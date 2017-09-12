المشروع بتكلفة إجمالية 108 ملايين دينار

فرج ناصر

كشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة م.أحمد الحصان عن انجاز 30% من مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس، مشيرا الى ان اعمال المشروع متقدمة عن البرنامج الزمني المحدد للمشروع بفضل جهود العاملين به الذين يبذلون جهودا كبيرة للانتهاء من المشروع في مواعيده التعاقدية والاستفادة منه في تحديث وتطوير منظومة الطرق في البلاد.

وأفاد الحصان في تصريح صحافي بأن المشروع متوقع تسليمه في يناير من العام 2020، حيث يتم تنفيذه حاليا بكلفة اجمالية 108.800 ملايين دينار ويعتبر أحد المشاريع الضخمة التي ستخدم المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس كالعارضية والفردوس والصليبية والصليبخات وجنوب الدوحة والقيروان، كما نعول عليه في رفع مستوى الخدمة للطريق القائم وزيادة عدد الحارات من 3 إلى 4 حارات في كل اتجاه وإضافة حارات تخديمية وحارات طوارئ.

وأشار الحصان إلى ان المشروع من شأنه تحويل التقاطعات الحالية وعددها 6 إلى تقاطعات حرة ورفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق والسماح بزيادة السرعة التصميمية على الطريق إلى 120 كم/‏‏ ساعة بدلا من 80 كم/‏‏ ساعة، لافتا الى ان إجمالي أطوال الطرق بالمشروع يبلغ 21.2 كم ويشتمل على 3 جسور بالإضافة إلى جسر آخر بطول 2.8 كم أعلى ثلاثة تقاطعات مشيرا إلى ان مدة تنفيذ المشروع تبلغ 46 شهرا.

وشدد الحصان على حرص القطاع على تنفيذ تعليمات وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع الرامية الى تسريع وتيرة العمل داخل المشاريع وازالة كافة العقبات التي تواجهها من خلال الزيارات الميدانية والتقارير الدورية التي ترد الى القطاع والتنسيق الكامل مع كافة الجهات الحكومية الاخرى ومنها الادارة العامة للمرور التي لا تدخر جهدا في سبيل تقديم كل اوجه الدعم والمساندة لمشاريع الطرق على اعتبار انها مشاريع وطنية تصب في مصلحة المواطن.