محمد راتب

أعلن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشتريات والاستثمار في جمعية مشرف التعاونية علي الفهد انطلاق أكبر مهرجان للقرطاسية على مستوى الجمعيات التعاونية في أكبر صالة عرض في مبنى مركز ضاحية مبارك العبدالله «غرب مشرف» ليوفر أحدث المنتجات وأشهر الماركات واللوازم المدرسية من قرطاسية وشنط وملابس مدرسية واحذية وكل ما يحتاج إليه الطالب مع احدث العروض التسويقية والخصومات الكبرى والبيع بأسعار تنافسية بمشاركة كبرى الشركات الرائدة بالقرطاسية.

وبين في تصريح له أن الشركات ستساهم في هذا المهرجان في خدمة الأسرة بتوفير مختلف إنتاجاتها وبتقديم باقة حصرية من المنتجات التي تناسب جميع الأعمار في هذا المعرض الذي يجمع بين الجودة والسعر وكل المستلزمات التعليمية تحت سقف واحد، مضيفا أنه الى جانب المهرجان ستعمل أيضا المكتبة الرئيسية بجانب السوق المركزي على توفير معظم المستلزمات الدراسية.

وأشار الفهد إلى أنه وإلى جانب مهرجان القرطاسية سنقدم أيضا سلة مشرف المدرسية للمساهمين بسعر دينار واحد فقط وتجمع فيها أهم الاحتياجات المدرسية للطالب، علما أن سعرها الأصلي 36 دينارا، وقد بدء تسلمها ببطاقة مشرف والبطاقة المدنية الأصلية من الاحد الماضي حتى 17 الجاري في سوق ضاحية مبارك العبدالله. وأكد أن هذه المهرجانات التسويقية تزداد تطورا وشمولية عاما بعد عام حيث يسعى مجلس الإدارة لأن تكون مناسبة وشاملة للجميع وبأفكار مبتكرة سعيا لتلبية حاجات المساهمين ورواد الجمعية والسعي والاجتهاد والطموح للاستمرار في مسيرة النجاح التي تميزت بها تعاونية مشرف.