفة "إرما" بالاتجاه الشمالي الغربي صوب جورجيا، ومن المتوقع أن تترك فلوريدا في وقت لاحق اليوم.