القطان : 16 ادارة مختلفة بالوزارة بحاجة الى متخصصين في مجال الصحة العامة



اكد نائب مدير جامعة الكويت للعلوم الطبية د.عادل العوضي اليوم تواصل الجامعة مع ديوان الخدمة المدنية لاقرار امتيازات وظيفية لخريجي كلية الصحة العامة في الجامعة.

وقال العوضي في كلمة خلال اللقاء التنويري لطلبة الدفعة الأولى في الكلية ان انشاء كلية الصحة العامة في الجامعة جاء لتلبية الحاجة الملحة والماسة للمختصين في مجال الصحة العامة في البلاد.

ومن جهتها بينت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة د.ماجدة القطان في كلمة مماثلة تخصصات الصحة العامة باتت ضرورة لتنمية الخطط الصحية مع دخول مستحدثات جديدة مثل رعاية كبار السن والأمراض المزمنة غير السارية والصحة البيئية والمدرسية وغيرها.

واكدت حاجة قطاع الصحة العامة بالوزارة الى المتخصصين في هذا المجال من خريجي كلية الصحة العامة حيث يمكن الاستفادة منهم في نحو 16 ادارة مختلفة في الوزارة بالاضافة الى الفرص الوظيفية الاخرى في الجهات الحكومية المختلفة.

ومن جانبه كشف الناطق الرسمي في وزارة الصحة د.أحمد الشطي عن وجود ما يقارب 400 فرصة وظيفية خلال الخمس سنوات المقبلة في الوزارة لخريجي الكلية مؤكدا تواصل الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية بشأن خريجي الكلية نظرا لحاجتها إلى تخصصاتهم.

ومن ناحيته قال عميد كلية الصحة العامة د.هاري فاينيو أن انشاء الكلية كان ضروريا مع تحول أنماط الحياة والتغير السريع بمختلف المجالات لا سيما في ضوء انتشار الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري والأمراض النفسية والوراثية التي باتت تمثل العبء الرئيسي على الصعيد العالمي.

واضاف ان المستقبل سيشهد انتشار كبير لحاملي الشهادات الجامعية في الصحة العامة الامر الذي يتطلب من الخريجين مزيد من الابداع والابتكار وهي مسؤولية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

بدوره أوضح العميد المساعد للشؤون الأكاديمية د.جوزيف لونجنكر ان مدة الدراسة في برنامج بكالوريوس الصحة ودراسات المجتمع اربع سنوات حيث يتم دراسة المواد العامة خلال ثلاث سنوات ثم يختار الطالب مسارا من الأربعة مسارات المتاحة وهي ممارسة الصحة العامة إدارة الرعاية الصحية أبحاث الصحة العامة وتنمية صحة المجتمع.